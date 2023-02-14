Сам через это прошел: почему Стас Пьеха решил стать психоаналитиком

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Стас Пьеха начал обучение в вузе. Почему певец хочет стать профессиональным психоаналитиком, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Пьеха, который поборол зависимость, решил стать психоаналитиком. Певец уже начал очное обучение в профильном вузе. Как звезда совмещает учебу и концертную деятельность? И планирует ли он завершить музыкальную карьеру? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Знаете, когда дело нравится (музыка и наркология, спорт), то всегда находится время», — считает певец.

42-летний Стас Пьеха не только успешный артист, но еще и бизнесмен. Внук Эдиты Пьехи владеет собственной наркологической клиникой. Певец решил помогать людям после того, как сам поборол зависимость.

«Я и зависимый, и созависимый, и контрзависимый. Если меня разбирать по, так сказать, медицине, а это очень скучно, неинтересно, то я имею весь набор», — уверяет Пьеха.

Употреблять запрещенные вещества Стас начал еще в подростковом возрасте. Когда стал известным исполнителем, а позже мужем и отцом, он не смог порвать с пагубным пристрастием.

«Был пик употребления… Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков. Это все, что мне тогда казалось необходимым», — рассказал певец.

«Это нужно освещать, потому что многие думают, что это все несерьезно, что это все очень не страшно, что в этом ничего такого нет. Подумаешь, попробовал раз», — высказала свое мнение певица Люся Чеботина.

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Артист говорит: он пытался завязать, но каждый раз срывался. Его неоднократно увозили на скорой помощи в реанимацию. Однажды Пьеха даже впал в кому после передозировки.

«Беспредельствовал, разносил свою жизнь в хлам. Никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали», — вспоминает артист.

Пагубная привычка разрушила брак певца с моделью Натальей Горчаковой, которая родила ему сына Петра. А в 34 года артист перенес инфаркт. На гастролях Стасу стало плохо, подскочило давление, было трудно дышать. После этого случая он понял, что нужно спасать себя.

«Я никогда не доверял врачам в белых халатах. Равно как и дядям милиционерам. Только тогда смог открыться, довериться и дать возможность мне что-то рассказать, когда увидел таких же, как я, когда впервые в одной из реабилитаций сел в круг социально успешных людей с хорошим фасадом, при этом с абсолютно разрушенным внутренним миром», — поделился Пьеха.

Артист гордится тем, что вот уже восемь лет находится в завязке. Но говорит: бывших наркоманов не бывает. Чтобы не сорваться, он занимается спортом, а также регулярно работает с психологом.

«У меня копятся какие-то моменты, которые меня, так сказать, напрягали или в которых я впадал в какие-то состояния неприятные. Где-то я перегорел и так далее. Как правило, из сеанса в сеанс что-то похожее происходит, потом складывается некая схема и понятно, почему я так реагирую», — объяснил Стас.

Пьеха решил и сам стать специалистом. Осенью он поступил в Московский институт психоанализа на очное отделение. Это первое высшее образование 42-летнего артиста.

«Сейчас учусь на психоаналитика группового. Я давно в теме психологии, мне это интересно. В общем, что я понял за эти три месяца, мне это очень понравилось», — признался певец.

Пьеха рассказал, что в группе с ним учится еще 16 человек. Первые два года он и его одногруппники считаются скорее пациентами. Они ходят на занятия по психоанализу, где избавляются от блоков и тревог.

«Два года надо учиться, чтобы, так сказать, пройти полностью курс. Потом три можно еще учиться, если ты хочешь непосредственно преподавать психоанализ», — уточнил исполнитель.

Сейчас Стас Пьеха зарабатывает музыкой. Кто знает, может быть, когда-нибудь действительно будет зарабатывать психологией», — допустила актриса Елена Борщева.

«Если бы мне предложили пойти к психологу, которого зовут Стас Пьеха, я никогда в жизни туда бы не пошел. Вообще, конечно, это смешно — психолог Стас Пьеха. Он два слова связать не может», — заявил светский журналист Денис Сорокин.

Стас не исключает, что после получения диплома ему захочется уйти из шоу-бизнеса и всерьез заняться медициной. А пока он совмещает учебу с музыкальной деятельностью и бизнесом. Из-за плотного графика артист не всегда может уделить время сыну. Но он старается следить за его успехами.

«Я бы очень хотел, конечно, как человек, который любит единоборства, чтобы он единоборствами занимался. Но пока не получается. Более того, он в учебе очень крут, учит все быстрее остальных», — сказал Пьеха.

Для певца самое важное — финансово обеспечить Петра. Звездный отец перечисляет наследнику полмиллиона рублей ежемесячно. И уже приобрел для него дом.