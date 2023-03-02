Василий Капельник: почему 13 марта нужно принести в дом ветку можжевельника
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В этот день старались дышать полной грудью, проводили ритуалы на оздоровление и пекли весенние калачи.
Церковь почитает 13 марта память священномученика Арсения, митрополита Ростовского, блаженного юродивого Николая Псковского, сумевшего, по преданию, отвратить Ивана Грозного от кровавой резни в Великий пост, а также преподобного Василия Исповедника.
Кто такой Василий Исповедник
Святой Василий жил в VIII веке во времена царствования византийского императора-иконоборца Льва Исаврянина. Василий решил оставить все мирское и выбрал монашество. Вместе с учителем Прокопием Декаполитом выступил против еретических учений иконоборцев, за что был схвачен и повторил судьбу своего наставника.
Василия подвергли мучительным истязаниям и заключили в тюрьму до смерти правителя. После освобождения святой продолжил мирно жить в молитве и посту, обращая людей в христианство. Он умер своей смертью.
Преподобного называли Исповедником или Декаполитом (Декаполис — союз десяти греческих городов, располагавшихся от Голанских высот до современной столицы Иордании).
Почему Василия Исповедника прозвали Капельником
В народном календаре за Василием Исповедником закрепилось прозвище Капельник. Несмотря на переменчивую погоду ранней весной, 13 марта уже звучала капель. Люди говорили: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет», «Посмотри в Васильев день на капельники (сосульки), и капель пойдет». По длине и толщине сосулек старались предугадать урожай зерновых.
Солнечному погожему дню 13 марта приписывали лечебные свойства. Люди верили, что весенний воздух, пронизанный теплыми лучами, обладает целебными свойствами, поэтому на Василия Капельника старались дышать полной грудью. С той же целью запасались сосновыми почками и варили из них лечебный отвар. В дом приносили еловую или сосновую ветку, чтобы семья была здорова.
Кроме того, на Василия Исповедника родители проводили специальный ритуал по избавлению детей от «овечьей одышки». Так называли асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Ребенка заворачивали в овечий тулуп, клали на порог, а затем выгоняли из дома овец, чтобы те переступили через малыша и унесли с собой болезнь.
Что нужно делать 13 марта 2023
Особое внимание на Василия Исповедника уделялось хвойным деревьям, которые, согласно поверьям, обладали большой силой. Из леса обязательно приносили еловые, сосновые и можжевеловые ветки, чтобы исходящий от них аромат прибавил здоровья домочадцев. А сосновые почки заваривали в чай или собирали для лечебного отвара.
Считалось, что самое важное занятие на Василия Капельника — это как следует потрудиться на земле. Тогда все последующие полевые работы в течение года пройдут успешно.
Среди незамужних девушек существовала традиция печь 13 марта весенние калачи. Сдобу обязательно съедали утром натощак, чтобы в ближайшее время встретить суженого, сыграть свадьбу и провести жизнь с избранником счастливо.
А вот замужние женщины в день Василия Исповедника старались по-особенному ухаживать за супругом и проявлять по отношению к нему только ласку и заботу. Тогда он останется верен ей на всю жизнь, несмотря на потенциальные ухищрения соперниц.
Также было принято запоминать сны в ночь с 12 на 13 марта. Им полагалось сбыться на девятый день.
Что нельзя делать на Василия Капельника
13 марта запрещалось выполнять определенные работы по дому. Так, например, хозяйки не подметали пол, чтобы не вымести счастье и здоровье за порог.
Нельзя громко говорить или ссориться возле открытого огня.
Также существовал запрет на бросание в пламя волос с расчески.
Народные приметы 13 марта
- На Василия Капельника идет дождь — тело будет теплым, но дождливым.
- Снег на крыше уже растаял — жди оттепель.
- Длинные сосульки 13 марта — на настоящее потепление рассчитывать рано.
- Звонкая капель — выйдет хороший урожай.
- На Василия Исповедника пасмурно — ночью вероятны заморозки.
- Солнечный день — год будет плодородным.