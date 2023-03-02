Иванов день или Обретение: как правильно встречать 9 марта

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На Обретенье принято молиться о здоровье детей, прекращении головных болей и о хорошем урожае.

Православные христиане 9 марта чтут память Иоанна Крестителя. В народе этот день называют Ивановым.

Кто такой Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча

Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Креститель родился в семье пожилой бесплодной пары — Захарии и Елисаветы. О скором появлении на свет сына мужчине возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом <…> и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей».

Мощи Иоанна Крестителя в Казанском соборе Санкт-Петербурга. © РИА Новости / Алексей Даничев

Святой родился на полгода раньше Иисуса. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне и, по некоторым источникам, в монастырях. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии — плодами рожкового дерева). Примерно в 28 — 30 лет начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая покаяться путем крещения.

Предтеча крестил в водах реки Иордан многих иудеев, в том числе и самого Иисуса.

«Вот Агнец Божий, который берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня», — сказал Иоанн, увидев Христа.

Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя, то есть при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса.

После этого Креститель проповедовал и дальше, пока его не схватили и заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Причиной немилости стал тот факт, что Иоанн обличал Ирода за то, что тот отнял у брата жену Иродиаду и женился на ней в нарушение иудейских законов. Супруга подговорила свою дочь в день рождения мужа исполнить перед ним танец и попросить в подарок голову Иоанна Крестителя. Тот не хотел этого делать, но все же исполнил желание.

Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде. Тело святого погребли его ученики, а о смерти сообщили Иисусу.

Иванов день или Обретение

В народе день памяти Иоанна Крестителя прозвали Ивановым днем. Второе название праздника — Обретение — отсылает к одному из трех преданий о чудесном явлении отсеченной головы святого верующим.

Первое обретение произошло в IV веке, второе — в V веке, а третье — в IX веке. 9 марта празднуется первое и второе обретения.

По преданию, жена царя Ирода Филиппа I не позволила похоронить голову святого вместе с телом. Ее служанка тайно вынесла голову Крестителя в кувшине и похоронила на Елеонской горе в Иерусалиме. Позже на этом месте начали строить церковь и обнаружили мощи пророка. Реликвия была спрятана в возведенном храме, который с годами разрушился.

Второй раз главу Иоанна нашли двое монахов-паломников, которым явился Креститель и указал на место, где нужно искать. Монахи положили голову в верблюжий мешок и отдали нести встретившемуся им гончару. Увидев лень и неуважение со стороны мужчин, Иоанн Креститель явился тому гончару и велел принять святыню на хранение. Тот всю жизнь бережно хранил главу Предтечи, а перед смертью по его указанию поместил мощи в сосуд, запечатал и передал сестре.

Впоследствии глава Иоанна оказалась в пещере возле города Емессы. Над этим местом воздвигли монастырь, и архимандрит обители по указу святого нашел его главу и переправил в Константинополь.

В народе слово «Обретение» приняло более миролюбивое значение и стало связано с прилетающими из теплых краев птицами. Люди говорили: «Птичье потенье — гнезд обретенье».

Что можно делать 9 марта

В Иванов день люди молили святого Иоанна об избавлении от головной боли. Кроме того, у Крестителя просили здоровья детям, защиты посевов и хорошего урожая.

9 марта рекомендуется заниматься обычными запланированными делами, но избегать переутомления при выполнении рутинной работы. Стараться находить компромиссы и избегать конфликтов.

В Иванов день помогали птицам — развешивали на деревьях кормушки с зерном или скворечники. Считалось, что на Иоанна Крестителя птицы начинают вить гнезда, и посодействовать им в этом — хорошая примета. Увидеть 9 марта первых прилетевших скворцов, жаворонков или аистов — добрый знак.

Также 9 марта важно запомнить увиденное во сне, чтобы после растолковать полученные знаки. С их помощью можно получить ответы на волнующие вопросы и предостережения.

Что нельзя делать в Иванов день

Предки верили, что на Иванов день нельзя заниматься стиркой, чтобы не отвадить достаток в доме.

Рубить деревья и выкорчевывать пни — к несчастью, а разжигать костры — к разладу в семье.

Нельзя пить алкоголь и сквернословить.

В день памяти Иоанна Крестителя запрещается брать в руки что-либо острое, даже нож или ножницы. Хлеб по традиции в этот день разламывали руками. Хозяйки старались избегать подавать еду на большом блюде, заменяя его деревянной доской или обычными маленькими плошками.

По правилам на Иванов день — строгий пост, поэтому молочные продукты, мясо и рыбу есть нельзя. Запрет также распространяется на круглые красные овощи и фрукты, например, помидоры. Считается, что они являются символом праздника.

Кроме того, в день Обретения главы Иоанна Предтечи нельзя петь и танцевать. Народ верил, что таким образом повторится большой грех, который совершила дочь Иродиады Саломея.

Народные приметы 9 марта