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Глобальная вспышка вирусной болезни остается чрезвычайной ситуацией в мировом здравоохранении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение продлить режим ЧС в мировой медицине в связи с распространением mpox (новое наименование оспы обезьян. — Прим. ред.). Об этом заявил генеральный директор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Комитет пришел к выводу, что mpox остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и я согласился с этой рекомендацией», — прокомментировал политик.

Обезьянью оспу признали международной чрезвычайной ситуацией еще летом 2022 года. Считается, что наибольшую угрозу распространения вирусная болезнь представляет в европейских странах. По информации генерального директора ВОЗ, из более 30 стран поступают сведения о новых случаях. При этом «в некоторых регионах» отсутствует полная информация о заболеваемости, подчеркнул Гебрейесус.

Оспа обезьян в России 2023

В Россию обезьянья оспа пришла в июле 2022-го. Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся в Петербург из поездки по европейским странам. Спустя небольшое количество времени у него появилась сыпь. Пациент самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаи заболевания оспой обезьян в России в 2023-м не зарегистрированы. Ведомство предпринимает меры для недопущения завоза инфекции.

Во-первых, в России заблаговременно приняты необходимые меры: усилен санитарно-карантинный контроль на границе и уже внедрена тест-система для быстрого выявления случаев оспы. В стране достаточно реагентов, чтобы своевременно обнаружить проникновение вируса.

Во-вторых, у большинства россиян уже есть значительная иммунная прослойка благодаря ранее пройденной вакцинации от натуральной оспы. Даже если заражение и произойдет, риски тяжелого течения оспы обезьян будут снижены.

По данным Минобороны России, 98% заболевших оспой обезьян — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся от животного человеку. Проявление болезни имеет схожести с натуральной оспой, однако менее серьезные последствия.

Впервые вирус оспы обезьян выделили в 1958-м. Его носители использовались в качестве подопытных животных. Позже этот же недуг обнаружили у приматов из зоопарков. Также обезьянью оспу зафиксировали у диких животных. Среди них совинолицые мартышки, макаки-резусы, саймири, африканские зеленые мартышки, свинохвостые макаки, павианы, гориллы, шимпанзе, гиббоны и орангутанги.

Веский повод для беспокойства: может ли обезьянья оспа быть биологическим оружием

Первая вспышка оспы обезьян произошла в 1970-м в Демократической Республике Конго. Пациентом оказался девятилетний житель Заира. Там же за два года до этого ликвидировали натуральную оспу, куда более опасный недуг, чем обезьянью. В дальнейшем недуг давал о себе знать в Камеруне, Габоне, Центральноафриканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне, Южном Судане и даже США. Но медикам всякий раз удавалось взять ситуацию под контроль.

Как оспа обезьян передается человеку

Человек может заразиться оспой обезьян от приматов и грызунов. Фото: www.globallookpress.com / R. Koenig

Оспа обезьян передается человеку от диких животных. В их числе не только приматы, но и грызуны, например, белки. Инфицирование происходит при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями. А также — слизистой страдающих от обезьяньей оспы зверей. Заразиться обезьяньей оспой, в том числе, возможно через употребление мяса больного животного.

От человека к человеку оспа обезьян переходит преимущественно воздушно-капельным путем. Кроме этого, путем повреждения кожного покрова или контакта с предметами, на которых содержатся биологические жидкости больного.

Симптомы оспы обезьян у человека

У животных обезьянья оспа проявляется в виде лихорадки, исчезновении аппетита, образовании пустул и узелков на морде и передних лапах. Недуг заразен для человека. У человека он дает о себе знать следующими признаками:

высокая температура;

ломота в теле;

слабость;

сыпь;

рвота;

увеличение лимфатических узлов;

головокружение.

Инкубационный период длится от пяти дней до трех недель.

Несмотря на легкое течение оспы обезьян у человека, болезнь может дать осложнения. А именно: сепсис, пневмония, энцефалит и менингоэнцефалит. Медики призывают быть внимательнее к своему здоровью, соблюдая личную гигиену и следя за качеством потребляемых продуктов.

Насколько опасна оспа обезьян для человека

Медики напоминают: у людей обезьянья оспа протекает легко. А летальность от нее среди человеческой популяции — всего 10%. Однако большинство смертей фиксируются среди молодых людей. При лучшем раскладе болезнь длится от 14 до 21 дня, пока иммунитет окончательно ее не победит.

Лечение оспы обезьян у человека

Вакцины от оспы обезьян не существует. Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Оспа обезьян — эндемичный вирус для западной и центральной Африки. К счастью, он плохо передается от человека к человеку. Благодаря этому, врачам удается сдерживать болезнь в пределах африканского континента. Однако с развитием инфраструктуры и авиасообщения оспа обезьян стала встречаться и на других континентах.

Вакцин и лекарств для человека от оспы обезьян не существует. Однако предшествующая вакцинация от натуральной оспы является профилактикой от обезьяньей. Тем не менее пациенты с подозрением на оспу обезьян госпитализируются. Им предписывают постельный режим, а также обильное питье. К этому прибавляются обезболивание и дезинтоксикация. При появлении гнойных осложнений больному прописывают антибиотики. Для предотвращения появления рубцов ему рекомендуют использовать влажные повязки.