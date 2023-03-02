Авдотья Весновка: почему 14 марта лучше провести дома

Фото: Сергей Власов / patriarchia.ru

Середину марта встречали праздничным обедом, а на десерт угощали друг друга печеньем в виде ласточки или жаворонка.

Традиционно 14 марта верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской.

Кто такая Евдокия Илиопольская

Евдокия жила в городе Илиополе Финикийском, располагавшемся на территории современного Ливана. Девушка была очень красива и решила превратить физическую привлекательность в источник дохода. Она торговала телом, принимая многочисленных состоятельных мужчин из разных стран, и вскоре разбогатела.

Однажды ночью девушка услышала, как ее сосед совершает молебное пение и чтение Писания о праведниках и грешниках. Евдокия прониклась услышанным и тотчас осознала, какую неправедную жизнь вела и как загрязнила душу. Она несколько дней постилась, молилась и каялась в совершенных грехах, а после приняла крещение.

Раздав все имущество бедным, она ушла в монастырь. Ее покаяние было услышано, и в качестве прощения Евдокия Илиопольская получила дар исцелять и даже воскрешать людей — в житии святой описаны три подобных случая. Сила ее молитвы убеждала язычников обратиться в христианство.

Со временем Евдокия Илиопольская была возведена в игуменьи обители, слава о ее бесстрашии и подвигах достигла императора Викентия, и тот велел казнить христианку. Преподобномученицу обезглавили в первый день весны.

Почему иегуменью Евдокию прозвали Авдотьей Весновкой

Авдотья — это народная форма имени Евдокия. Поэтому 14 марта называется по-разному: Евдокия Свистунья, Авдотья Весновка, Авдотья Плющиха. У каждого из них свое значение и приметы.

Самое известное название праздника — Авдотья Весновка, так как раньше этот день приходился на самое начало весны, первое марта. Смене сезонов радовались, встречали с широкой улыбкой и большими надеждами. Никто не работал, устраивались праздничные обеды, люди гуляли и веселились.

На Авдотью Весновку женщины, девушки и дети залезали на крыши амбаров или выходили на пригорки и кликали тепло: «Весна-красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».

Женщины пекли печенье в виде ласточек или жаворонков, раздавали детям, а те привязывали к ним нитки и «запускали» птиц в небо.

Фото: РИА Новости / Алексей Бушкин

Считалось, что святая Евдокия хранит ключи от весенних вод, воскрешает природу ото сна и может посодействовать с погодой и будущим урожаем. Поэтому ее привечали и говорили: «Авдотья Весновка весну снаряжает», «Какая Авдотья, такое и лето».

Еще одно прозвище Евдокии Илиопольской — Авдотья Плющиха — связано с тем, что на теплом солнышке снег и лед быстро сплющиваются, прессуются, тают и распадаются на кусочки. Полученная из такого снега талая вода считалась целебной.

Свистуньей святую прозвали за то, что в марте обычно дули сильные весенние ветра, отчего создавалась иллюзия свиста. Второе объяснение — многие животные в этот период пробуждаются ото сна, лес оживает и наполняется свистом, тявканьем и другими звуками. В народе даже появилась традиция встречать 14 марта свистульками.

В день памяти Евдокии внимательно следили за погодой. Если налетала метель, говорили: «Евдокия хвостом крутит ‐ будет поздняя весна». В деревнях начинали подготовку к севу: «Пришли Евдокеи — мужику затеи: соху точить, борону чинить».

Что нельзя делать на Евдокию Свистунью

14 марта нельзя ничего планировать. Согласно поверьям, задуманное на Свистунью не сможет исполниться. Помешают неожиданные обстоятельства.

Ни в коем случае нельзя рушить ласточкины гнезда — можно заболеть оспой. Лучше вообще не прикасаться ни к самой птице, ни к ее яйцам. В противном случае лицо покроется крупными веснушками.

Нельзя отказывать в подаянии просящим милостыню, иначе тяжесть грехов умерших родственников падет на скупого.

На Авдотью старались не выходить из дома после захода солнца, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Что можно делать на Авдотью Весновку

На Авдотью Весновку хорошо совершать покупки, в том числе крупные. Лучше всего приобрести что-то полезное для дома, например, бытовую технику. Любые траты вскоре окупятся с лихвой.

Кроме того, в день памяти Евдокии Илиопольской стоит уделить внимание бездомным животным. Предки считали, если покормить кошку или собаку и забрать к себе домой, такой поступок принесет человеку долгую и счастливую жизнь без материальных проблем.

Народные приметы 14 марта