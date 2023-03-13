Константиновы круги: почему 19 марта нужно выпить воды из колодца

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Отмечая праздник Константиновы круги, принято ходить в баню, а также поминать усопших.

Православные верующие чтят 19 марта память 42-х мучеников из византийского города Амморея, включая доблестных Константина и Каллиста.

Константин и 42 святых мучеников в Амморее

Во время войны между греческим императором Феофилом и сарацинами последним удалось осадить византийский город Амморея. Из-за предательства военачальника город пал, а 42 его защитников пленили и отправлены в Сирию.

В течение последующих семи лет мужчинам предлагали принять ислам и отказаться от своей веры. Они остались непреклонны, несмотря на мученические пытки. В конце концов всех 42 воинов приговорили к казни. Им отрубили головы, а тела выбросили в реку Евфрат. Особенно церковь почитает «доблего» Константина, «непобедимого» Каллиста, а также «всеблаженного» Феодора, «чудного» Феофила и «крепчайшего» Васоя.

Почему 19 марта называют Константиновыми кругами

В народе этот день получил название Константиновы круги в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца. Делалось это, чтобы внутрь не стекала грязная вода. Совершать первый Константинов круг по традиции доверяли мальчику по имени Константин.

Также на Константиновы круги святили колодцы, ходили в баню и поминали усопших. Ужин специально не съедали полностью, выбрасывая остатки в колодец. Они должны были стать гостинцем для умерших, которые, по народным поверьям, наблюдают за потомками со дна колодца.

На 42-х святых мучеников в Амморее ждали возвращения белых аистов. Их встречали как символы новой жизни и удачи. А если 19 марта прилетали ласточки, считалось, что они принесли на крыльях тепло.

Что можно делать 19 марта

После заката в Константинов день следует набрать колодезной воды, истопить баню и хорошенько попариться.

Желательно вспомнить об умерших родных, подумать о них с добрыми намерениями.

Что нельзя делать на Константиновы круги

В этот день запрещено ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать. Также под запретом находилась пустая трата воды — вся она должна была использоваться по назначению.

Кроме того, беременным и женщинам, у которых на праздник выпадала менструация, нельзя было приближаться к колодцу. Считалось, что это оскверняет воду.

Народные приметы 19 марта