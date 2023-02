Женщина-вулкан: какие черты лица обрекли Рианну на неудачи в любви и позднее замужество

Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face; 5-tv.ru

Рианна — одна из самых популярных певиц жанра R’n’B и настоящая икона стиля, однако на пути к известности ей пришлось пройти немало трудностей.

Рианна стала живым воплощением американской мечты. Родившись в бедности на Барбадосе, она сумела достичь невероятных вершин в музыкальной карьере. На ее счету восемь статуэток «Грэмми», шесть премий American Music Awards, 18 наград Billboard Music Awards. более 20 миллионов проданных копий альбомов и 60 миллионов синглов. Ее хиты нередко занимали первые строчки музыкальных чартов, а сама певица вошла в число самых продаваемых артистов всех времен.

Чем барбадосская островитянка сумела покорить избалованную зрелищами американскую публику, а затем и весь мир? С какими трудностями ей пришлось столкнуться на пути к успеху? Как Рианне удалось стать фэшн-иконой современности? И каких перемен ждать в личной жизни?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

20 февраля 2023 Рианне исполнилось 35 лет. По этому случаю физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности певицы и объяснила, с чем связаны ее успехи в карьере и личной жизни.

Глаза «ястреба» и полные мочки ушей Рианны

www.globallookpress.com / IMAGO/Walik Gosorn

Детство барбадосской певицы Робин Рианны Фенти нельзя назвать легким. Она не раз становилась свидетельницей жутких сцен, которые устраивал ее отец Рональд под действием алкоголя и тяжелых наркотиков. Это заставило ее быстро повзрослеть и закалить характер.

Семья жила бедно, поэтому девочке приходилось вместе с отцом торговать одеждой на рынке, чтобы как-то свести концы с концами. Фактически сама ребенок, она помогала матери Монике воспитывать двух младших братьев.

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Только когда ей исполнилось 14 лет, мать подала на развод. Несмотря на обстановку дома и ограниченность в средствах, Робин Фенти надеялась закончить школу. На фоне стресса у нее участились сильные головные боли. Врачи даже подозревали у девочки опухоль мозга. Усмирить свой бунтарский дух ей помогла служба кадетом, которой ее обучали военные Барбадоса. Однако девушка и не думала связать свою жизнь с армией. В свободное время она слушала регги, поэтому вместе с подругами основала свою музыкальную группу.

Неизвестно, как бы сложилась ее судьба, если бы однажды она с одноклассницами не пошла на прослушивание к известному продюсеру Эвану Роджерсу, прибывшему отдыхать на остров. Он оказался настолько впечатлен артистизмом и талантом девушки, что предложил сделать записи в нью-йоркской студии.

«В ту минуту, когда Рианна появилась в комнате, создалось ощущение, словно двух остальных участниц группы просто не существовало», — признался он.

Осознав, что такой шанс выпадает один на миллион, 16-летняя Робин Фенти бросила школу и переехала в США. Тогда она взяла себе в качестве творческого псевдонима свое второе имя. Сделав несколько записей, начинающая певица подписала контракт с лейблом Def Jem. По признанию певицы, тогда она не думала о славе, а просто лелеяла мечту о том, чтобы вырваться из нищеты.

«У Рианны глаза „ястреба“, говорящие о решительности и целеустремленности, но по головам ради достижения цели она не пошла бы. Скорее всего, у нее было строгое воспитание, потому что уши сильно прижаты к голове. Мочки ушей говорят о том, что она первая в своем роду, добившаяся такого невероятного успеха», — подчеркнула физиогномист Мифф.

Поначалу Рианна копировала стиль королев R’n’B Марайи Кэри и Алишии Киз, появляясь в подчеркнуто милых образах. После выхода лиричной Unfaithful, в которой она признавалась, что не хочет быть неверной, музыкальные критики назвали ее «слишком хорошей для шоу-бизнеса» и «принцессой R’n’B».

Первый альбом певицы Music of the Sun был встречен слушателями прохладно, однако Рианна упорно шла к своей цели и не стеснялась выступать на разогреве у других звезд, благодаря чему обрела широкий круг знакомств. Впоследствии она запишет совместные хиты с такими известными исполнителями, как Канье Уэст, Jay-Z, Maroon 5, Eminem, Дрейк, Джастин Тимберленд.

«Мне потребовалось две минуты, чтобы понять, что она была звездой», — вспоминал Jay-Z.

