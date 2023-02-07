Они ничего не получат: что подтолкнуло Прохора Шаляпина на составление завещания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich;5-tv.ru

Прохор Шаляпин озаботился мыслями о своем наследстве. Почему певец исключил из завещания ближайших родственников, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин написал завещание! Что натолкнуло певца на мысли об уходе из жизни? Почему он вычеркнул из документа ближайших родственников? Из-за чего молодой человек не хочет больше жениться? И о ком из знаменитых артисток втайне мечтает? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы просто можете умереть. Мы все, к сожалению, умираем, все», — поделился грустными мыслями Прохор.

Шаляпин сделал шокирующее заявление. Певец, которому еще нет и 40 лет, уже задумался о вечном и составил завещание.

«Я не поленился, и это очень неприятно, поверьте мне. Впервые в жизни, но я написал это завещание», — рассказал артист.

«Он меняет женщин, у него какие-то и старые, и молодые, и юные. Прямо работает на износ везде: на сцене и вне сцены. Поэтому ему уже было давно пора подумать о своем будущем», — заявил светский журналист Феликс Грозданов.

Артист объяснил: не хочет, чтобы его состояние, нажитое тяжелым трудом, досталось родственникам, с которыми он не общается. Поэтому решил позаботиться обо всем заранее.

«Родной брат моей матери, его я исключил из завещания и своего двоюродного брата, его сына. Потому что, к сожалению, если моей мамы не становится и меня, то это все имущество переходит первой линии наследования — к ним. Знаете, как у Зыкиной. И чтобы этого не произошло, я уже их исключил», — уточнил Шаляпин.

Отношения Прохора с родней испортились много лет назад. Причиной раздора стал, как это часто бывает, квартирный вопрос.

«Бабушкина и дедушкина квартира, которая выдавалась в советские годы на мою маму, ее брата и родителей, на четверых, заграбастал ее брат матери. И они очень из-за этого поругались», — поделился певец.

Недавно Шаляпин вдруг осознал: если с ним и его мамой что-то случится, брат будет только рад поправить свое материальное положение. Допустить этого Прохор не может.

«При любых раскладах они не получают ничего. Потому что у моего двоюродного брата уже трое детей, им достаточно тяжело живется. Вот пусть как хотят, так и живут», — сказал артист.

«Я бы тоже не дал. Мне кажется, что деньги, квартиры сейчас важнее, чем какие-то чувства, отношения. Поэтому я думаю, что это в нем пересилило. Он прижимистый, экономный и расчетливый», — высказал свое мнение журналист Грозданов.

Шаляпин не отрицает, что со временем может изменить завещание. Например, если станет отцом. Но в данный момент у него нет никакого желания создавать семью. После недавнего расставания с телеведущей Ольгой Сан Прохор наслаждается статусом холостяка. Ему нравится чувствовать себя свободным мужчиной.

«Мне вообще весь мир открыт сейчас. И передо мной вся жизнь, как говорится. Я просто в брак не хочу ни в какой вступать», — уверяет певец.

Шаляпин заявляет: больше никаких ровесниц. Если уж и влюбляться, то только в дам с опытом.

«Посмотри на молодежь. Какие пустышки 20-летние, эти бревнышки. Разляжется в фитнес-клубе, я сейчас ходил, лежит. То ли уже окочурилась, то ли еще… Понимаешь, 20 лет», — объяснил Прохор.

По словам певца, в женщинах постарше его привлекает, в первую очередь, уверенность в себе.

«Пока женщина поймет, что не надо стесняться, ей уже за 40. До 90 у нас сейчас — это молодежь», — считает Шаляпин.

Певец рассказал: его привлекают женщины с огоньком в глазах, раскованные и страстные. К таким он относит актрису Татьяну Васильеву и балерину Анастасию Волочкову.

«Татьяна Васильева — актриса, обожаю ее просто. Самая обаятельная и привлекательная. А у Анастасии либидо высокое, она любит сексуальные утехи. И это очень важно», — рассказал Прохор.

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Недавно у Шаляпина состоялось интересное знакомство. Зовут Татьяна, прямо как трагически ушедшую супругу Прохора. Он сразу подумал: может, это знак? Тем более, женщина как раз в его вкусе.

«Сколько лет? Сколько лет не важно, чуть больше 18. Вот посмотри какая (показывает фото. — Прим. ред.), чаровница!» — поделился певец.

А главное, Татьяна — человек обеспеченный. Значит, не будет претендовать на деньги и имущество артиста.

«Шесть квартир в Москве, представляете. Такая красота!» — заявил Прохор.

Шаляпин уже сходил с новой подругой на пару свиданий. Но пока не хочет строить никаких планов на будущее. Ведь после череды неудачных романов и смерти жены он понял: надо жить сегодняшним днем и получать удовольствие от каждого мгновения.