Бабьи Взбрыксы: что можно и нельзя делать 27 февраля

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В один из последних дней февраля определяли погоду на предстоящую весну и готовили лечебный сбитень.

Православные верующие 27 февраля чтут память святого равноапостольного Кирилла — византийского миссионера, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. На Руси его прозвали Весноуказчиком.

Равноапостольный Кирилл

До принятия схимы в 968 году Кирилл носил имя Константин. Он и его старший брат Мефодий родились византийском городе Солуни (ныне — греческий город Фессалоники). В 12 лет он остался сиротой и был отдан на воспитание влиятельного логофета (высший чиновник патриаршей канцелярии) Феоктиста. Юноша обучался у лучших преподавателей Константинополя, демонстрируя выдающиеся способности, и довольно рано принял решение стать священнослужителем.

Получил почетную должность хранителя библиотеки собора Святой Софии и преподавал философию в Константинопольском университете. Кирилл желал жить в уединении в монастыре, но его по указу императора стали посылать в дальние поездки проповедовать христианство и участвовать в богословских диспутах.

В 856-м он переселился к брату на гору Олимп, посвятил себя науке. Вокруг Кирилла и Мефодия сложилась группа единомышленников и обдумывалась идея создания славянской азбуки. Тогда Византийская империя уже включала земли славян-язычников, но создать для них письменность никак не удавалось.

В 862-м братьев по просьбе князя Ростислава отправили в Моравию (регион на востоке современной Чехии) объяснять людям «веру на родном языке». Кирилл понял, что без азбуки не сможет выполнить эту миссию. Его инициатива была одобрена императором.

Святые проделали огромную работу: составили славянскую азбуку, обучали ведению богослужения и в течение трех лет перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги.

Созданный алфавит большинство исследователей отождествляют с глаголицей, а вот создание кириллицы приписывают ученикам Кирилла.

Затем равноапостольные святые отправились в Рим к папе Римскому. Поездка была необходима, поскольку своими трудами Кирилл и Мефодий спровоцировали большой конфликт. В то время многие богословы придерживались мнения, что службы должны проводиться исключительно на трех языках (древнееврейском, греческом и латинском), на которых была сделана надпись на Кресте Господнем. Кирилл же выступал за то, что все народы имеют право обращаться к Богу на родном языке, и напоминал об апостолах, наделенных способностью проповедовать на всех языках.

Кирилл передал папе Римскому Адриану II мощи папы Римского Климента, обретенные во время поездки в Херсонес (часть Крыма, на тот момент владение Византии). Тот в ответ утвердил богослужение на славянском языке и приказал положить в церквях переведенные книги.

В Риме святой тяжело заболел, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл и скончался 14 февраля 868 года. Похоронен в церкви Святого Климента в Риме. После его смерти Мефодий был рукоположен в архиепископы Моравии.

Кирилл Весноуказчик или Бабьи взбрыксы

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде 27 февраля судили о наступающей весне.

В старину крестьяне старались в последние дни зимы удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Мужчины в этот день выходили в поле и специально утаптывали снег. На Кирилла говорили: «Снег оседает — поля утучняет».

Еще одно название праздника — Бабьи взбрыксы. В этот день на Кирилла женщины относили гостинцы повитухам, которые принимали у них роды. Для этого мужчины готовили для женщин пиво: брали воду из семи святых источников, смешивали ее с местной водой и толкли пестом в ступе до пены.

Что можно делать 27 февраля

На Кирилла обязательно готовили ароматный горячий сбитень.

Напиток варили из разных сортов меда, патоки, трав и пряностей. У каждой хозяйки был свой секретный ингредиент, чтобы сбитень получился не только вкусным, но и лечебным — прогрел организм и вывел всю хворь.

Особое внимание уделяли сновидениям. Считалось, что все сны в ночь на Кирилла Весноуказчика — вещие.

Что нельзя делать 27 февраля

Наши предки верили, что в этот день не стоит состригать ногти. Якобы тем самым человек может укоротить срок жизни.

Также не рекомендовалось ходить к врачам. Особенно избегали дантистов — считалось, что их посещение в Кириллов день будет либо малоэффективным, либо нанесет вред.

Приметы на 27 февраля