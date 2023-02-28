Ярилин день: что нельзя брать в руки 1 марта 2023

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В этот день чистили снег с дорожек, «отмыкали землю» и сжигали прошлогоднюю солому.

В первый день марта церковь чтит память древних святых начала IV века: Памфила и 11 мучеников. Согласно преданию, их имена приводятся в таком порядке: Памфил пресвитер, Валент диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия.

Кто такой богослов Памфил

Подвижник Памфил Кесарийский жил в III веке и был пресвитером в Кесарии Палестинской. Он являлся крупнейшим богословом своего времени. Памфил родился в Берите Финикийском и получил блестящее образование, ездил в Александрию, занимал гражданские должности.

Став пресвитером, Памфил посвятил себя занятиям христианской литературой, в том числе изучению трудов Оригена, которые собственноручно переписал.

Вместе с этим подвижник собирал христианские письменные памятники и изъяснял Священное Писание. Благодаря нему появилась большая библиотека, состоявшая из 30 тысяч томов. Кроме того, при церкви Памфил организовал богословскую школу. Он обратил в христианство многих язычников. Блаженный Иероним Стридонский очень чтил святого Памфила и считал себя счастливым, ибо обрел и хранил у себя некоторые его рукописи.

Святому Памфилу в служении Богу помогали святой Валент, диакон Елийской церкви, и святой Павел. Все трое были заключены на два года в темницу правителем Кесарии Палестинской Урбаном. В годы правления его преемника Фирмилиана их казнили вместе с другими мучениками.

Ярилин день — что за праздник 1 марта

Издревле 1 марта на Руси имело особое значение. В этот день отмечался народный праздник в честь древнего славянского бога весны и весеннего плодородия Ярилы. Его изображали в виде молодого человека в белом наряде, который восседает на белом коне. На белокурой голове божества — венок из полевых цветов, а в руках — колосья.

Традиционно на Ярилин день проводились народные гуляния, состязания в силе и ловкости, ярмарки, чтобы вдоволь отдохнуть перед началом полевых работ.

Что можно делать на Ярилин день

Как и любой другой древнерусский праздник Ярилин день овеян множеством обрядов и поверий.

Например, если в ночь на 1 марта выпадал снег, то деревенских детей непременно отправляли расчищать тропинки к колодцу, соседям или к реке. Согласно поверью, такой обряд делал подрастающее поколение здоровым, счастливым и благополучным.

Ярилин день являлся особенным и для беременных женщин. Если в ночь на 1 марта небо было ясное, то будущей матери нужно обязательно наблюдать восход, чтобы выносить и родить здорового малыша.

Раньше роженицам помогали бабки-повитухи. Они заносили на Ярилин день в дом немного снега, а когда он таял, то давали женщинам умыться этой водой. Согласно примете, талая вода из весеннего снега придавала чистоту и особую силу. Умываться этой жидкостью давали и остальным домочадцам.

Что нельзя делать 1 марта

На Ярилин день стоит избегать конфликтов. Считалось, что ссоры могут привести к крупному раздору, который не удастся уладить до самой Пасхи.

В этот день пожилые ни в коем случае не садились за один стол с молодыми. Существовало поверье, что старики могут передать им болезни.

Одалживать деньги 1 марта тоже не советовали. Лучше подождать с ответом до следующего дня, иначе чужой долг принесет в дом проблемы.

В Ярилин день не шили и не вязали. Считалось, что рукоделие будет не удачным: нитки начнут путаться, ткань — рваться.

Нельзя 1 марта стричь ногти после заката — иначе быть беде.

Приметы на Ярилин день 1 марта