Больше никаких романов: почему Любовь Успенская поставила крест на личной жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Любовь Успенская обручилась на всю жизнь со сценой. Почему певица не верит, что сможет найти себе мужа, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская заявила, что больше не хочет заводить романы. Из-за чего артистка приняла такое решение? О чем теперь мечтает королева шансона? Какого жениха она ищет для своей дочери Татьяны? И почему на съемках дебютного клипа наследницы Успенская боялась за ее жизнь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Можно сказать, у меня все праздники я сама себе создаю», — призналась певица.

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Совсем недавно Любовь Успенская говорила, что открыта к новым отношениям. Какое-то время она даже задумывалась о втором ребенке. Искала суррогатную мать, а также кандидата в мужья и отцы.

«Я сегодня только поняла, после четырех браков, что муж должен быть другом. Человеком, который верен тебе, который любит тебя, который с тобой на одной волне и который дорожит тобой», — считает Успенская.

Но на одном из прошедших мероприятий 68-летняя королева шансона вдруг заявила, что оставила попытки найти женское счастье. Поняла, что мужчин, которые выдержат ее ритм жизни, нет.

«Для семьи нужно особое внимание, отдаваться. Просто так жить и то, чем я занимаюсь, этого недостаточно для семейной жизни. Когда я постоянно на гастролях, и меня видят в доме раз в месяц и то случайно», — заявила певица.

Любовь возвращается с одних гастролей, как уже надо собирать чемоданы для следующих. А в перерывах еще съемки на телевидении, участие в концертах в Москве, интервью и фотосессии.

«Какое свидание, ребята? Я не имею времени поесть. Я сегодня приехала с Красноярска. Прямо прилетела с самолета домой, приняла душ и уже здесь, на сцене», — рассказала исполнительница.

Оставить шоу-бизнес даже ради любви Успенская не готова. Слишком много сил она вложила в свою профессию.

«Я дала себе клятву и обручилась на всю жизнь со сценой», — заявила Любовь.

Теперь артистка переключилась на дочку. Она решила заняться ее личной жизнью и сейчас ищет девушке жениха. Певица объясняет: время идет. Тане в декабре прошлого года исполнилось 33. Сама Успенская тоже не молодеет и признается, что единственное желание сейчас — поскорее стать бабушкой.

«Как я мечтаю внука или внучку… Почему все наши звезды большие уже имеют по несколько? Господи, хотя бы увидеть это дите и можно умереть», — призналась Любовь Успенская.

Татьяна Плаксина сосредоточена на карьере. И все время посвящает творчеству. Выступает под псевдонимом Pacha Tati. Недавно у девушки вышел дебютный клип.

Во время съемок ролика Таня в полной мере ощутила, как тяжело быть артисткой. А мама здорово перенервничала.

«Очень сложные были съемки: в лесу, на холоде. Она вообще раздетая была, и я боялась, что она заболеет. Плюс за такие съемки вообще нужно получать «Оскара», — поделилась Успенская.

Татьяне нравится выходить на сцену. Она обожает петь. Но не скрывает, что, в отличие от мамы, не собирается ставить крест на романтических отношениях и хочет создать семью.

«Мои главные планы — это реализовываться во всех смыслах этого слова, встретить любимого человека, родить ребенка», — рассказала Татьяна Плаксина.

Вот только подходящего кавалера все нет. Знакомятся многие, но все они должны пройти проверку у знаменитой мамы. Успенская боится, что дочь станет жертвой альфонса, поэтому тщательно фильтрует тех, кто пытается добиться внимания ее наследницы.

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«Я столкнулась с такими негодяями, подонками. И не только я. Очень многие мои друзья, состоятельные и знаменитые, которые тоже побывали в этой шкуре и знают, что такое твой ребенок, когда от него что-то хотят больше, чем отношения», — уточнила Любовь.

Раз достойных женихов пока нет, Плаксина решила не торопить события и погрузилась в творчество. Она записывает новые песни и готовит первый сольный альбом.

«Таня сегодня настолько много работает над альбомом, над имиджем своим. Ей некогда. Это серьезная работа, девочки. Вы сегодня много мужчин видите, которые готовы? Нет, это так. Мы не будем кривить душой. Они есть, но надо очень серьезно к этому подойти», — считает Успенская.

Королева шансона радуется успехам Татьяны. Но советует почаще ходить на свидания. Мать переживает, что дочь повторит ее ошибки и останется одна.