Тарас Бессонный или Кумоха: почему 10 марта нельзя смотреть с улицы в окно
Фото: Олег Варов / patriarchia.ru
По поверьям, в этот день нельзя спать днем, чтобы оградить себя от страшной болезни.
Русская православная церковь 10 марта традиционно почитает память святителя Тарасия Константинопольского. В народе же этот праздник назван днем Тараса Бессонного или Кумохой.
Кто такой Тарасий Константинопольский
Святитель Тарасий жил в Константинополе в VIII–IX веках. Благодаря хорошему образованию и знатному происхождению получил хорошее место при дворе императора Константина VI Порфирородного. Затем стал сенатором при его матери, святой царице Ирины.
После того как патриарх Павел не смог противостоять иконоборческим настроениям в Церкви и добровольно удалился в монастырь, Тарасию, тогда еще мирянину, предложили стать новым патриархом. Выбор пал на него, так как он не был замешан в противостоянии священнослужителей и мог нейтрально и взвешенно принимать решения для прекращения конфликта иконоборцев. Тарасий долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого поста, но в итоге согласился, выставив условие о необходимости созыва Вселенского Собора и восстановления иконопочитания.
Тарасий прошел все иерархические ступени и в том же году был рукоположен в патриархи. Позже под председательством Тарасия Константинопольского состоялся знаменитый Второй Никейский Собор, постановивший вернуть почитание икон и разрешивший устанавливать в храмах и домах иконы Иисуса Христа, Богородицы, ангелов и святых.
Тарасий Константинопольский вел скромную жизнь, все наследство потратил на помощь нищим и сиротам и вдовам. Не боялся противостоять императору ради соблюдения церковных догм. Название «бессонный» за святым закрепилось из-за того, что согласно житию, он очень мало спал. Главным содержанием дня его памяти стал запрет дневного и вечернего сна.
Тарасий скончался в 806 году, был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба произошло много чудесных излечений верующих.
Почему 10 марта прозвали Кумохой или Тарасом Кумашником
Народное название праздника — Кумоха или Кумаха — произошло от слова «кума». Так раньше называли лихорадку, нечистую силу, которая представляла большую опасность для людей.
В деревнях верили, что Кумоха выходит из дремучего леса на Тараса и пробирается в избы. Бытовало суеверие, что даже Домовой не может противостоять ей. Она выискивала спящего человека и завладевала его телом. Тот сразу чувствовал жар, ломоту в суставах и долго не мог поправиться. Также верили, что Кумоха может наслать болезнь на смотрящего с улицы в окно человека.
Поэтому 10 марта делали что угодно, лишь бы не задремать ни днем, ни вечером. Говорили: «Хоть по стенке ходи, а спать погоди» или «Кто спит под вечер, тот наспит Кумоху». И молились о защите святому Тарасу, которого по этой причине прозвали Бессонным или Кумашником. Если же человек все-таки заболевал, его поили осиновым соком, обсыпали ячменем или другой крупой и делали заговор на избавление от насланного Кумохой недуга.
Что можно делать на Тараса Бессонного
Во-первых, считалось, что делиться деньгами на Тараса Бессонного — к семейному благополучию. Чем больше отдать — тем больше придет вскоре.
Во-вторых, 10 марта предки уделяли особое внимание собственному здоровью. Поговаривали, если на Тараса начать лечить серьезный недуг — вскоре забудешь про него.
Что нельзя делать 10 марта
Строго-настрого на Тараса запрещалось ложиться спать в дневное время. В народе верили: тот, кто захочет отдохнуть — будет долго и сильно болеть.
Кроме того, нельзя что-либо планировать и делать серьезные покупки — быть беде.
Особое внимание 10 марта уделяли дверям — и входной, и межкомнатным. Говорили, если дверь на Тараса сорвется с петель, ждать несчастья.
Народные приметы на Тараса Бессонного
Предки верили: сны 10 марта, как никогда, расскажут, что ждет в будущем. Увидеть во сне войну — к трудностям в личной жизни и на работе. Копаться в земле — к хорошему доходу. Видеть во сне ангела — к долгой жизни, капли пота — к потере сил и длительным неурядицам.
- На Тараса Бессонного выпал снег — неделя перед Пасхой будет ненастной.
- Грачи вьют гнездо — скоро погода установится.
- Вороны каркают — к дождливому лету.