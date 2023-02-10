Голос надежды: невероятные истории выживших после землетрясения в Турции

В Хатае спасли двухлетнего мальчика из-под завалов спустя пять дней после землетрясения в Турции

Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула / ТАСС; 5-tv.ru

Каждый спасенный из-под завалов ребенок дает надежду тем, кто продолжает поиски своих близких.

После разрушительного землетрясения в Турции спасатели обнаружили сотни выживших.

Стихийное бедствие 6 февраля привело к глобальным разрушениям на юго-востоке Турции, затронуло города Сирии и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии. В этот день произошло сразу два землетрясения: первое — с магнитудой 7,7, второе — магнитудой 7,6. Число погибших превысило отметку в десять тысяч человек, а счет пострадавшим давно идет на десятки тысяч.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвовали тысячи человек: армия, полиция, волонтеры. Они работали без устали и прорывались на помощь к взрослым и детям. Ведь с каждым часом вероятность найти выживших уменьшалась, а каждое неверное действие могло засыпать людей обломками и увеличить число жертв. Кроме того, в зоне катастрофы ночные температуры в ряде районов опускались до минус 15 градусов. Пострадавших буквально вырывали из лап смерти — спасатели доставали одного за другим из-под завалов, которые недавно были жилыми домами.

Поисково-спасательные работы начались и еще не завершены в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане, Малатье, Диярбакыр, Газиантеп, Шанлыурфе, Адане и Османие.

Эпицентром землетрясения стал Кахраманмараш — город на юго-востоке Турции. На главных улицах не осталось ни одного целого здания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya; 5-tv.ru

Бригады спасателей снова и снова находили уцелевших детей под грудами бетона. Малыши и подростки стоически боролись за свою жизнь, превозмогая боль, голод и страх.

До 15-месячной девочки Мариам спасатели не могли добраться более суток. Они пробивались сквозь груды камней и искореженного металла, оставшегося от десятиэтажного дома, почти 30 часов. Малышка чудом выжила.

Мальчика извлекли из-под руин в Кахраманмараше вместе с его любимым волнистым попугайчиком. Отважный 13-летний подросток все время не выпускал питомца из рук и защищал его от обломков. Пока медики оказывали необходимую помощь ребенку, испуганную и голодную птицу накормили родственники.

Спасателям удалось вызвались мальчика Микаила спустя 43 часа после удара стихии. Ребенок по воле случая оказался между двух диванов. Это спасло ему жизнь.

Отец 35 часов держал на руках четырехлетнюю дочь под завалами, закрывая ребенка от летящих обломков и осколков стекла своим телом. Добраться до жены ему не удалось, она погибла сразу после начала землетрясения. Спасатели нашли выживших и доставили в больницу. От пережитого стресса мужчина онемел, а малышка еще не знает, что мамы больше нет.

Не менее разрушительным землетрясение было в Сирии. Но и там оказались чудесным образом выжившие люди. Так, местная жительница родила под обломками дома в Джендерисе. Подарив жизнь дочери, она погибла от кровопотери и истощения. Новорожденная появилась на свет за три часа до того, как их с матерью нашли спасатели.

Маленького мальчика спасатели нашли под обломками в Газиантепе через 36 часов. Малыш был напуган, но не ранен. Появление ребенка по имени Умрут, что в переводе с турецкого означает «надежда», стало лучиком надежды для тех, кто продолжает искать выживших.

В турецком Хатае девушку спасли из-под завалов спустя 48 часов после землетрясения. Она была без сознания от полученных травм.

Спустя 56 часов после землетрясения в бетонных завалах обнаружили полуторагодовалого Масала. Он был вместе с матерью. Когда до них добрались спасатели, беременная вторым ребенком женщина кормила Масала грудью. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.

В Эльбистане спасли девушку, которая провела под завалами более 60 часов. Люди на поверхности услышали ее голос. Она не сдавалась и несколько дней подряд звала на помощь.

Супружеская пара Джанполат попыталась выбраться из многоэтажки. Но не успели — стены дома обрушились, и женщина сильно травмировала ногу. Спасатели смогли обнаружить семью через 70 часов после катастрофы. Их оперативно доставили в больницу.

В Турции чудесным образом обнаружили девочку спустя 90 часов после трагедии. Замерзшую малышку достали из-под завалов. Она была в сознании.

Пятилетний малыш более 90 часов терпел холод и голод. Спасатели нашли его в сознании. Он продолжал звать свою маму.

Спустя 100 часов в Хатае нашли двухлетнего ребенка. Спасатели достали малыша из-под завалов целого и невредимого. Свидетели происшедшего окрестили это настоящим чудом, а про мальчика теперь говорят, что он родился в рубашке.

На четвертые сутки в завалах многоэтажного дома обнаружили трехлетнего мальчика. Он не терял надежды и звал взрослых. Благодаря слаженным действиям бригады спасателей к нему смогли пробраться сквозь узкие бетонные тоннели и достать на поверхность. Малыш сильно напуган и истощен.

Фото: DENIZ TEKIN / ТАСС

В провинции Хатай нашли десятилетнюю девочку. Ее спасение было непростым. Чтобы вызволить ребенка из-под каменных обломков, медикам пришлось ампутировать ему правую руку.

После землетрясения чудом выжившая девочка осталась сиротой. Ее семья (родители, трое братьев и сестра) погибли в завалах обрушившегося дома.

Невероятное спасение пережил 17-летний Аднан в Газиантепе. Он провел почти пять суток в бетонной ловушке. Спустя 100 часов после катастрофы его нашли в подвальном помещении. Парень не терял надежды, несмотря на то, что его криков почти не было слышно. Чтобы не умереть от жажды, ему приходилось пить собственную мочу. Его появление на поверхности неравнодушные соотечественники встретили громкими овациями.

Фото: SEDAT SUNA / ТАСС

Следующее масштабное землетрясение в Турции может произойти в районе порта Чанаккале, заявил турецкий сейсмолог Доган Перинчек. По сообщениям РИА Новости, специалист предупредил, что примерно раз в 250 лет в этом районе бывает сильное землетрясение магнитудой около 7. Последнее было 287 лет назад.