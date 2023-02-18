Пальчики оближешь: 15 рецептов вкусных блинов к Масленице

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Ароматные блины — традиционное блюдо на Масленицу. Разнообразить угощение можно с помощью разных кулинарных хитростей.

Блины стали символом Масленицы из-за своей формы, напоминающей круглое и румяное солнышко. Древние славяне пекли это угощение в знак уважения языческого бога Ярило, радуясь приходу весны. Прекрасная традиция дошла и до наших дней. И теперь хозяйки состязаются в изобретательности, демонстрируя самые неожиданные вкусовые сочетания лакомства. Сегодня это блюдо имеет множество вариантов приготовления во всем мире.

По случаю праздника Пятый канал собрал необычные рецепты блинов, которые легко можно приготовить дома.

Блин со щучьей икрой

Блинный торт с киви

Блин с печенью трески

Блин в микроволновке

Роллы из блинов

Блины монастырские

Манные панкейки

Блины с припеком

Ажурные блины

Японские дораяки

Французские крепы

Шоколадные блины на кефире

Блины на воде

Блины на молоке

Картофельные блины драники

Блин со щучьей икрой

globallookpress.com / Maria Breuer

Одним из самых необычных блинов россияне считают блин со щучьей икрой. В народе это блюдо называют «неженкой» из-за его воздушности и начинки из мелких икринок. Блинчик довольно калорийный, поэтому лучше не есть его на ужин. Поверьте, остановиться будет трудно!

• Рецепт блинов со щучьей икрой

Блинный торт с киви

globallookpress.com / gourmet-vision

Блинный торт — это оригинальный десерт, которым просто невозможно не полакомиться в масленичную неделю. Блюдо довольно просто сделать. Самое главное — испечь блинчики. Затем нужно уложить их друг на друга, пропитать кремом и добавить киви. Кстати, киви можно заменить другими ягодами или фруктами.

• Рецепт блинного торта

Блин с печенью трески

Бобылев Сергей / ТАСС

Еще одно нестандартное «рыбное» наполнение — начинка из печени трески. Ее считают деликатесом, а из-за большого количества витаминов врачи рекомендуют употреблять печень детям и пожилым людям. Так что этот блинчик получится не только вкусным, но и полезным!

• Рецепт блинов с печенью трески

Блин в микроволновке

globallookpress.com / Evan Sklar

Любителям продуктов быстрого приготовления определенно понравится этот рецепт. Блин в микроволновке можно сделать на офисной кухне или домашней. Для приготовления такого блина потребуется бутылка, которая заменит половник и миску для смешивания ингредиентов.

• Рецепт блинов из микроволновки

Роллы из блинов

Бобылев Сергей / ТАСС

Если вы устали от стандартных блинов, то попробуйте этот ролл. В закрученные рулетики по рецепту можно добавить любую начинку. Для сытных блинных роллов подойдут мясо, сыр, ветчина или грибы. А вот сладкие роллы из блинов можно наполнить клубничным или малиновым вареньем.

• Рецепт ролла из блинов

Блины монастырские

globallookpress.com / Chris Dave — Mond'Image

Попробуйте блинчики по старинному рецепту из Ново-Тихвинского женского монастыря. Монастырские блины готовятся с главным отличительным ингредиентом — изюмом. А если его нет, можно добавить в блюдо сушеные яблоки. Кроме традиционных блинов, сестры монастыря восстановили рецепты блинов с гречей и блинов по-гурьевски.

• Рецепт монастырских блинов с изюмом

Манные панкейки

globallookpress.com / gourmet-vision

Любители нестандартных блинов на завтрак могут приготовить американские панкейки. В отличие от традиционных русских блинов, панкейки меньше по размеру, но более плотные и поджаристые с обеих сторон. Их готовят с манной крупой и апельсином, а украшают кленовым сиропом и бананами.

• Рецепт манных панкейков

Блины с припеком

Бобылев Сергей / ТАСС

Попробуйте приготовить блины с припеком по старинному рецепту. Припек из грибов или сыра рекомендуется предварительно обжарить. Готовую начинку нужно положить на центр блина и хорошо обжарить с двух сторон. Для сладкоежек рекомендуется делать припек из бананов или клубники. Из-за нехватки времени в современное время о припеке все чаще забывают, так что этим рецептом можно удивить родных и близких.

