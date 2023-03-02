Прокопий Дорогорушитель: почему 12 марта нужно обязательно париться в бане

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Играть свадьбу, стричься и уезжать из дома в этот день считалось плохим знаком.

В церковном календаре 12 марта отмечается как день памяти византийского монаха Прокопия Декаполита. Его молитвенный подвиг и христианское подвижничество почитается не только в православии, но и в католичестве.

Кто такой Прокопий Декаполит

Прокопий Декаполит жил в VIII веке в Декаполисе (союз десяти греческих городов, располагавшихся от Голанских высот до современной столицы Иордании). Он вел скромную монашескую жизнь в молитве и посте, пока не был вынужден противостоять вместе со сподвижниками иконоборческому движению.

По приказу императора Льва Исаврянина Прокопия схватили, подвергли жестокому бичеванию и заключили в темницу. Его и святого Василия выпустили на свободу лишь после смерти правителя. Остаток жизни преподобный Прокопий Декаполит провел в монастыре в ино­че­ских по­дви­гах, помогая заблудшим выбрать путь добродетели.

Почему Прокопия прозвали Дорогорушителем или Перезимним

В народе Прокопия Декаполита прозвали Перезимним или Дорогорушителем, поскольку с этого дня начинался отсчет полноценной весны.

В деревнях 12 марта говорили: «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал», «Прокоп Перезимник дорогу рушит, а сам в сугробе увяз». Это означало, что наезженные за зиму снежные колеи для саней таяли, рушились, делая все населенные пункты труднодоступными. Оставалось только ждать, пока весеннее солнышко высушит проезд или хотя бы превратит снежную «кашу» в лужи.

Что можно делать на Прокопия Перезимнего

12 марта старались держать дверь дома открытой, поскольку считалось, что в этот день каждый должен помочь заплутавшему путнику, впустить его в жилище и при необходимости накормить и обогреть.

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На Прокопа Дорогорушителя было принято ходить на охоту или рыбалку. 12 марта считался удачным для таких занятий. У охотников были даже свои приметы: заяц перебежит путь — к неудаче, а если то же самое сделает собака — ничего страшного, но и на хорошую добычу рассчитывать не стоит.

Традиционно 12 марта устраивали банный день, чтобы смыть и выпарить все зимние болезни.

Что нельзя делать 12 марта

На Прокопа Перезимнего уезжающему человеку запрещалось махать вслед рукой. В противном случае могла случиться беда, и тот, кого провожали, не доберется до дома. Да и вообще поездку по рушенным дорогам старались отложить, чтобы не повстречать нечистую силу. По этой же причине нельзя было ругаться и сквернословить.

В этот день старались не устраивать свадьбу и не стричь волосы. В первом случае семейная жизнь не заладится, а во втором — шевелюра перестанет радовать густотой.

Кроме того, день Прокопа Дорогорушителя — не самое удачное время, чтобы просить деньги в долг — придется прожить три следующих года в сложном финансовом положении.

Приметы на Прокопия Дорогорушителя