Инструктор Попков: при выборе рюкзака нужно обращать внимание на заднюю стенку и эргономику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

К выбору подходящего рюкзака нужно отнестись серьезно, чтобы он долго служил и не вызвал проблем со здоровьем.

Рюкзаки пользуются популярностью не только у спортсменов и туристов. Эти походные сумки берут с собой на охоту и рыбалку, на дачу, работу и просто в магазин за покупками.

Но как выбрать по-настоящему универсальную модель, чтобы пригодилась и в городе, и на природе? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

«Перед покупкой рюкзака нужно не просто в интернете выбирать, а самому приходить, смотреть, надеть его на себя, прочувствовать, как он сидит. Потому что даже самой дорогой, самый крутой рюкзак может просто напросто не сесть», — советует инструктор по выживанию Роман Попков.

После сотен километров, пройденных по лесам и горам, эксперт убедился, что задняя стенка хорошей походной сумки должна быть жесткой. Тогда нагрузка на спину распределяется равномерно, и человек будет меньше уставать. Вторым важным условием выступает эргономика, то есть количество разных кармашков, их доступность и общее удобство изделия.

Чтобы определить лучший вариант, были протестированы три популярные модели из разных типов ткани.

Сколько стоит хороший рюкзак

Первый (рюкзак Оксфорд) обошелся в 1900 рублей. В основе используемой в нем ткани — сплетенные особым образом нейлоновые нити. Производитель обещает: такое плетение придает изделию дополнительную прочность и износостойкость. А вот его задняя стенка показалась специалисту Попкову недостаточно жесткой. Зато в ней есть вентиляционный канал. В теплое время года он поможет воздуху циркулировать, что облегчит ношение рюкзака.

Второй образец состоит из классического нейлона и стоит дороже — 3700 рублей. Инструктор по выживанию отметил: спинка в данном изделии оказалась жестче, вставка чувствуется, есть множество карманов и отделений, но отсутствует вентиляция для спины.

«Залезем в основной отсек, сразу полностью раскрывается. Это очень хороший плюс. Удобно что-то складывать, доставать. У него еще есть на спинке дополнительные отсеки», — добавил эксперт.

Третий рюкзак стоит пять тысяч рублей. За что такие деньги? Производитель пошил его из того же нейлона, но дополнительно обработал ткань водоотталкивающей пропиткой и покрытием из полиуретана. Кроме того, изделие может похвастаться наличием вентиляционного канала, подушек, поясного ремня, фастексом на плечевых лямках и фурнитурой, которая позволяет что-нибудь подвесить, например, ключи, фонарик или колонку.

Какой из рюкзаков вместительнее

Объем у выбранных рюкзаков одинаковый — 35 литров, но внешне они отличаются по размеру. Чтобы проверить их реальную вместимость, использовали древесный наполнитель. Получился следующий результат:

Дешевый — 22,5 литра. Настоящий объем этого рюкзака оказался меньше заявленного на 12,5 литров.

Средний — 30 литров.

Дорогой — честные 35 литров.

Таким образом, только третий образец прошел проверку на вместимость.

Какой из рюкзаков прочнее

Важной характеристикой изделия выступает его прочность. 20-килограммовый мешок гальки поместили в каждый из рюкзаков, а затем его подняли на высоту с помощью веревки, обращая внимание на лямки, оторвутся или нет.

На удивление все образцы прошли испытание. Лямки на месте и швы не разошлись даже у самой дешевой из моделей.

Какой из рюкзаков герметичнее

Хороший рюкзак должен быть не только прочным, но и герметичным. Тогда его содержимое не пропахнет костром и не промокнет. Для следующей проверки понадобился цветной дым. Шашку подожгли и вместе со стеклянной чашей вставили внутрь и закрыли. Слабое место проявило себя там, откуда начал валить дым.

У первого рюкзака оказалось две болевые точки: швы и молния. Последняя характерна и для второго образца из нейлона. При этом дым проникал и через USB-выход. Ситуация выглядела во втором случае даже хуже. Похожий результат и у третьей модели.

С дымом все стало понятно, но что насчет влаги? Смогут ли рюкзаки защитить содержимое во время ливня или снегопада? Чтобы это выяснить, изделия наполнили бумагой и поместили в резервуар с водой, дополнительно имитируя сильный дождь при помощи лейки.

Дешевый образец достойно прошел испытание. Бумага внутри осталась сухой. Немного промокли только те участки, которые лежали рядом с молнией. Второй справился хуже, сырых пятен на содержимом было намного больше. Причем здесь речь идет не о молниях, а именно о самом рюкзаке, о его задней стенке. Но сильнее всего разочаровал самый дорогой экземпляр. Производитель сделал его из якобы усиленного нейлона с водоотталкивающей пропиткой. В реальности же вода затекала и вытекала практически свободно.

Проведенные эксперименты показали: дешевый рюкзак оказался не только таким же прочным, как дорогие модели, но и самым влагостойким. Да, у него меньше объем и не так много отделений, но для прогулок по городу и вылазок на природу это самый оптимальный вариант. Для длительных походов и путешествий вполне сгодится изделие средней ценовой категории.