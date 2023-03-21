Ефимов день: зачем 24 марта нужно проснуться с первыми лучами солнца

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В этот день, пока кукует кукушка, нельзя у нее спрашивать о продолжительности жизни.

Православная церковь 24 марта чтит память святителя Евфимия, архиепископа Новгородского.

Кто такой святитель Евфимий

Евфимий родился в Новгороде в семье священника. У этой пары долго не появлялись дети. Поэтому они дали обет: если появится наследник, то они посвятят его Богу. В 15 лет Евфимий принял монашеский постриг, поселился на пустынном месте с другими иноками и прославился добродетельной жизнью. За этого его вскоре назначили архиерейским экономом. Административный талант Евфимий сочетал с бескорыстием и глубоким смирением.

После смерти архиепископа он удалился обратно в обитель, где его на следующие восемь лет избрали игуменом, затем — Новгородским архиепископом. За время служения святитель Евфимий много сил положил на строительство новых храмов и восстановление сгоревших во время пожаров 1431-го и 1442-го годов, а также на приумножение числа богослужебных книг. Он также сыграл важную роль в примирении Новгорода и Пскова с великим князем Московским Иваном III Васильевичем.

Несмотря на высокий сан, Евфимий придерживался строгих правил: часто не спал ночами, первую неделю Великого поста всегда проводил полностью без еды и в безмолвии. Он также носил вериги (тяжелые железные цепи, носившиеся христианскими аскетами на голом теле для смирения плоти — Прим. ред.).

Архиепископ Новгородский почил в 1458 году. Его похоронили в Вяжищской обители. Через 15 дней произвели открытие гроба, в котором лежали нетленные мощи святого. Он будто бы спал со сложенными пальцами, чтобы благословить верующих.

Почему 24 марта называется Ефимов день

В народе Ефимов день считался праздником птиц, потому что к этому времени из теплых краев возвращались на родину почти все перелетные птицы. Особое внимание 24 марта уделялось кукушкам. На Руси говорили: «Всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». В этот период начиналось движение сока в стволе березы, и кукушка впервые после зимы была слышна по утрам.

Что нужно делать 24 марта

Именно с кукушками связано много народных поверий на Ефимов день. Чтобы весь год в карманах деньги водились, в народе учили: рано утром приготовить горсть мелочи, выйти на улицу и внимательно слушать. Как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками, да погромче.

Кроме того, люди верили, что стоит загадать желание, услышав в этот день первое пение кукушки — оно обязательно сбудется. Незамужним женщинам советовали на Евфимия сходить в лес и немножко поплакать — это называли «кукушкины слезки» — чтобы не лить потом весь год слезы от одиночества.

Также на Ефимов день знахари ставили обереги от колдунов, читали заговоры от болезней.

Святой Евфмий также покровительствует тем, кто строит и восстанавливает храмы во славу Божию. Ему молятся, прося за людей, которые отсидели свой срок в тюрьме и готовы стать на праведный путь.

Чего нельзя делать 24 марта

Ефимов день в 2023-м выпадает на время Великого поста, запрещающего употреблять в пищу мясо птицы. Тем, кто не совершает постный подвиг, следует помнить, что в этот день нельзя выбрасывать куриные, утиные или индюшачьи потроха. Бытует поверье, что, сделав это, можно лишиться здоровья.

Народ верил, что 24 марта во время кукования кукшки запрещается говорить или думать о будущем. В противном случае ничего из сказанного или задуманного не сбудется. Также не стоит спрашивать кукушку о том, сколько осталось жить.

Народные приметы в Ефимов день