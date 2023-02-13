Сейчас все возможно: врачи оценили шансы Костомарова вернуться на лед

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Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Чего опасаются врачи фигуриста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали стопы. Правда ли, спортсмен может лишиться еще и обеих рук? Что стало причиной гангрены? Почему врачи боятся, что он не переживет следующую операцию? И можно ли было избежать трагедии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Уже почти месяц врачи борются за жизнь фигуриста Романа Костомарова. В начале января он отработал 30 шоу в рамках гастрольного тура по городам Подмосковья. При двадцатиградусных морозах катался на открытом воздухе. По словам коллег, уже тогда у него была высокая температура и признаки простуды.

«Рома уже болел, у него был кашель. Но они все болели, все, кто участвовал в ледовых шоу, в елках. Они катали по три елки в день», — рассказала актриса Валерия Ланская.

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После очередного проката спортсмену стало плохо. Он поступил в больницу с диагнозом «пневмония». Романа ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а потом и к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

«Это реанимационный аппарат, который позволяет поддерживать жизнь человека искусственно, обеспечивая легочную функцию, обеспечивая сердечную функцию», — уточнил врач общей практики Денис Прокофьев.

Врачи объясняют: зачастую ЭКМО — единственный способ сохранить человеку жизнь. Но использование этого аппарата может привести к серьезным осложнениям.

«Процедура проведения ЭКМО, ИВЛ может настолько сильно повредить сосуды (головного мозга, сердца, конечностей), что в органах, конечных органах-мишенях, произойдут те изменения, которые будут даже непоправимы», — сказал врач-кардиолог Алексей Жито.

Все это время поклонники олимпийского чемпиона следили за новостями и надеялись на благополучный исход. Но Костомарову становилось только хуже. У Романа развилась гангрена.

«Гангрена представляет собой отмирание органов и тканей посредством бактериального воспаления, то есть присоединяется бактерия, и она буквально эти ткани убивает», — объяснил кардиолог.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения некроза, понадобилась ампутация. Сначала речь шла о пальцах ног и рук, но вскоре появилась информация о необходимости ампутации ноги до колена. Все осложнялось тяжелым состоянием фигуриста. Был риск, что ослабленный организм Костомарова не вынесет операции.

«Для нас ноги, руки — инструмент нашей работы, профессии. И как так получилось, что дошло до такого состояния? Очень печально, страшно», — поделилась мыслями фигуристка Елена Бережная.

В итоге спортсмен лишился обеих стоп. Медики признают: другого выхода не было. Гангрена развивается стремительно. Пораженных участков становится все больше. Теперь врачи пытаются спасти руки Костомарова.

«Я верю, что Рома — сильный духом человек. Спортсмены и олимпийские чемпионы не могут быть слабыми духом», — заявила фигуристка Бережная.

«Вынужденное лежачее положение в реанимации, конечно, тоже усугубляет сценарий. Он лежит, то есть нет нормального доступа кислорода, нет хорошей подвижности человека. Конечно, все это вместе могло спровоцировать формирование гангрены», — считает врач Жито.

Близкие и поклонники молятся за здоровье Романа. Все понимают, каким ударом станет для спортсмена потеря стоп. Ведь он практически всю жизнь провел на катке.

Костомаров пришел в фигурное катание, когда ему было девять лет. В десять встал в пару с Екатериной Давыдовой, а в 19 выиграл свой первый чемпионат мира среди юниоров. Вскоре тренер нашел ему новую партнершу — Татьяну Навку. Вместе они завоевали огромное количество наград, в том числе олимпийское золото.

«Самое главное, чтобы сейчас он жил», — считает тренер Татьяна Тарасова.

Друзья не оставили Костомарова в беде. Закупают дорогостоящие лекарства, пытаются привлечь специалистов и обеспечить фигуристу должный уход. Татьяна Навка постоянно на связи с родными Романа. Тренер Татьяна Тарасова обещала, если понадобится, организовать сбор на реабилитацию и протезирование.

«Надо будет придумывать варианты. В конце концов сейчас новые технологии, и люди бегают, прыгают и все что угодно делают», — убеждена фигуристка Анастасия Гребенкина.

«С протезами люди живут очень долго, хорошо живут и даже возвращаются в спорт. Все это возможно в настоящий момент. Уже достаточно хорошо протезы интегрируются с нашей нервной системой, хорошо отвечают на импульсы и обеспечиваются достаточно качественные и быстрые движения», — добавил кардиолог Жито.

«Сделают ему самые модные протезы, и я думаю, что он еще выйдет на лед», — сказала фигуристка Бережная.

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СМИ пишут: фигурист находится в сознании. Он уже знает о проведенной операции. Друзья надеются, что он продолжит бороться. Такой характер. За несколько дней до госпитализации Роман хоть и чувствовал себя плохо, но все равно вышел на лед. У него и мысли не было подвести команду и зрителей.

«Это вопрос долга, это вопрос спортивного характера. Но это в том числе немного наплевательское отношение к себе, к своему здоровью. Махнул рукой, просто подумал: ну температура, ну ладно. Стоять на льду могу? Могу. Программу свою знаю? Знаю. Выступлю, ладно», — высказался светский журналист Антон Беккужев.

Но стоит ли карьера таких жертв?

«Эти вступления на ледовых шоу в период новогодних праздников, до Нового года и после, — это такие самые жирные периоды. Он понимал, что если он вдруг пропустит несколько выступлений, потеряет большие деньги. А некоторые фигуристы получают за выступление даже до трехсот тысяч рублей. Это немаленькие суммы», — уточнил журналист Беккужев.

Восьмого февраля у Костомарова был день рождения. Ему исполнилось 46 лет. Супруга Романа Оксана Домнина впервые за все время болезни мужа прервала молчание. Она опубликовала на своей странице трогательное поздравление.

«С днем рождения, мой герой… мой чемпион во всем. Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю. Только живи!» — написала жена фигуриста.

Друзья и коллеги буквально засыпали Костомарова теплыми словами.

«Очень переживаем за Рому. Это наш близкий человек», — сказал актер Егор Бероев.

«У него такая потрясающая жена, что она силой своей любви вытянет любимого мужчину. Я в этом уверена», — заявила актриса Ксения Алферова.

Врачи сейчас не дают никаких прогнозов. Состояние Романа остается тяжелым. Температура тела не снижается. Но поклонники и друзья уверены: с такой поддержкой он обязательно справится. Ведь за олимпийского чемпиона переживает вся страна.