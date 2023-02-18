Всех от века почивших: как правильно провести Мясопустную родительскую субботу

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Родительская суббота — это день особого поминовения усопших. Первая в году, выпадающая перед Великим постом, называется вселенской мясопустной.

В течение года в православном календаре есть определенные дни, когда Церковь особо поминает всех усопших. Совершаемые при этом панихиды называются вселенскими, а дни, в которые проходит поминовение, — вселенскими родительскими субботами. Христиане просят Бога упокоить души «всех от века почивших» и даровать им жизнь в Царстве Небесном. Вселенских поминальных суббот две: Мясопустная и Троицкая.

Как правильно поминать православных усопших в дни родительских суббот, рассказывает 5-tv.ru.

Что такое вселенская мясопустная родительская суббота

Обычаи древних христиан поминать в определенные дни своих предков были закреплены в церковном уставе V века.

Мясопустная суббота — главный зимний поминальный день, который наступает за два дня до Масленичной недели. Напомним, что после Масленицы начинается Великий пост, во время которого у верующих есть три дня, а точнее три субботы, чтобы помянуть родных.

Мясопустная суббота — первый в году Вселенский родительский день, который наступает в субботу Мясопустной недели или Недели перед страшным судом. Это третья из четырех подготовительных недель перед Великим постом. Сразу за Великим мясопустом идет Сырная седмица, более известная как Масленичная неделя.

Название праздника связано с так называемым Великим Мясопустом, одним из подготовительных дней к Великому посту. Также эту дату еще называют в народе последним днем зимнего мясоеда.

В Мясопустную субботу церковь и верующие вспоминают не только умерших родных, но и тех, кто покинул этот мир еще со «времен Адама». Поминовение в Мясопустную субботу напоминает о необходимости спасения всех душ — как живых, так и мертвых. Считается, что усердные молитвы в этот день могут разбудить усопших для совершения покаяния перед Страшным судом.

В 2023 году вселенская мясопустная суббота выпадает на 18 февраля.

Что можно и нельзя делать в мясопустную родительскую субботу

Главный смысл особого церковного дня — выражение уважения к ушедшим родственникам. Верующие посещают церкви и ставят свечи за упокой ушедших, пишут записки для поминальной службы и освещают блюда для поминального стола.

Хотя суббота и называется родительской, помолиться в этот день нужно обо всех умерших родственниках — родителях и прародителях.

Также в Мясопустную субботу, как и в любой другой родительский день, необходимо навести порядок на могилах усопших, принести туда цветы и собрать семью на застолье. По этому случаю у многих народов сохранилась традиция приготовления кутьи — каши из злаков, заправленной жидким медом или смесью воды, сахара и меда.

Еще до Масленицы в этот день полагается печь блины, однако не для семьи, а для почивших и нуждающихся. Так, первые блины в селах и деревнях по традиции клали на крышу дома, а также раздают детям, соседям и бедным. Для умерших также в стакан наливают кисель, пиво или водку — напиток не трогают до утра, чтобы им могли угоститься души предков. А вот на кладбище алкоголь приносить не полагается. В целом Церковь не приветствует суеверие оставлять пищу на могилах.

Плохой приметой на Мясопустную субботу считается уборка дома. Таким образом можно оттолкнуть души предков и «засорить» им глаза. Нельзя также ссориться и конфликтовать, чтобы не рассердить покойных.

Не допускаются и поминки с алкоголем: эта языческая традиция не одобрена православной церковью.

Что делать в родительскую субботу второй, третьей и четвертой седмиц

На литургиях в родительскую субботу нужно присутствовать лично. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2023 году 11,18,25 марта в православных храмах прошли особые литургии. Обычно церковь не проводит литургии вне больших православных праздников, особенно в будние дни, но в период Великого поста делается исключение.

Желательно присутствовать в храме и молиться об умерших близких. Также важно не просто дойти до церкви и передать записку с именами почивших родных для молитв, а отстоять всю субботнюю службу.

Как провести день в Радоницу

Не стоит путать субботы второй, третьей и четвертой седмиц с Радоницей. В 2023-м она наступит через месяц после четвертой седмицы — 25 апреля. Значительное отличие заключается в том, что Радоница проходит не в субботу, а во вторник на вторую неделю после православной Пасхи.

Еще одно отличие от седмиц — полная панихида. На Радоницу 3 мая верующие, как правило, не только идут на службу на поминальную службу в храмах, но и отправятся на кладбища помянуть родных на местах их захоронений.

Что нельзя делать на кладбищах

Напомним, что верующие не только сами могут помолиться об усопшем, но и пригласить священника послужить панихиду на могиле. В России и странах СНГ принято проводить весеннюю уборку на могилах и «общаться» с умершими родными и близкими людьми.

Однако нужно быть очень осторожным и не путать церковные традиции с суевериями. Гости часто оставляют на кладбищах различные угощения и спиртные напитки — такого не было в православной традиции и появилось только в XX веке. С православной точки зрения этого делать нельзя, усопшим нужны только молитвы об упокое, а не яства. А зажжение свечей на могилах не возбраняется.

Родственники могут принести пищу в храм на пожертвование. Обычно в храмах на парастасы возле кануна, большого четырехугольного подсвечника, ставится стол, куда прихожане могут положить еду. Пожертвования потом, в том числе, раздают нуждающимся.