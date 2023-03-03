Поздняя любовь: есть ли шанс на счастье с бывшим как у героев «Секса в большом городе»

Фото, видео: Кадр из сериала "Секс в большом городе", 1998-2004г.; 5-tv.ru

После долгого расставания чувства могут заиграть новыми красками только при одном условии.

В любовных отношениях порой непросто поставить точку — закончившись однажды, роман может возродиться вновь. По статистике 25% пар снова сходятся, спустя пять и даже десять лет после расставания.

Проверять на практике, можно ли войти в одну реку дважды, предстоит героине Сары Джессики Паркер во втором сезоне «И просто так». В жизни Кэрри Брэдшоу спустя почти 20 лет появится бывший жених Эйдан в исполнении Джона Корбетта.

Их пара, по мнению многих поклонников, была одним из главных украшений сериала нулевых «Секс в большом городе». Ведь молодой человек был внимательным и заботливым, он всячески помогал Кэрри, сделал ей предложение и даже смог простить измену. Однако девушка разбила ему сердце, когда сбежала из-под венца, потому что выбрала немногословного и не готового к серьезным отношениям бизнесмена — мистера Бига.

Спустя много лет сценаристы наконец дали романтику Эйдану еще один шанс. На страничке в социальной сети 57-летняя голливудская звезда опубликовала трогательное фото со страстными поцелуями Кэрри Брэдшоу и Эйдана Шоу со съемочной площадки на одной из нью-йоркских улиц.

Возможно ли обретение такой поздней любви как у Кэрри Брэдшоу в реальной жизни? Можно ли, расставшись в молодости, построить счастливые отношения с тем же партнером в зрелом возрасте — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила психолог Анастасия Федорова.

Почему расстаются в молодости как герои «Секса в большом городе»

Совместная жизнь с партнером в молодом возрасте часто бывает переменчивой, так как у влюбленных за плечами есть негативный юношеский бэкграунд, который не дает им находить точки соприкосновения.

«Основной причиной большинства расставаний как раз является психологическая незрелость партнеров. Мы вступаем в отношения, будучи неуверенными в себе, наполненные обидами, претензиями, травмами. Зачастую в мужчине или женщине мы подсознательно ищем „костыль“, чем полноценного партнера», — пояснила эксперт.

Именно неуверенные в себе, «травмированные» девушки привлекают ровно таких же мужчин. Они идут по жизни, опираясь друг на друга, пока не накопится критическая масса взаимных претензий. Усталость от отношений неизбежно приводит к расставанию.

«Что в итоге? Еще больше багаж обид, еще ниже самооценка. Вместо того, чтобы с этим разбираться, мы идем „лечить“ эту боль в новые отношения. Поэтому новые отношения часто хуже предыдущих», — рассказала психолог.

Наделав глупостей, принимая скоропалительные решения или поддаваясь минутному порыву в отношениях с партнером, человек не всегда готов понести ответственность за содеянное. Ему кажется, что еще вся жизнь впереди. А по факту вместо облегчения приходит осознание ценности потерянной любви. По словам Федоровой, многие в тайне вздыхают по бывшим и не против вернуть все «как раньше».

Меняется ли с возрастом любовь как у Кэрри и Эйдана

Кадр из фильма «Секс в большом городе 2», режиссер Майкл Патрик Кинг, 2010 г.

Негласно считается, что любовь — это удел юности, а в зрелом возрасте, особенно после 50 лет, о страсти и бурном романе якобы речи не идет.

Однако специалисты не поддерживают подобную точку зрения. Право на позднюю любовь есть у всех, в том числе у бывших, которые давно расстались. Залогом успеха в возрождении чувств должно стать соблюдение важного условия. Психолог Федорова отмечает, что для любых отношений «неплохо бы сначала созреть».

«Психология человека такова, что мы начинаем ценить события и возлюбленных после их утраты либо расставания. Достаточно большой процент людей в тайне хотел бы возобновить отношения с бывшими. Нет официальной статистики, но в различных психологических источниках эта цифра доходит до 30%», — подчеркнула специалист.

Все ли делают попытки возобновить отношения? По мнению психолога Федоровой, нет. Вернуть былые чувства людям мешают обиды, страх, гордыня или малодушие.

Кто чаще возвращается к бывшими после расставания как Кэрри Брэдшоу

Пары, которые были в длительных отношениях, имеют больше шансов на позднюю любовь из-за прочной связи между ними в прошлом. В этом аспекте ученые выделяют несколько категорий бывших.

«Первый психотип — „волк-одиночка“. Это человек с больным эго, который считает себя центром отношений. Если что-то не по его, то он легко выходит из пары и находит себе нового партнера. Как правило, с такой больной самооценкой человеку сложно выстроить здоровое общение. Он делает одну, вторую, третью попытку, но у него ничего не получается. Поэтому возвращается к бывшим. Или как минимум пытается это сделать», — отметила психолог.

Вторым и весьма популярным психотипом считается «спасатель». Те, кто входит в эту группу, возвращаются из раза в раз в отношения с пассиями из жалости. Зачастую в ущерб себе. Они боятся, что без них прошлые избранники не справятся: сопьются, что-то с собой сделают. Наконец, третьим распространенным психотипом считаются «собственники».

«Это люди, которые, будучи инициаторами разрыва, совершенно не могут пережить, если бывшие пассии вдруг становятся счастливыми, начинают строить новые отношения. «Собственники» всячески пытаются вернуться, чтобы доказать: «Без меня тебе плохо, ты несчастлив», — прокомментировала Анастасия Федорова.

Можно ли обрести любовь с бывшим

Однако бывают и более «экологичные» истории расставания и возвращения к бывшим.

«Например, просто „заел“ быт, женщина ушла в материнство, перестала за собой следить и уделять внимание мужчине. Но люди понимают, что друг другом дорожат и пытаются сохранить свои отношения», — рассказала эксперт.

Может ли у пары получиться обрести позднюю романтичную любовь? Безусловно, может, но при соблюдении ряда очень важных условий.

«Первое: они вместе и по отдельности разбираются с причинами расставания и оставляют их в прошлом. Второе: мужчина и женщина учатся коммуницировать и договариваться, какими хотят видеть их новые отношения, что для этого необходимо, а что совершенно неприемлемо. Третье: обе стороны должны всячески соблюдать свои договоренности», — подытожила психолог.

При этом шанс на то, что возрожденные чувства будут ярче и глубже, чем были до расставания, очень высок. Поздняя любовь может подтолкнуть к изучению новых путей для совместного роста, открытию в себе тех черт, которые прежде оставались «в тени». Опыт паузы в отношениях дает возможность осознать, что сожаления от упущенной любви куда болезненней, чем переживание неудачи или разочарования.