• Рецепт блинов с припеком

Ажурные блины

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Ажурными тонкие блины с дырочками назвали благодаря причудливому узору. Чтобы получить такие блинчики, нужно замешать масло прямо в тесто и жарить на высокой температуре. Чем больше вы положите масла в тесто, тем больше получится дырочек на готовых блинах. Тонкая и легкая консистенция позволит не наесться калорийным блюдом.

• Рецепт ажурных блинов

По данным «Яндекса», россияне могут приготовить 30 классических блинов примерно за 101 рубль. Больше половины денег уйдет на молоко, цена которого составляет около 56 рублей за литр. Для блинов потребуется четыре яйца — они обойдутся в 22 рубля. Меньше всего стоят мука, подсолнечное масло, соль и сахар. К блинам можно добавить самые разные начинки: и тут каждый выбирает их себе по вкусу и кошельку.

Дояраки

www.globallookpress.com / Stringer

Японские блины дораяки (Dorayaki, от слов dora — гонг, yaki — жарить) по форме напоминают летающую тарелку. Их рецепт появился еще в эпоху Камакура более 800 лет назад. Эта сладость относится к блюду национальной кухни. Готовится она предельно просто. В глубокую миску насыпаем 40 г муки, ¼ чайной ложки соды или разрыхлителя теста, одно яйцо и одну столовую ложку меда, который является главным ингредиентом. Затем добавляем одну столовую ложку молока и 20 г тростникового сахара. Перемешиваем массу до однородного состояния, закрываем миску пленкой и оставляем ее на 30 минут в холодильнике.

Пока тесто «отдыхает», готовим традиционную бобовую пасту для дорояки — анко, также известная как адзуки (Anko или adzuki bean paste). На вкус она похожа на варенье. Купить ее нужно предварительно в специальном магазине. Как вариант, можно приобрести цубуан (Tsubu-An) — это та же паста, но только с кусочками красных бобов в ней. Если приторно сладкая масса из красных бобов покажется слишком экзотической, то можно заменить ее на другую любимую начинку, например, из шоколадной или ореховой пасты.

Ингредиенты для дораяки:

Мука — 40 г;

Сода, или разрыхлитель теста — ¼ чайной ложки;

Яйцо — 1 шт;

Мед — 1 столовая ложка;

Молоко — 1 столовая ложка;

Сахар — 20 г;

Сливки –150 мл;

Добавка по вкусу (Анко/сахар/мед/шоколад/варенье).

Итак, взбиваем в емкости жирные сливки, чтобы они загустели. Потом тщательно смешиваем их с анко и ставим миску в холодильник на полчаса. Теперь достаем тесто, добавляем на сковородку любое растительное масло без запаха, выливаем тесто в круглые формочки и печем блинчики. Жарить их нужно на медленном огне, так как они подгорают очень быстро. Дорияки должны получиться воздушными. И, наконец, намазываем на блинчик анко и накрываем сверху еще одним блинчиком, наподобие бургера. Печь дораяки намного проще, чем тонкие блинчики, на которых часто образовываются комочки.

Французские крепы

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Во Франции различают два вида блинов: сладкие (Crêpes) из пшеничной муки и несладкие (Galettes или Galette de sarrasin) из гречишной. Галеты чаще ассоциируются с бретонской кухней, а вот крепы продают везде. Оба варианта повара готовят на специальной блиннице. Свою славу крепы обрели во многом благодаря мастера кондитерского искусства Пьера Эрме.

Ингредиенты для крепов по-французски:

Молоко –500 мл;

Яйца –4 шт;

Мука –200 г;

Сахар –1 столовая ложка;

Вода–60 г;

Сливочное масло –20 г;

Соль — щепотка;

Апельсиновая вода –2 чайной ложки;

Экстракт ванили — ½ чайной ложки;

Карамель — по вкусу.

Чтобы приготовить 15 крепов по его рецепту, нужно в емкость добавить 4 яйца и взбить их как для омлета. Затем через сито следует просеять муку, добавить туда пол чайной ложки экстракта ванили, щепотку соли и, конечно, апельсиновой воды. Этот ингредиент часто используется во французской кухне. В оригинальном рецепте сахара нет, однако сладкоежки могут добавить одну столовую ложку для усиления вкуса. Тщательно перемешивает получившуюся массу до однородности. Затем добавляем в миску 500 мл молока, 60 г воды и 20 г растопленного сливочного масла. Снова перемешиваем и оставляем тесто при комнатной температуре на 2 часа. Затем на раскаленной сковороде готовим по 2-3 минуты с одной стороны и 1 минуту с другой.

