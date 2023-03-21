Никифоров день: почему 26 марта нужно обязательно поплавать в бассейне

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Вода считалась лучшим лекарством от всех хворей и в Никифоров день приобретала целебные свойства.

26 марта в православном календаре отмечается день памяти переноса мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Кто такой Никифор Исповедник

Святой Никифор жил во второй половине VIII века в Константинополе. Родители воспитали его в благочестии и богобоязненности.

При императоре Льве IV получил пост царского советника. А уже при Константине VI выступал от имени императора в защиту почитания икон на втором Никейском Вселенском соборе. После Никифор оставил столицу и поселился в уединении и безмолвии возле моря, построив со временем там церковь и основав монастырь.

В 806 году после смерти патриарха Тарасия Никифор Исповедник принял постриг и был возведен на патриарший престол. Позже при иконоборце Льве V Армянине святой впал в немилость, отказавшись беседовать о вере с еретиками. Его отлучили от церкви и сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море. Проведя 13 лет в изгнании, Никифор Исповедник скончался. Спустя 19 лет выяснилось, что останки святого оказались нетленными. Мощи перенесли в собор Святой Софии.

Что можно делать 26 марта

В Никифоров день принято ходить на рыбалку. В народе верили, что улов в этот день будет особенно большим. В Никифоров день обязательно париться в бане и купаться в водоемах. Святому Никифору молятся о выздоровлении, поэтому вода считалась лучшим лекарством от всех болезней и приобретала целебные свойства.

Женщинам 26 марта советуют использовать воду для защиты всей семьи. Если помыть пол на Никифора, никто из домочадцев не будет болеть весь год.

Что нельзя делать 26 марта

В Никифоров день выходит из спячки медведь. Он впервые выбирается из берлоги. Медведь спросонья злой. Поэтому люди старались в этот день не ходить в лес, чтобы зря не беспокоить косолапого зверя.

В Никифоров день ни в коем случае нельзя ссориться супругам, иначе сложно будет помириться.

Дурным знаком считается рубить дрова или деревья — быть беде.

Не стоит также брать в руки острые предметы. Если порезаться, могут случиться панические атаки.

Народные приметы в Никифоров день