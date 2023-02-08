Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового
Фото, видео: Кадр из м/ф «Приключения домовенка», режиссер Аида Зябликова, 1986 г.
По народным поверьям, довольный домовой приносит достаток в дом, защищает от злых людей и несчастий.
Десятого февраля отмечается народный праздник Кудесы — день угощения домового.
На Руси каждая хозяйка держала дом в чистоте, а домового привечала маленькими гостинцами, чтобы тот не бедокурил и исправно выполнял свою работу.
Милена Юсупова
Психолог, ангелотерапевт
Кто такой домовой и как правильно наладить с ним контакт, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, энергопрактик и ангелотерапевт Милена Юсупова.
«Домовой — это сущность тонкого мира, которая живет в квартире или доме. У него много функций: он следит за энергетической чистотой дома, устраняет негатив, порчу, хранит дом от воров, помогает найти потерянные вещи, оберегает семейный быт, заставляет недобрых людей почувствовать себя неуютно и быстрее уйти», — пояснила специалист.
Довольный домовой приносит счастье и достаток в дом, а если он затаил обиду, то может подпортить хозяевам жизнь. Например, греметь посудой, прятать или переставлять предметы, пугать странными звуками или строить мелкие козни.
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К счастью, с таким помощником легко помириться, поэтому домового надо обязательно задобрить.
Как правильно задобрить домового
Февраль — это месяц домового, поэтому даже если конкретно десятого числа не получилось провести ритуал, его можно сделать в любой день до марта.
Необходимо купить или приготовить что-то сладкое. Это может быть обычный кусочек сахара или домашняя выпечка. Есть хочется привлечь в дом достаток и финансы, к угощению можно добавить несколько монет.
«Проводить ритуал нужно перед сном. Поместите угощение в укромное место, чтобы оно особо на глаза не попадалось, и скажите такие слова: „Хозяин-батюшка домовой, прими угощения в знак уважения. Ешь, пей, гуляй и мне помогай!“. А потом можете спокойно отправляться спать», — рассказала Милена Юсупова.
Утром угощение можно убрать, а вот монеты нельзя тратить. Желательно убрать их подальше и хранить до февраля следующего года.
Народные традиции в День домового 10 февраля
На Руси 10 февраля считался днем домашнего духа — домового. Его также называли запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Само название праздника — Кудесы (бубны) — указывает на то, что люди по доброму общались с домовым, старались поднять ему настроение и веселились сами.
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Хозяйки обязательно оставляли за печкой вкусное угощение (чаще всего горячую кашу в горшке) для домового и приговаривали: «Дедушка-суседушка! Кушай кашу, да избу храни нашу!».
Считалось, что проникшийся заботой домовой обязательно будет исправно нести службу весь год и защищать дом от несчастий и бед. Если же его не покормить, то домочадцам придется весь год испытывать на себе лютый нрав духа.
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