Прощеное воскресенье: как понять, что прощение «сработало»

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

Полученное прощение накануне Великого поста оказывает мощный психологический и психосоматический эффект.

Прощеное воскресенье — это последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

В православных храмах совершается чин прощения. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощения друг у друга. Это стало не только правилом, но и народной традицией, поэтому люди стали просить прощения на протяжении всего дня.

Какого числа Прощеное воскресенье в 2023

patriarchia.ru

Прощеное воскресенье не имеет четкой даты и каждый год выпадает на разные числа. Многие путаются, когда именно наступает Прощеное воскресенье. Легче всего запомнить следующий образом: Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы и канун Великого поста.

Таким образом, если знать дату празднования Пасхи в текущем году, можно самостоятельно вычислить, какого числа будет Прощеное воскресенье — для этого нужно отсчитать ровно семь недель.

В 2023 году Прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля.

Когда начали праздновать Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье появилось более 16 столетий назад. Традиция просить прощения перед церковным постом восходит к V–VI векам.

Египетские монахи почти все 40 дней поста проводили в одиночестве и аскезе, уходя за пределы монастыря или города в пустыню. Это было действительно сложное испытание. Многие иноки не возвращались обратно к Страстной седмице.

Поэтому перед началом постного подвига монахи стали прощаться друг с другом и просить прощения на случай, если больше не увидятся. В каком-то смысле это было и Прощеное, и одновременно Прощальное воскресенье. Традиция закрепилась. Со временем ее переняли в других монастырях, а потом и среди мирян.

Зачем прощать и просить прощения перед Великим постом

Для многих людей Великий пост, в первую очередь, ассоциируется со строгой диетой. Ограничения, действительно, присутствуют. Однако отказ от привычной пищи — это далеко не самое главное, что должен соблюдать каждый верующий.

По мнению священнослужителей, примирение с людьми является необходимой ступенью в покаянии.

patriarchia.ru

Прощеное воскресенье служит некой проверкой — готов ли верующий к серьезной работе над собой, легко ли ему простить родственников, друзей и коллег и самому попросить прощения у них. Если задача не вызывает внутренних противоречий, то во время поста человек не будет «пожирать» других негативными эмоциями.

Если простить тяжело, значит, нужно как следует поработать над своей гордыней и быть готовым к тому, что в течение следующих 40 дней могут возникнуть разнообразные раздражающие ситуации. Но в любом случае стремление очиститься от обид пойдет на пользу и поможет в будущем усмирять страсти.

В народе издавна считалось, что правильное намерение и стремление к Богу требуется доказать делом — простить близким и чужим все неприятные моменты, а также попросить прощения самому, чтобы помочь другим также избавиться от обид.

Что можно делать в Прощеное воскресенье

Попросить прощения у близких. Православные верят, что только с чистой душой и сердцем можно держать Великий пост.

Простить человека. Считается, если не простить ближнего за грехи, нечего надеяться на прощение своих Господом. Кроме того, снимать с души обиду — значит освободиться от темных мыслей и примириться с самим собой.

Подать милостыню. После службы в Прощеное воскресенье надо помочь нуждающимся. Важно пожелать человеку всего того, чего желаешь самому себе.

Помолиться. В Прощеное воскресенье читают молитвы. В них просят о прощении всех грехов, молятся за обидчиков.

Провести день с семьей. Нужно обязательно встретиться с родными и побыть рядом с ними. Громкие застолья и посиделки с друзьями не проводятся.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Сквернословить и ругаться. Подобные негативные действия противоречат смыслу праздника.

Венчаться. Церковь напоминает, что совершать таинство брака в последний день масленичной недели нельзя.

Заниматься физическим трудом. Прощеное воскресенье лучше отвести общению с родными и близкими. Важно сохранять спокойствие духа и гармонию с внешним миром.

Лгать. Обман часто становится поводом непонимания и взаимных обид. Прощеное воскресенье требует честности, как с собой, так и с другими людьми.

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Сергей Власов / patriarchia.ru

В последний день масленичной недели принято, встретившись со знакомым на улице, сказать ему: «Прости меня!» и услышать в ответ: «Бог простит, и я прощаю».

Лучшего всего сделать это при личной встрече и попросить прощения вслух после литургии, а не с самого утра. Не стоит стесняться нахлынувших эмоций или реакции собеседника. Они не должны заставить отказаться от задуманного. Необязательно называть событие, за которое просится прощение.

Желательно употреблять фразу: «Прости!» вместо «Извини!». В первом случае человек просит отказаться от негативных эмоций по отношению к нему (признавая, что он вольно или невольно сделал собеседнику больно). Во втором случае, слово «извини» является просьбой избавить от вины (сделать человека невиновным в содеянном).

Если встреча по ряду причин невозможна, можно воспользоваться телефоном или мессенджером. Правда, тут есть важный момент: не стоит делать массовую однообразную рассылку всем знакомым в попытке охватить как можно больше человек. Главное — искренность.

Если контакты утеряны, прощения попросить все равно стоит. Неважно, где сейчас этот человек, жив ли он вообще. Ведь не зря в Прощеное воскресенье принято ходить на кладбище и поминать усопших. Церковь советует вспомнить человека, каким он был, помолиться за него и от всего сердца попросить прощения.

Если есть возможность, то не лишним будет посетить родных. Поводом для встречи может быть шуточное предложение помощи доесть блины в последний день перед постом.

Что такое непрощение

В Прощеное воскресенье не исключены ситуации, когда человека отказываются простить. Как быть в таком случае? Священнослужители советуют отнестись с пониманием.

Нежелание отпустить обиду останется на совести собеседника. Просящий поступает искренне, он облегчает душу, а отказавший в прощении принимает вес обиды в двукратном размере.

Кроме того, непрощение является привязкой к определенным людям, событиям из прошлого. Чем больше таких привязок, тем меньше человек живет в настоящем. Он сильнее погружается в прошлое, которое его затягивает. Это может привести к тому, что воспоминания начнут вытеснять настоящую жизнь. А накапливающиеся обиды загрязнять душу.

Как понять, что прощение «сработало»

Несмотря на кажущуюся простоту, сказать: «Я прощаю тебя» получается далеко не у каждого. Ведь простить значит забыть. Когда в голове перестанут всплывать события прошлого, ощущаться горечь давних обид, только тогда можно считать, что прощение «сработало». Связывающая с прошлым нить разорвана.

Бытует мнение, что узнать о полученном прощении поможет сон. В нем появится человек, которого обидели. Если он уходит с улыбкой на лице, машет рукой, это говорит о том, что прощение произошло на самом деле.

После Прощеного воскресенья начинается многодневный Великий пост. Он продлится с 27 февраля по 15 апреля и завершится 16 апреля праздником Светлой Пасхи.