Кардинально ее имидж изменился в 2007-м, когда певица выпустила пластинку Good Girl Gone Bad («Хорошая девочка становится плохой»). Перемены произошли и во внешности. Она укоротила каштановые волосы и покрасила их в черный цвет. Манера поведения и стиль одежды также стали более раскованными. В таком виде она выступила в клипах Umbrella и Please Don’t Stop The Music, буквально покорив публику.

«Рианна — самородок. Она девочка красивая, но избалованная [вниманием]. Думаю, что она с детства понимала, что у нее уникальная внешность. У певицы очень красивые миндалевидные глаза, которые, как известно, зеркало души. Она чисто творческая девочка, у нее овальное лицо. Она всю жизнь будет „в обойме“, то есть продолжать заниматься музыкой и другими проектами», — уверена эксперт.

Лоб «яблоко» и выраженные носогубные желобы Рианны

www.globallookpress.com / Steve Vas

Следующие четыре студийных альбома Рианны стали платиновыми. Ее песням Disturbia, Take the Bow, S& M, Diamonds, Only Girl (In the World), We Found Love и Stay удалось добиться такого же успеха, как и Umbrella, и стать самыми продаваемыми синглами мира.

Растущая популярность Рианны не осталась незамеченной модными домами. Так, певица стала первой темнокожей женщиной-амбассадором бренда Dior. У Рианны появился свой ни с кем не спутываемый, оригинальный стиль, восхищение которым выражали такие мастодонты индустрии как Стелла Маккартни и Том Форд. Рианна стала любимицей Анны Винтур, главного редактора Vogue. На обложках этого издания она появлялась более 20 раз. В разное время она сотрудничала с крупными брендами и выпускала модные коллаборации с Manolo Blahnik, Dior, River Island, Stance Socks.

«У нее круглый лоб „яблоко“, который балансируется „водяной“ формой волос. В китайской физиогномике ее фэн-шуй лица говорит о творческой натуре. Она эстет: любит красивые вещи. Даже если бы она осталась жить на острове (и не переехала в США), то все равно вытянула бы счастливый билет. Чем бы она ни занималась, Рианна все равно пришла бы к творчеству», — считает Мифф.

В 2014 году Рианна произвела фурор на CFDA Fashion Awards (премии Совета модных дизайнеров Америки). Автор хита Bitch Better Have My Money появилась в «голом» платье, усыпанном 230 тысячами кристаллами Swarovski, и меховом боа. Своим выходом она закрепила за собой статус модной иконы, получив заслуженную статуэтку в этой категории.

«Ярко выраженные носогубные желобы с впадинкой встречаются у людей красивых и гениальных. Она рождена быть известной и блистать на сцене. Рано или поздно ее все равно бы заметили. Даже с астрологической точки зрения в Рианне есть „металлическая энергия“. Ей обладают одаренные талантами люди с нестандартной внешностью», — подчеркнула физиогномист.

www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

Еще одним историческим выходом Рианны считается бал Met Gala, где она появилась в роскошном желтом платье со шлейфом от Guo Pei. В тот вечер певица была одной из немногих гостей, кто полностью смог соблюсти дресс-код — для мероприятия в китайской тематике она выбрала платье китайского дизайнера. Этот наряд мгновенно стал вирусным в интернете, прозванным «платье-омлет».

Треугольный низ лица и «денежные мешки» в уголках губ Рианны

www.globallookpress.com / Billy Bennight

Несмотря на популярность творчества Рианны, по подсчетам, основной доход ей приносит не столько музыка, сколько бизнес. В 2017 году она запустила косметический бренд Fenty Beauty, а в следующем году — линию нижнего белья Savage X Fenty (50% акций принадлежит певице, остальное — модному концерну LVMH).

Причем главный акцент был сделан на инклюзивности: одежду и косметику представляли модели разных рас и телосложения. Этот маркетинговый ход выгодно отличил бренд от, например, коллекций Victoria’s Secret, которые представляли модели с идеальными фигурами. Так, оказалось, что Рианна — не только творческий человек, но и хороший инвестор.

«Треугольный низ лица говорит об умении выгодно инвестировать деньги. Чем бы она ни занималась, у нее все будет получаться. Рианна не то чтобы волк с Уолл-стрит, но она чувствует выгоду. Еще один счастливый признак, которым обладают люди с бизнес-жилкой, это „денежные мешки“ — так называют припухлости в уголках губ», — пояснила физиогномист.

