Прохор Весновей: почему мужчинам нельзя работать 23 февраля

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На Прохора Весновея по народным приметам мужчинам следует совсем отказаться от работы и провести время в кругу близких.

23 февраля в православии считается днем памяти иконы Божьей Матери «Огневидная», святых Харалампия, Порфирия, Ваптоса, Еннафы, Валентины, Павлы, Анны, Лонгина и других. Но также в эту дату вспоминают чудотворца Прохора Лебедника.

Житие Прохора Лебедника

Чудотворец Прохор жил на рубеже XI–XII веков. Свое прозвище «Лебедник» он получил благодаря аскетичному образу жизни: вместо обычного хлеба он собирал лебеду, перетирал ее своими руками в муку и пек хлеб. Кроме воды и просфоры он больше ничего не позволял себе из еды. В народе у святого было еще одно имя — Прохор Весновей.

Из-за постоянных войн на Руси был голод, поэтому к нему, как святому Киево-Печерского монастыря, часто обращались за помощью. Поначалу по его примеру многие начали печь хлеб из лебеды, однако из-за горечи его почти невозможно было есть. Тогда монах давал им свой хлеб, который был будто пропитан медом. По церковному преданию, хлеб выдавался только с благословением. Если же кто-то брал его тайно, то он немедленно становился черствым и горьким.

Как-то один монах покаялся, что украл хлеб и не смог его съесть. Тогда игумен монастыря Иоанн решил проверить его слова. Ситуация повторилась. Все сочли настоящим чудом, что свой вкус хлеб приобретает после благословения Прохора.

Когда же из-за междоусобицы между князьями в Киеве не стало карпатской соли, Прохор сотворил еще одно благодеяние. Он попросил всех служителей собрать пепел из келий, а потом превратил его в чистую соль. И чем больше он раздавал ее нуждающимся, тем в большем количестве она появлялась снова. В итоге удалось прокормить не только паству, но и простой народ.

Правда, это очень не понравилось торговцам солью, которые обратились за помощью к князю Святополку. Тот решил отобрать соль у монаха и заработать на этом деньги. Однако в отобранных мешках вместо соли оказалась зола. Когда князь в гневе приказал выбросить тюки, они вновь наполнились солью. Узнав, что это дело рук Прохора-чудотворца, Святополк устыдился своего поступка и пришел в Киево-Печерский монастырь, чтобы помириться. После беседы со святым он стал особенно религиозен.

В последние годы жизни Прохор болел. Когда его не стало, князь Святополк лично отнес тело святого в пещеру и своими руками положил его в гроб.

Как праздновали Прохор Весновей

В старину 23 февраля знаменовало приход весны, поэтому второе название праздника — Прохор Весновей. В эти дни погода окончательно поворачивалась на весну, считалось, что с Прохорова дня морозы слабеют. В этот день говорили: «Прохор — к теплу поворот» и «На Прохора февраль хоть злится, но весну чует».

В эту дату односельчане собирались, чтобы выбрать нового старосту. На Прохора Весновея не принято было устраивать массовых гуляний и обильных застолий. Ко столу нельзя было подавать раков и рыбу — иначе человек может серьезно заболеть.

Важно ходить в церковь, чтобы помолиться о здоровье и мире в доме. Считалось, что в этот день можно навсегда избавиться от хвори, если начать лечение. Также в этот день молились о спасении от внезапной смерти без покаяния. Нежданная, «не своя» кончина считалась следствием похищения, заклятия или вселения нечистого духа, а причиной гибели утонувших, пропавших без вести, заблудившихся назывались лесные, водные и прочие духи, которые забирали к себе не только неосторожных, неосмотрительных или грешных людей.

Считалось, что 23 февраля мужчинам следует отказаться от работы, потому что все равно дела будут валиться из рук. Лучше уделить это время заботе о себе.

Опасно было гулять около воды, так как духи в этот день будут стараться сбить с пути и завести в трясину.

Что можно делать 23 февраля

Больше времени посвятите своему внутреннему миру, почувствуйте в себе источник покоя, любви, красоты.

Настройтесь на позитивный лад, думайте о чем-нибудь хорошем, медитируйте, просто отдыхайте, погрузившись в себя. Контакты с внешним миром лучше по возможности ограничить. Занимайтесь обычной рутинной работой.

День Прохора Весновея считается удачной для лечения болезней.

Также 23 февраля — благоприятная дата для примирения.

День не подходит ни для начала новых дел, ни для завершения уже начатых. Лучше дождаться нового лунного месяца, который наступит уже через несколько часов. Необходимо все запланировать.

Что нельзя делать 23 февраля

Ни в коем случае нельзя бояться. И не важно чего: паучка в углу кладовки, буйного соседа по лестничной площадке или глобального потепления.

Чтобы победить эти фобии, надо делать будничную работу — уборку, рукоделие, уход за растениями и животными, какой-то мелкий ремонт, наведение порядка в домашней библиотеке, коллекциях или просто в шкафу, на рабочем месте.

Нельзя также трясти и играть с мелочью — иначе можно потерять деньги, а вот подержать в руках бумажные купюры — к богатству.

Играть свадьбу в Прохора Весновея считается дурной приметой: брак будет недолгим, а развод — тяжелым.

Даже невинная ложь 23 февраля может принести крупные неприятности.

Народные приметы 23 февраля

На Прохора февраль хоть злится, но весну чует;

Пришел Прохор — весна заглянула во двор;

С Прохора морозы слабеют;

Сильный мороз чаще всего бывает ночью.

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