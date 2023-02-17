Главные правила Великого поста: питание по дням, ограничения и молитвы
Фото, видео: Сергей Власов / patriarchia.ru; 5-tv.ru
Сорокоднев называется «постной весной» в напоминание о времени духовного расцвета и пробуждения.
Великий пост в церковном календаре установлен в память о сорокадневном постничестве Спасителя в пустыне. Современным верующим он дается, чтобы подготовиться к встрече и празднованию Пасхи.
Это самый длинный из четырех многодневных церковных постов:
- Великий пост — 48 дней;
- Петров пост — 30 дней;
- Успенский пост — 14 дней;
- Рождественский пост — 40 дней.
Когда начинается Великий пост — 2023 и сколько дней длится
Постный подвиг православных состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы (неделя перед праздником Светлой Пасхи). Ежегодно он выпадает на разные даты, но неизменно начинается в календарный понедельник и завершается светлым воскресеньем.
В 2023-м Великий пост начнется в понедельник 27 февраля и продлится 48 дней.
Когда заканчивается Великий пост — 2023
Сорокоднев закончится в субботу 15 апреля, которая завершает Страстную неделю. В этот день верующие почитают период после физической смерти Иисуса Христа — его погребение, сошествие души в ад и возвещение пребывавшим там победы над смертью.
Православные посещают утреннюю литургию, готовятся к Пасхе и освящают пасхальную еду. В Иерусалиме в Великую субботу в храм Гроба Господня сходит благодатный огонь, который потом развозят по миру. Положено не только чтить погребение Христа, но и радоваться грядущему светлому празднику воскресения.
Православный календарь на 2023 год
В чем смысл Великого поста
В период подготовки к Пасхе человек стремится к тому, чтобы стать духовно лучше, чище, победить слабости и пороки. Например, отказаться от вредных привычек в пользу здорового образа жизни. И тут речь не только, например, о курении, но и привычке осуждать людей или сплетничать.
Суть и смысл поста не в ограничении в пище. Священнослужители напоминают, что это не диета. Сорокоднев требуется для осмысления собственной жизни. Неверно считать, что пост «успешно пройден», если человек только постился, не посещал храм, не думал молился, не исповедовался и не стремился стать праведнее.
Когда появился Великий пост — история Сорокоднева
В исторических источниках указано, что верующие в христианских церквях готовились ко дню святой Пасхи еще до III века. По записям раннехристианского писателя Тертуллиана, верующие держали пост за 40 часов до праздника — не принимали пищу с вечера Страстной пятницы и до окончания пасхальной литургии. Воздержанием от еды на 40 часов чтили сорокадневное пребывание Спасителя в пустыне.
В середине III века христиане в некоторых поместных церквях начали соблюдать шестидневный пост, вспоминая события Страстной недели. Тогда же архиепископ Дионисий Великий сделал записи о разных практиках воздержания от пищи, допустив и шестидневный пост, и сорокачасовой. Лишь в V веке поместные церкви установили сорокадневный пост.
Великий пост 2023 — питание по дням недели
Для мирян предусмотрены следующие рекомендации по питанию:
Понедельник — сухоядение
Вторник — горячая пища без масла
Среда — сухоядение
Четверг — горячая пища без масла
Пятница — сухоядение
Суббота — горячая пища с маслом
Воскресенье — горячая пища с маслом
Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания).
Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.
Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).
Важно, что прихожане могут согласовывать календарь питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.
Что можно есть в Великий пост — 2023
Для постного питания разрешаются растительные продукты:
- крупы, макароны и бобовые (гречка, рис, фасоль, горох, нут и др.);
- свежие овощи, фрукты, зелень (яблоки, апельсины, картофель, свекла, лук, морковь, огурцы, помидоры, укроп, петрушка и др.);
- соевые продукты (немясные паштеты, тофу, хумус, растительное молоко);
- орехи, сухофрукты, семечки;
- грибы;
- горький шоколад, халва, мармелад, варенье;
- рыба и морепродукты (в отдельные дни: 7 апреля на Благовещение и 9 апреля в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу (8 апреля) разрешается есть икру, но не саму рыбу.
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Что нельзя есть в Великий пост — 2023
На время поста рекомендовано отказаться от следующих продуктов:
- все виды мяса (свинина, говядина, курица);
- яйца и продукты с их содержанием;
- молоко и кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт, сыр, творог, сметана, майонез, сливочное масло);
- выпечка, фаст-фуд, конфеты.
На Пасху (16 апреля), которая является окончанием строго поста, ограничений в еде нет. Можно постепенно возвращаться к привычному рациону.
Кому можно не поститься в Великий пост — 2023
От соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет, люди с хроническими болезнями.
