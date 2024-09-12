Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Журналиста не стало на 70-м году жизни.

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался в 69 лет. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Информацию о смерти журналиста подтвердил и источник 5-tv.ru. По его сведениям, Сванидзе умер накануне в Москве. В последнее время он болел пневмонией. Вероятно, это и стало причиной его смерти.

Состояние журналиста стремительно ухудшилось еще в прошлом году. Он обратился к медикам с жалобой на рвоту с кровью. Также ему потребовалась консультация кардиолога. После этого телеведущего госпитализировали. Сообщалось, что у него тогда начали развиваться ишемическая болезнь головного мозга и гипертоническая болезнь.

Также известно, что порядка пяти лет назад ведущий получил сотрясение мозга и оказался в предынфарктном состоянии. Однако продолжал вести активный образ жизни и много времени посвящал занятию спортом. Сванидзе в свободное от работы время играл в футбол, много плавал. В СМИ писали, что журналист якобы перенес инсульт и столкнулся с болезнью Паркинсона, но эта информация официального подтверждения не получала.

Кто из звезд умер от проблем с дыхательной системой — читайте в материале 5-tv.ru.

Александр Демьяненко

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Легендарный Шурик из культовых комедий Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» — актер театра и кино Александр Демьяненко умер в 62 года.

Его подкосила болезнь сердца. Он готовился к операции коронарного шунтирования. Но до нее артист не дожил. Демьяненко умер в больнице из-за отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца.

Сергей Михалков

www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Отец кинорежиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, автор гимна России Сергей Михалков скончался в НИИ имени Бурденко на 97-м году жизни из-за отека легких. По словам его жены Юлии Субботиной, писатель знал, что умирает. Он находился в полном сознании. Его последними словами были: «Ну хватит мне. До свидания». И закрыл глаза.

Галина Волчек

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В последние годы жизни худрук театра «Современник» страдала хроническим бронхитом и проблемами с позвоночником. Галина Волчек не могла ходить.

Артистку госпитализировали в Боткинскую больницу с бронхитом. Позже врачи выявили воспаление легких. Звезда скончалась на 87-м году жизни.

Жан Маре

www.globallookpress.com / Konrad Giehr

Звезда фильма «Граф Монте-Кристо» и «Фантомас» страдал от рака спинного мозга. Онкологию выявили, когда ему было 75 лет. Актер решил жить со своей болезнью и продолжал заниматься обычными делами. Его состояние постепенно ухудшалось, пока не случился инсульт.

В роковой день 84-летний Маре должен был играть в театре. Ему стало плохо, артиста госпитализировали с двойным плевритом (воспаление плевры — оболочки, покрывающей легкие). Маре скончался от отека легких в Каннах.

Жан-Поль Сартр

www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Французский философ, драматург Жан-Поль Сартр был пацифистом, выступал против агрессии в больших войнах своего времени. Его жизнь оборвалась в Париже от отека легких. В последний путь 74-летнего философа провожали 50 тысяч человек.

Петр Фоменко

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Театральный режиссер, народный артист России последнюю неделю своей жизни провел в отделении неотложной кардиологии. Скопление жидкости в легких привело к гипоксии. Петр Фоменко умер на 81-м году жизни, едва пережив 80-летний юбилей.

Егор Гайдар

www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Политик, либеральный реформатор, один из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России Егор Гайдар умер в 53 года.

Накануне смерти ничего не предвещало беды. В свой последний рабочий день он провел ряд встреч, давал интервью журналистам. Вечером политик допоздна трудился над новой книгой. На следующий день утром его не стало. По сообщениям близких, причиной смерти был отек легких в результате сердечного приступа.