Шоколадные блины на кефире

www.globallookpress.com / Chris Dave — Mond'Image

Ощущение сытости принесут шоколадные блины, приготовленные на кефире. Такая выпечка идеально будет сочетаться с шариком ванильного мороженного.

Ингредиенты для шоколадных блинов:

Яйцо — 1 шт;

Сахар — 1 столовая ложка;

Сливочное масло — 50 г;

Какао-порошок — 1 столовая ложка;

Соль — щепотка;

Экстракт ванили –щепотка;

Кефир –250 г;

Мука — 200 г;

Растительное масло — 2 столовые ложки.

Для приготовления десерта понадобится взбить яйцо с сахаром в миске, затем добавить туда растопленное сливочное масло, какао, соль, экстракт ванили. Все это нужно хорошо перемешать. Наливаем в емкость кефир и предварительно просеянную через сито муку, наливаем растительное масло и еще раз перемешиваем. Накрываем миску с шоколадным тестом пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 1 час. Теперь разогреем сковороду, смазанную маслом, и выпекаем блины.

Блины на воде

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Для тех, кто не хочет заморачиваться, а быстро приготовить стол к Масленице, подойдет вариант блинов на воде.

Ингредиенты для блинов на воде:

Вода — 500 мл;

Пшеничная мука — 2 стакана;

Сахар — 2 столовые ложки;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 1 столовая ложка;

Куриное яйцо — 3 штуки.

Наливаем в миску воду, добавляем туда яйца, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и хорошенько перемешиваем. Насыпаем в емкость 2 стакана муки и взбиваем миксером. Наливаем немного растительного масла в тесто и приступаем к готовке на разогретой сковороде. Теперь распределяем тесто по всей поверхности, чтобы блинчики получились тонкие. Перед каждым новым блином смазываем сковородку маслом. Таким способом можно быстро и без затей приготовить угощение.

Блины на молоке

Григоров Гавриил / ТАСС

Румяные блинчики можно приготовить на молоке, кефире или ряженке. Это зависит от личных предпочтений, а вот сам принцип приготовления довольно прост. Аналогично поступаем с выбором масла. Кому-то близок вкус сливочного, а кто-то привык к растительному.

Ингриденты для блинов на молоке:

Молоко (кефир или ряженка)— 500 мл;

Мука — 200 г;

Яйца — 3 шт;

Масло (сливочное или растительное)—30 г;

Сахар —2 столовые ложки;

Соль — пол чайной ложки.

Для начала в емкость для взбивания добавляем яйца, сахар и немного соли. Хорошенько перемешиваем их миксером, венчиком или просто вилкой. Масса должна стать однородной, поэтому взбивать яйца в пену необходимости нет. Теперь наливаем туда молоко, но не все сразу, а где-то 150 мл. Так будет легче перемешать тесто до однородного состояния. В противном случае образуются комочки. Теперь просеиваем муку в чашу и размешиваем. Затем доливаем остатки молока в тесто, снова тщательно размешивая. Растопленное сливочное масло (или растительное) наливаем в емкость. По консистенции тесто получится очень жидким. Теперь можно приступать к жарке. Чтобы тесто не прилипало к сковороде, следует смазать поверхность маслом. Половником наливаем тесто и вращаем сковороду. Готовить нужно на средней температуре.

Драники

Гердо Владимир / ТАСС

Драники, или картофельные блины, являются одним из популярных блюд в белорусской кухне. По легенде этот рецепт белорусы позаимствовали у немцев в 1890-м из поваренной книги «Кухар добра наувачаны» Яна Шитлера. Тем не менее, это угощение существует в разных вариантах и издавна подается к столу во многих странах, получив особенное распространение в восточной Европе.

Ингредиенты для драников:

Картофель — 5 шт;

Лук — ½ шт;

Куриное яйцо — 1 шт;

Пшеничная мука — 2 столовые ложки;

Молотый черный перец — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Растительное масло — по вкусу.

Помытый и очищенный картофель нужно натереть на терке. Аналогично нужно измельчить лук. В луково-картофельную смесь для связки добавляется сырое яйцо, затем мука и специи по вкусу (обычно соль или черный перец). Тесто тщательное замешивается и затем аккуратно выкладывается на раскаленную и пропитанную маслом сковороду. При помощи лопатки масса аккуратно распределяется, чтобы получились блинчики. Чем они больше, тем легче в них потом завернуть какую-нибудь начинку. Например, из фаршированного мяса.

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