Разрешено не поститься работникам, выполняющим тяжелый физический труд.
Путешественникам также даются послабления, если они встречают пост в дороге.
Что можно и нельзя делать в Великий пост — 2023
Пост накладывает определенные ограничения не только на привычки в еде, но и на образ жизни. Чтобы достичь духовного очищения, необходимо соблюдать ряд моментов.
«В Великий пост мы должны сосредоточеннее относиться к себе, еще более непримиримо относиться к своим грехам. Поэтому всякие проявления слабостей, страстей и вредных привычек становятся еще более неуместными в Великий пост», — для 5-tv.ru пояснил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.
Можно ли зачать ребенка
Церковь не накладывает запрета на зачатие малыша в период поста. Приветствуется воздержание пары от интимной близости по обоюдному согласию. Однако если наследника зачали в пост, то это никак не повлияет на его будущее.
Можно ли крестить ребенка
Таинство крещения совершается в любой день поста.
Можно ли играть свадьбу
Жених и невеста могут зарегистрировать брак в ЗАГСе, а свадебное торжество и венчание стоит провести после завершения Великого поста.
Можно ли венчаться
Церковь не благословляет проведение венчания в постные дни. А в народе бытует поверье, что такой брак будет пустым: супруги не найдут согласия и быстро разведутся.
Можно ли отмечать день рождения
Во время поста приветствуется общение с семьей и близкими людьми. Однако на таких посиделках следует воздержаться от переедания, употребления алкоголя, танцев, песен.
Можно ли поминать усопших родственников
Во время Великого поста можно ежедневно поминать умерших. В храмах проводится литургическое поминовение по субботам и воскресеньям, а также в Великопостные родительские субботы (вторая, третья и четвертая недели поста).
Главные ошибки постящихся в Великий пост — 2023
Олег Варов / patriarchia.ru
Каждый человек знает о своих повседневных пристрастиях и вредных привычках. Николай Савченко советует честно посмотреть в глаза порокам и отказаться от греховного поведения.
«Надо еще сильнее себя обуздывать. Это и алкоголь, и азартные, и компьютерные игры, и развлечения, особенно с греховным подтекстом. Это опасно, отвратительно и неуместно в Великий пост», — считает священнослужитель.
Ради соблюдения православных канонов Николай Савченко призвал бороться с возникающим искушением и не ограничиваться только приемом растительной пищи, а обращать внимание на возникающие чувства и мысли, направлять свою волю к Богу.
Какие молитвы нужно читать в Великий пост
В понедельник, вторник, среду и четверг Первой седмицы на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского с припевами к стиху: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня».
В пятницу первой седмицы после Литургии происходит освящение «колива» (отварная пшеница с медом), в память святого Великомученика Феодора Тирона. Он оказал помощь христианам для сохранения поста.
В первое воскресенье совершается «Торжество православия» в память восстановления почитания святых икон.
Во второе воскресенье совершается память святого Григория Паламы, жившего в 14 веке.
В третье воскресенье за Всенощной выносится Святой Крест. Верующие поклоняются ему со словами: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».
В четвертое воскресенье вспоминается святой Иоанн Лествичник.
В четверг на пятой неделе проводится «стояние Святой Марии Египетской».
В субботу на пятой неделе читается великий акафист Богородице.
В пятое воскресенье совершается последование преподобной Марии Египетской.
В субботу на шестой неделе на Утрене и Литургии вспоминается воскрешение Спасителем Лазаря.
Шестое воскресенье поста — Вербное. На Всенощной благословляются распускающиеся ветви вербы или других растений. Их раздают раздаются прихожанам. Освященная верба знаменует воскресение, торжество жизни над смертью.
7 причин держать Великий пост — 2023
Пост — это период духовного усилия и совершенствования. Лучшее время, чтобы услышать Бога и обратиться к нему с искренней молитвой.
Человек, который держит пост, оказывает послушание Всевышнему и Церкви. Верующий следует за Иисусом Христом к спасению.
Пост помогает бороться со страстью чревоугодия, удерживает от нее, чтобы не стать рабом плоти.
Постный подвиг способствует смирению, так как пресыщение может привести к гордости, эгоизму, ленности, жадности.
Человек получает возможность научиться ценить простую пищу и простые радости жизни, благодарить Бога за это. После выхода из поста по-новому ощущается вкус скоромных блюд.
Пост избавляет от уныния, дает утешение.
Пища в пост дает возможность существенно сэкономить, так как из рациона на время исключаются мясо, рыба, молоко и яйца, а также изыски и любимые продукты. Оставшиеся деньги можно потратить на творение милостыни.