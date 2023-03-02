Порфирий Поздняк: почему 11 марта нужно остерегаться красивых женщин

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

На Порфирия вешали кормушки для птиц, наводили дома порядок и убирали со стола пустые кружки.

Православные христиане 11 марта чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газского.

Кто такой святитель Порфирий

Святой Порфирий жил в IV веке в Фессалониках. В 25 лет он решил стать монахом и отправился трудиться в один из монастырей Нитрийской пустыни в Египте. Спустя пять лет пребывания в скиту он посетил святые места Иерусалима вместе с блаженным Иеронимом, а затем поселился в Иорданской пустыне, чтобы посвятить себя молитве и уединению.

Тяжелые условия сказались на здоровье Порфирия, и он пришел к подножию горы Голгофы в надежде обрести исцеление. В сновидении монаху явился Иисус Христос, который излечил его.

«Приими это Древо и храни его», — сказал Спаситель.

Вскоре Порфирия посвятили в пресвитерский сан и назначили хранителем Честного Древа Креста Господня (часть Креста, на котором был распят Иисус, хранившаяся в сокровищнице Константинопольского правителя. — Прим. ред.).

Примерно в возрасте 50 лет святителя Порфирия рукоположили в епископы палестинского города Газы. Увидев, что городе действуют всего лишь три христианских церкви против множества языческих храмов, святой посчитал своим долгом построить в Газах монастыри и церкви. Получив поддержку императрицы Евдоксии, Порфирий добился разрушения капищ и идолов, а также предоставления привилегий тем жителям, которые исповедовали христианство.

Известно предание, что святитель Порфирий сумел силой молитвы прекратить сильную засуху и спасти урожай обильным дождем. Для этого он назначил для христиан пост, совершил всенощное бдение и обошел с крестным ходом город. Впечатленные таким чудом язычники, тщетно приносившие жертву идолам, приняли святое крещение. А к концу жизни епископа уже весь город исповедовал христианство.

Почему святого Порфирия прозвали Поздняком

В народе святитель Порфирий получил прозвище Поздним или Поздняк. Связано это с переменчивой мартовской погодой. Несмотря на то, что людям очень хотелось погреться на весеннем солнышке, в деревнях 11 марта обязательно напоминали друг другу: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».

Убирать теплые вещи и готовиться посеву еще рано — вслед за оттепелью неизбежно ударят запоздалые зимние морозы.

Что можно делать 11 марта 2023

Считалось, что в день святителя Порфирия птицы постепенно возвращаются из теплых стран. Поэтому было принято их подкармливать и вешать возле домов кормушки.

11 марта хозяйки обязательно наводили дома чистоту, чтобы привлечь в жилище позитивную энергию. Кроме того, люди верили, что порядок символизирует искренность супругов и гармонию в отношениях.

Что нельзя делать на Порфирия Позднего

На Порфирия Позднего категорически запрещено сажать вербу. Пренебрегая данным правилом, можно накликать большую неприятность и даже смерть, верили в народе.

Нельзя оставлять на столе пустые кружки. В противном случае можно навлечь на себя гнев Домового. Тот начнет от обиды пакостить и доставлять хозяевам неприятности.

Кроме того, 11 марта необходимо всячески избегать узлов, специально не завязывать их и даже обувь носить без шнурков. Согласно поверью, узлы — предвестники убытков и денежных потерь.

Для мужчин в День святителя Порфирия было еще одно предупреждение — остерегаться красивых женщин, а лучше вовсе не заводить знакомство с противоположным полом. Бытовало суеверие, что красавицы могут навлечь беду на своего кавалера.

Также на Порфирия старались близко не подходить к рекам. Говорили, если плюнуть в воду в этот день, есть риск оказаться немым.

Народные приметы 11 марта