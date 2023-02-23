Алексеев день: почему 25 февраля нельзя рассказывать сны и начинать новые дела

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Согласно поверью, ночь с 24 на 25 февраля —особенная. Чтобы заручиться поддержкой святого Алексия, важно соблюсти старинные обычаи.

Православные верующие 25 февраля чтут память святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

Митрополит Алексий

Алексий (в миру Елевферий) родился либо в конце XIII, либо в начале XIV века в Москве. Он вырос в семье зажиточного боярина. В 12 лет будущий святой увидел сон-знамение: некий глас свыше сказал ему, что он напрасно трудится, охотясь на птиц, потому что его задача — «ловить людей». С этого момента он стал уединяться и часто посещать церковь.

Уже в 15 лет он решился стать иноком в Богоявленском монастыре. Последующие 20 лет он проведет в подвижничестве. Его руководителями и друзьями были старец Геронтий и Стефан, старший брат Сергия Радонежского.

Затем Алексий начал заведовать судебными делами церкви, занимаясь этим в течение 12 лет в звании наместника митрополита. Для этой должности он специально выучил греческий язык. Пост митрополита он занял в 1354 году после смерти своего наставника.

В середине XIV века Русскую церковь раздирали великие распри. Чтобы положить им конец, Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху Каллисту и добился права считаться архиепископом Киева и великой России.

На обратном пути он со спутниками попал в шторм. Тогда он обратился с молитвой к богу, пообещав, что если ему посчастливиться остаться в живых, он воздвигнет храм в честь иконы Спаса Нерукотворного. И стихия смилостивилась: ему и членам команды корабля удалось вернуться невредимыми. В Москве встретили святителя с большой радостью. Сам же Алексий сдержал свое слово, построив Спасо-Анронников монастырь, где первым игуменом стал Андронник, ученик Сергия Радонежского.

Несмотря на смуты, Алексий всячески заботился о пастве — ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами, самостоятельно отправляясь в Золотую Орду. Так, с помощью окропленной святой водой свечи ему удалось сотворить чудо — излечить от слепоты Тайдулу, жену хана Джанибека. Впоследствии она много ходатайствовала за Русь. После того, как хан Джанибек был убит собственным сыном Бердибеком, умертвившем еще двенадцать своих братьев, Алексий снова по приказу отправился в Орду. Стойко перенося лишения, он смог заслужить доверие нового правителя и тем самым избавить свой народ от бед.

После смерти великого князя Иоанна в 1359 году Алексий стал опекуном несовершеннолетнего Дмитрия (в будущем Донского). Фактически в своем лице он представлял власть светскую и духовную. Ему нередко приходилось выступать миротворцем между князьями, ссорившимися из-за владений. Благодаря усердию он сделал Москву центром православия и единения Руси.

Святитель Алексий дожил до глубокой старости — 78 лет. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен в Чудовом монастыре.

Как отмечать Алексей Рыбный

На Руси этот день называли «Алексей рыбный». Считалось, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. На ужин наши предки старались готовить блюда с расстегаем. Мясо на столе не приветствовалось.

В народе 25 февраля традиционно поминали святого Алексия, а также молились Иверской иконе Божьей Матери, также известную как Вратарница. Прихожане могут попросить Богоматерь об избавлении от болезней и неудач. При этом важно, чтобы помысли были чисты: нельзя просить о прощении, желая кому-то зла.

В Алексеев день важно очистить пространство в доме: избавиться от старых вещей и постирать грязное белье.

Что можно делать 25 февраля

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Ко столу 25 февраля подавали пироги с расстегаем, а также прочие рыбные блюда.

Славяне на Алексея Рыбного выносили посевные семена на мороз, чтобы они «закалялись», а потом прятали в теплое место. Согласно поверью, после этого растения будут меньше болеть, а всходы на посадке дадут больше зерен.

Похожим образом поступали с пряжей. При этом приговаривали «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». После пребывания на холоде нити становились ровнее и не так «кучерявилась», а вещи из такой пряжи долго служили своему владельцу.

В старину этот день считался благоприятным для исцеления людей, чье здоровье пострадало в результате испуга.

Что нельзя делать 25 февраля

Строго запрещено приглашать людей в дом, где царит беспорядок. В то же время нельзя никому отказывать в гостеприимстве, поэтому стоит навести в жилище порядок.

Не рекомендуется в этот день надевать старую одежду — иначе прошлые обиды и неприятности напомнят о себе.

На Руси в день Алексия старались избегать негативных мыслей. Славяне верили, что в этот день ангелы наблюдают за всеми. И горе тому, кто будет грешить в день памяти митрополита.

Чертыхаться и вступать в конфликты также не стоит, чтобы не попасть в неприятную историю.

Нельзя обманывать и преувеличивать — иначе человек сам пострадает от лжи или клеветы.

Кроме того, не следует начинать новых дел и планировать дальние поездки —может случиться неудача.

Поедание мяса также могло принести несчастья.

Народные приметы 25 февраля

Согласно поверью, в ночь с 24 на 25 февраля каждый человек видит вещие сны. Однако рассказывать о них никому нельзя — иначе быть беде.

Если на окнах на утро виден иней, это предвещало перемену погоды — с мороза на оттепель и с оттепели на мороз.

Если в этот день туман, то лето, скорее всего, будет дождливым.

Звездное небо в Алексеев день сулит богатый урожай.

Низкая температура в этот день сулит теплый март.

Луна ночью будто покраснела — на следующий день будет ветрено и снежно, но тепло.

Если на Алексия дует ветер, но инея нет, то это предвещает буран.

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