Никита Пожарник: почему 13 февраля нужно избегать «пламенных» ссор

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На Руси 13 февраля старались как можно аккуратнее проводить любые манипуляции с огнем в доме и на улице.

Православные верующие чтят 13 февраля память святителя Никиты, епископа Новгородского. В народе его прозвали Никитой-пожарником или затворником Печерским.

Кто такой Никита Новгородский

Никита родился в Киеве в XI веке и в очень раннем возрасте принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Несмотря на то, что его духовный наставник был против, Никита почти сразу после посвящения стал затворником. Игумен Никон уговаривал Никиту остаться с братией и работать вместе со всеми. Он предвидел, что дьявол будет искушать Никиту и тот может не справиться.

Никита не послушал игумена, ушел в пещеру, накрепко заделал вход и остался один, предаваясь молитве. Однажды во время молитвы он услышал некий голос, а по пещере разлилось благоухание. Никита принял это за явление ангела. И стал молить Бога явиться ему зримо. На что голос ответил, что не явится, потому что Никита может возгордиться такой честью. Монах убеждал его, что сможет противостоять искушениям, и сказал, что исполнит все, что будет велено.

Так он дал над собой власть бесу, который предстал перед ним в образе ангела. Он велел Никите бросить молитвы и заняться изучением книг, чтобы таким образом общаться с Богом. Никита послушал его и с той поры больше не молился, но слышал голос и думал, что это ангел молится за него.

Он стал беседовать с приходящими людьми о Писании, наизусть повторял Ветхий Завет, но отказывался читать Евангелие и даже начал пророчествовать. Все больше людей узнавали о нем, так как его предсказания сбывались. Только это были не пророчества, а наущения дьявола, которому закрыто будущее, и он сам исполнял сказанное. Его духовному наставнику и другим монахам пришлось изгонять беса, поселившегося в душе Никиты. После этого Никита клялся, что не помнить ни слова из прочтенных за этот период книг. Более того — святой разучился читать и был вынужден снова учиться грамоте.

Спустя время Никита за свою благочестивую жизнь удостоился стать епископом Новгородским. Господь простил его и наградил даром чудотворения. По его молитве пролился дождь во время засухи, погас страшный пожар и многие другие чудеса произошли. За этого святого прозвали Пожарником.

При нем были построены многие храмы. 13 лет Никита был епископом, а потом мирно отошел к Богу в 1108 году, 31 января (13 февраля). Похоронили его в новгородском Софийском соборе.

В 1547 году его канонизировали. А в 1558-м были обретены нетленными мощи Никиты. По сей день они остаются в Софийском соборе, и верующие получают от них исцеление.

Никита Пожарник

На Руси святого Никиту почитали как защитника от пожаров и молний, а также считали, что он мог предотвратить засуху. Кроме того, ему молились об исцелении от глазных болезней.

В этот день запрещалось лишний раз разводить огонь и тем более баловаться с ним. Считалось, что так можно прогневать святого. Нельзя ссориться и ругаться, за это святой тоже может наказать долгим одиночеством.

Если на Никиту приснился плохой сон, верили, что рассказывать его нельзя, иначе он сбудется. Старались в этот день поздно вечером не выходить из дому, чтобы не навлечь на себя порчу.

Погоду сегодня предсказывали по поведению огня в печи. Если пламя было красное, ждали холодов, если белое — оттепели. Сильная печная тяга предвещала морозы, слабая — сырость. Об оттепели говорили и дрова, которые шипели и не хотели разгораться.

Считается, что Никита Новгородский помогает укрепить веру, противостоять соблазнам, отличить правду от лжи. Также ему молятся, когда хотят поправить здоровье и исцелить глазные недуги.

Народные приметы на 13 февраля

Днем на деревьях иней — ночь будет ясная.

Громко кричат вороны — быть метели.

Ясная луна на небе предвещает новый ясный день.

Огонь в печи красный — жди морозов, белый — потепления.

На Никиту пожар в доме — на семью навели порчу в день последней из свадеб среди родни.

Что можно делать 13 февраля

На Никиту-пожарника необходимо запастись терпением. Важно сохранять спокойствие и невозмутимость, как бы вас ни испытывали. Принято считать, что на Пожарника, погасившего город, правильным будет суметь погасить хотя бы пожар своей злости.

В этот день девушки, прознавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры, помогающие поддержать верность второй половины.

Чего нельзя делать 13 февраля

Строжайше запрещались все манипуляции с огнем, кроме пламени в печи. Нельзя в этот день что-то поджигать, сжигать или опаливать — Никита-пожарник не простит.

Ни в коем случае нельзя на Никиту Новгородского устраивать «пламенные» выяснения отношений. Крики, ссоры и скандалы 13 февраля не только испортят настроение, но и наверняка вконец испортят отношения между участниками конфликта — маловероятно, что после люди вообще будут общаться.