Трифон Мышегон: почему 14 февраля незамужним девушкам нельзя гладить кота

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На Руси 14 февраля считали хорошим днем для личной жизни. Святому молились об удачной помолвке, счастливом браке и скором замужестве.

14 февраля православная церковь чтит память мученика Трифона Апамейского.

Трифон Апамейский

Трифон родился в III веке в селении Кампсада, в христианской семье в одной из областей Малой Азии — Фригии. Уже в отрочестве у него проявился дар чудотворения — он исцелял больных и изгонял бесов. Своими чудесами он обращал язычников в христианство. Среди прочих чудес, сотворенных им, упоминается избавление родного поселения от вредных насекомых и тем самым спасение жителей от голода.

Также, согласно преданию, он изгнал бесов из дочери римского императора Гордиана III. Тот жестоко преследовал христиан, но был вынужден послать за Трифоном, потому что дьявол устами его дочери объявил, что изгнать его может только юный святой. Бес оставил девушку даже раньше, чем Трифон явился в Рим — не выдержал его приближения. Император же упросил юношу показать ему дьявола во плоти, и по его велению он явился в виде черного пса с огненными глазами. Многие бывшие при этом событии уверовали во Христа.

Гордиана сменил император Деций Траян, при котором гонения на христиан только ужесточились. По его приказу Трифона арестовали и судили. Он открыто перед судьями исповедовал себя христианином. За это его предали мучениям: сначала подвесили на дереве и жестоко били, потом привязали к коню и тот волочил его по земле. После этого в ноги Трифона вбили гвозди и заставили ходить по городу. Но святой не отрекся от своей веры, поэтому его приговорили к казни через отсечение головы. Господь принял его душу раньше, чем палач исполнил приговор.

На Руси сохранилось предание о чуде, сотворенном Трифоном в Москве, предположительно — во времена Ивана Грозного. Произошло это событие в селе Напрудном. Сокольничий во время охоты упустил любимого царского сокола, за что на него обрушился царский гнев. Было велено за три дня отыскать и вернуть птицу, иначе сокольничего казнят.

Три дня он бродил без толку по окрестностям, изнемог от усталости, помолился своему небесному покровителю Трифону и уснул возле Великого пруда. Во сне ему явился святой, держа на руке сокола. Когда сокольничий проснулся, то рядом с собой увидел птицу. Так он был спасен и в благодарность за спасение на месте, где был ему сон, поставил церковь в честь Трифона. Она называется церковь мученика Трифона в Напрудном. Это один из древнейших архитектурных памятников Москвы. Роспись из церкви, на которой изображен Трифон на коне и с сколом в руке, сегодня находится в Третьяковской галерее.

В России также находятся частицы мощей святого: в храме иконы знамения Божией Матери в Переяславской слободе (они были перенесены сюда из церкви Трифона в Напрудном в 1931 году) и в храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще.

Трифон Мышегон

На Руси святой мученик Трифон издавна пользовался особым почитанием. На Руси этот день называли Трифон Звездистый, Трифон с кошкой, Трифоны Перезимники, Трифон-мороз, Мышегон. Его считали покровителем охотников, а день его памяти — границей между зимой и весной. О нем говорили: «Февраль солнце на лето поворачивает».

Трифону молились о защите посевов от мышей и насекомых, об избавлении от бесов и колдовства, об исцелении от глазных болезней. А еще Трифон считался покровителем семьи и брака, поэтому ему молились о мире в семье и просили у него достойного жениха или невесту. Это было связано еще и с тем, что февраль считался месяцем свадеб.

На Трифона обязательно заговаривали мышей, чтобы они покинули хозяйство и не портили зерно. Задабривали сегодня и кошек — угощали их, ласкали, просили о помощи в борьбе с грызунами. Правда, был и запрет, связанный с ними: незамужним девушкам не стоит гладить котов на улице, не то муж попадется гулящий.

Девушки сегодня наблюдали за птицами — нужно было найти птичью пару, чтобы узнать, каким будет муж. Если первой попалась пара синиц, то будет молодым, добрым, веселым, если ворон — значит, будет пожилой и строгий, а если сорок — то болтливый и несерьезный.

Поскольку Трифон считается покровителем семьи, то есть примета, согласно которой двое любящих не расстанутся, если именно сегодня дадут друг другу клятву верности.

Согласно еще одной примете, сегодня ни о ком нельзя думать плохо, злиться на кого-то, это приведет к неприятностям. А еще нельзя грустить и жаловаться на жизнь, иначе проблемы будут долго преследовать человека. И не стоит проводить этот день в одиночестве, чтобы не остаться одному на целый год.

Если ветер сильный и холодный, то и весна, и лето будут пасмурными. Если на Трифона на небе много звезд, значит, весна будет поздняя, а звездопад сулит тихую и спокойную весну.

Приметы на 14 февраля

Если поклясться друг другу в любви и верности 14 февраля, ничто не сможет разлучить пару.

Нечаянно разбить зеркало в этот день считается хорошей приметой — вместе со стеклом разобьются вдребезги все разногласия.

Если на улице к вам подойдет собака, ваш супруг (супруга) будет верным и преданным, а если кошка или кот — своевольным, легкомысленным и ненадежным.

Есть и приметы, связанные с погодой: если на Трифона ночь звездная, весна будет поздней.

А если 14 февраля идет снег, весна будет дождливой.

Что нужно делать 14 февраля

На Руси этот день называли «Трифонов день», «Трифон-перезимник», «Трифон-мышегон» и просто «Трифон». Считалось, что в этот день можно заговорить мышей и, если повезет, совсем изгнать их из села. А девушки молились святому Трифону о хороших женихах, поскольку впереди масленичные гуляния и период свадеб. День также считается благоприятным для помолвки и для свадьбы.

Чего нельзя делать 14 февраля

На Руси считали, что в этот день нельзя покупать ножи и вообще баловаться с острыми предметами — это может принести несчастье. Избегали также люди перешагивать через кочергу и веник.

Также запрещалось оставлять деньги на столе — считалось, что так можно лишиться всего имущества.