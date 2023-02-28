Архип и Филимон: традиции, поверья и приметы 4 марта 2023

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В этот день принято подавать милостыню, кормить бездомных животных и печь каравай.

В церковном календаре 4 марта отмечается день памяти святых Архиппа и Филимона, а в народе — Архипа и Филипа.

Апостолы Архипп и Филимон

Жизнеописания двух апостолов от семидесяти Архиппа, Филимона и его жены равноапостольной Апфии неразрывно связаны. По одной из версий Архипп был сыном Филимона, по другой — его братом. Оба они были посвящены в епископы.

Супруги Филимон и Апфия приняли крещение от апостола Павла и были настолько преданы вере, что превратили свой дом в городе Колоссы в место собрания христиан. Павел называл его жилище домашней церковью (Флм.1:1-3). Всю жизнь пара посвятила служению и помощи людям.

При императоре Нероне их семья была подвержена гонениям. Во время языческого праздника в честь Артемиды Филимона, Апфию и Архиппа схватила разъяренная толпа. Молодого человека изрезали ножами, а его родителей приговорили к смертной казни путем побиения камнями. Все трое приняли мученическую смерть и были причислены к лику святых.

Почему апостола Филимона прозвали в народе Филей

День святого Филимона в народе прозвали Филипом или просто Филей вешним. Такое прозвище появилось по особому поводу. 4 марта готовили разнообразные блюда. Небольшое, но хлебосольное застолье из оставшихся припасов с прошлого года указывало на то, что зима подошла к концу. А с каждым днем весна все больше вступала в силу.

Что нельзя делать 4 марта

Издавна известно, что в этот день лучше придерживаться определенных правил, чтобы не навлечь на себя беду.

Нельзя нагружать себя изнурительной работой. Проводить день в праздности и лени тоже не стоит, лучше выбрать задачу по плечу.

Важно сохранять чистоту. Не только жилища, тела, но и мыслей. Все перечисленное должно содержаться в порядке.

На Архипа и Филимона не допускается браниться, выражаться нецензурно и думать о плохом.

4 марта лучше не отказывать в помощи тем, кто просит. Народ верил, что в противном случае от человека отвернется удача.

Пожилым людям в этот день не стоит покупать ничего, связанного с ритуальными услугами и похоронами. Это может притянуть скорую кончину.

Запрещено хвастаться своими достижениями. Даже если вы в чем-то преуспели, лучше отложить рассказ друзьям и близким на потом.

Если уронить иголку, то ни за что нельзя ее поднимать голыми руками. Лучше воспользоваться магнитом или кусочком ткани. Иначе в скором времени кто-то сильно ранит словами.

Что можно делать 4 марта на Архипа и Филимона

На Руси 4 марта женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше они наготовят блюд, тем богаче станет дом. На Архипа и Филимона обязательно пекли каравай. Его посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Съедали полностью, а оставшиеся крошки выносили на улицу и бросали за спину для птиц.

«Кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь», — приговаривали на Архипа и Филимона.

Поскольку святые Архип и Филимон помогали людям, то в день их памяти надо сотворить доброе дело — подать милостыню, сделать пожертвование, накормить нищих или бездомных животных. Говорили, что чем больше сделаешь добра, тем лучше.

Приметы на 4 марта 2023