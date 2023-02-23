Черный пояс по карате и хватка «капрала»: как тренер из РФ стала «Бабушкой Вселенной»

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Одна из самых красивых бабушек мира не только мастерски печет пирожки. Она владеет боевыми приемами и уверенно дефилирует по подиуму.

Жительница Петербурга Алена Сибиева носит корону одной из самых красивых бабушек планеты и растит внучку-грудничка. Очаровательная 46-летняя россиянка в прошлом году получила титул «Бабушка России», а затем вошла в четверку лидеров международного конкурса «Бабушка Вселенной — 2023», который прошел в январе в Болгарии. Она покорила жюри своим нестереотипным образом жизни.

Алена профессионально занимается боевыми искусствами, имеет черный пояс по карате. Она специализируется на Ояма-карате и Кобудо. Хрупкая, но только с виду, женщина мастерски руководит центром единоборств во Всеволожске, занимается подготовкой детей и взрослых для выступлений на различных чемпионатах. Она также увлекается йогой, гонками, плаванием и катанием на коньках. У Сибиевой двое взрослых сыновей и одна внучка.

Удивительно, но Алена никогда не была моделью и вообще не имеет отношения к бьюти-сфере. Находиться на публике ей всегда давалось нелегко.

Как получилось «нокаутировать» главный страх и выйти на подиум в бальном платье перед многомиллионной публикой конкурса? Как найти баланс между жесткостью бойца и природной женственностью — на эти и другие вопросы в эфире радио «Петербург» ответила сама обладательница титула «Третья вице-бабушка Вселенной — 2023» Алена Сибиева.

Как тренер по карате попала на конкурс красоты

Вспоминая недавние события, Алена Сибиева не скрывает эмоций. Неожиданным появлением на международном конкурсе она обязана подруге.

«Когда у меня родилась внучка, ей был месяц на тот период времени, мне подруга предложила поучаствовать в конкурсе „Бабушка России“. Я подумала и решила пойти», — рассказала Сибиева.

Отважиться на такой шаг тренеру было непросто по ряду весомых причин.

«Надо было выходить из зоны комфорта, так как, занимаясь тренерством боевых искусств, ты чуточку теряешь женственность. Я работаю в мужском коллективе и воспитываю в основном мальчиков. Тут требуется жесткая дисциплина — без нее никуда. Соответственно, попасть в такой мир красоты, женственности, мягкости — совершенно другой уровень. Я училась заново быть женщиной», — призналась молодая бабушка.

Многолетняя закалка не подвела. Алена Сибиева воспользовалась спортивным приемом, которому она обучает воспитанников.

«Перед любым соревнованием на тренировках я говорю, что если страшно, то надо делать шаг вперед. Мы должны уметь преодолевать страхи и идти навстречу к ним, чтобы перешагнуть. Только так мы становимся сильнее и побеждаем самих себя. На конкурсе я применила этот принцип. Да, я боюсь камер, но пошла и попробовала. Это было космическое чувство», — вспомнила Сибиева.

Зачем Сибиевой титул четвертой самой красивой бабушки мира

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финал конкурса красоты «Бабушка Вселенной — 2023» прошел в столице Болгарии 21 января. В нем принимали участие 20 женщин из разных стран. Среди них не было профессиональных моделей. Главное требование конкурса — наличие внука или внучки. По словам Алены Сибиевой, возраст самой юной бабушки едва достигал 40 лет. Такая особенность отразилась на общей атмосфере мероприятия.

«Жесткого соперничества не ощущалось. Это связано, наверное, с тем, что все женщины — зрелые, мамы, бабушки, у которых есть дети, внуки. Поэтому они мудрые. Делить нам, собственно говоря, нечего. Мы пришли расслабиться от бытовых условий, проблем. Просто отдохнуть и полюбить себя, насладиться самой собой. Легкая, дружественная, приятная атмосфера», — поделилась впечатлениями титулованная бабушка из России.

Возможность примерить дизайнерское платье и выйти на подиум конкурса красоты кардинально изменило мироощущение Алены Сибиевой. По словам финалистки конкурса, она вспомнила давно забытое чувство и погрузилась в мир женской радости и легкости.

«Когда-то давно, я любила красоваться перед зеркалом. Но в более сознательном возрасте, когда пошла на карате и углубилась в боевое искусство, платья мне не приходилось одевать. Спортивная одежда с рюкзаком — и вперед. А здесь надеваешь эти волшебные платья. Они меняют все: осанку, походку. Приходится держать голову по-другому, руки — платья меняют тебя практически полностью. Ты ощущаешь себя изнутри королевой!» — призналась тренер.

Хотя основной причиной, по которой она приняла решение посоревноваться за звание «Бабушки Вселенной — 2023», был отнюдь не спортивный интерес.

«Боевыми искусствами в том формате, как я сейчас занимаюсь, я увлекалась не всегда. К этому я пришла, когда во мне открылся „внутренний боец“. Но после длительных занятий во мне спрятался другой мой „человечек“ — это женщина. Поэтому на конкурс я пошла для того, чтобы вспомнить, открыть, что такое женщина, как она выглядит в самой себе», — рассказала Сибиева.

Кто привел Алену Сибиеву в карате

Стремление к победе у молодой бабушки в крови. В их семье спорт играет важную роль, но профессионально им занимается только Алена.

«На самом деле, не я сама пошла в спорт. Муж привел, так как у нас спортивная семья. Я всячески сопротивлялась. Он пошел на карате первый, потом младший сын. Старший — мотогонщик у нас. Меня почти месяц уговаривали пойти на пробное занятие. В конце концов я пришла. Мне сказали, что это группа здоровья для взрослых. Начала заниматься, и это стало моей профессиональной деятельностью. Из нашей семьи я единственная дошла до черного пояса и имею первый дан по Ояма-карате и Кобудо», — рассказала спортсменка.

Стальная хватка и бойцовский характер принесли каратистке известность и прозвище «капрал». Именно так глава семейства, любя, называет теперь супругу.

Как вице-бабушка Вселенной планирует воспитывать внучку

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Дочка старшего сына — Виктория — родилась три месяца назад. Молодые родители с малышкой часто навещают бабушку.

«Когда приезжают в гости, я смотрю на внучку, и проскальзывают нотки такой слабости. Если ты — мама, то более жесткая, можешь сохранить спокойствие. А здесь смягчается мое сердце, могу не выдержать где-то и дать поблажку. Дальше видно будет. Но в целом я сохраню свои принципы воспитания и буду всячески помогать детям», — подчеркнула Сибиева.

Она рассказала, что женщины в ее семье умеют и любят печь пирожки, вязать на спицах и шить. Однако при этом важным остается стремление показать молодому поколению, как можно оставаться здоровым и крепким всю жизнь.

«Моя мама — это хороший пример, это всем бабушкам — бабушка! Ей 69 лет. Она до сих пор участвует в различных соревнованиях по ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“. — Прим. ред.). Сдает на „золото“ для своего возраста, занимается плаванием, йогой, ходит в тренажерный зал, поет в хоре. Поэтому мы всегда ставили мою маму в пример», — поделилась Сибиева.

И хотя стаж бабушки у Алены небольшой, она точно знает, что обязательно научит внучку быть жизнерадостным, целеустремленным и уверенным в своих силах человеком.