В 2021 году Рианна была признана самой богатой женщиной-музыкантом в мире, согласно рейтингу Forbes. Ее состояние составляло 1,7 миллиард долларов. Богаче нее только одна женщина — американская телеведущая Опра Уинфри, состояние которой равняется 2,7 миллиарда долларов. В 2022 году общий доход Рианны снизился до 1,4 миллиарда долларов. На этот раз ее обошла звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, богатство которой оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Миндалевидные глаза и губы «бантиком» Рианны

www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Если карьера Рианны переживала взлет, то в личной жизни все было не так однозначно. В 2007 году у певицы завязался роман с хип-хоп исполнителем Крисом Брауном. Их отношения были бурными: пара нередко ссорилась и выясняла отношения вплоть до рукоприкладства.

В 2009 году произошла некрасивая и скандальная история, которую мгновенно подхватили СМИ. Накануне вручения «Грэмми» Рианну так избил бойфренд, что она не смогла выйти на сцену: ее тело и лицо было все в синяках. Она была экстренно госпитализирована.

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Если бы это произошло в эпоху #MeToo, Криса Брауна точно «отменили» бы, однако тогда многие поклонники встали на его сторону. Рианна еще не была такой популярной, поэтому они попросту решили, что она желает привлечь к себе внимание. Тем не менее, суд приговорил Брауна к общественным работам и пяти годам условно. Спустя некоторое время исполнитель раскаялся и неоднократно публично просил прощения у своей бывшей подруги.

«Рианне нравятся плохие парни. У таких она часто выпрашивает любовь. Скорее всего, она всю жизнь будет притягивать к себе партнеров, как Крис Браун. Да, будет обижаться, но и прощать и оправдывать их тоже. Она милосердная и романтичная, на что указывает нависшие веки. В то же время бешеная сексуальная энергия, конечно, провоцирует ее мужчин на ревность, поэтому в разгар конфликта они и поднимают руку», — прокомментировала эксперт по физиогномике.

После расставания с Брауном певица набила себе татуировку с маленькими пистолетами на ребрах и надписью на ключице Never a failure, always a lesson («Не ошибка, а урок»).

«К депрессиям Рианна не склонна, а вот к вспышкам агрессии и взрывному поведению — да, поэтому она может порой сама развязывать конфликты. На это указывает ее форма губ», — подчеркнула физиогномист.

Какое-то время Рианна встречалась с баскетболистом Джей Ар Смитом, а потом певцом Ашером. Однако чувства к бывшему парню не угасли, поэтому в 2012 году она снова воссоединилась с Крисом Брауном. Фанаты знаменитости недоумевали, как она могла вернуться к нему. Сама Рианна заявила, что больше не держит зла на музыканта.

«Теперь мы очень близкие друзья. Мы снова построили доверительные отношения, мы любим друг друга. Это не то, что вы можете легко изменить, если вы когда-либо были влюблены. А я думаю, что он был любовью всей моей жизни», — призналась она в интервью Опре Уинфри.

Несмотря на это, пара распалась спустя полгода, сохранив добрые отношения. Вероятно, умение Рианны прощать было сформировано в детстве. По признанию певицы, она очень переживала после ухода отца из семьи и хотела помириться с ним, несмотря на его взрывной характер. Мужчине удалось завязать с употреблением запрещенных веществ, и на какое-то время их общение наладилось.

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

«У Рианны сильно вжатые височные доли, комбинирующиеся лбом „яблоко“. Это говорит о том, что склонность к зависимостям у нее есть, но она ее направляет на любовь и творчество», — добавила физиогномист.

Однако во время скандала с Крисом Брауном папарацци подкупили Рональда Фенти, продавшего им личные фотографии дочери. Рианна сочла это предательством.

«Я не понимаю, зачем он это сделал! Это действительно очень странно. Ты много лет живешь с человеком, думаешь, что знаешь его, ты часть его, в конце концов! И зачем он делает что-то настолько странное, что у меня в уме это все вообще не вяжется? Мы часто слышим всякие ужасы о людях, делающих гадости за спиной своих близких, но всегда уверены, что с нами такое не случится», — сокрушалась знаменитость.

В 2019 году отец снова вызвал ее недовольство, открыв компанию под торговой маркой Fenty Entertainment, занимающуюся продюсированием. Тогда певица подала иск в суд на отца за использование ее имени для привлечения инвестиций, но позже забрала документы. Когда отец заболел коронавирусом, она вновь пошла на примирение, купив ему аппарат для вентиляции легких.

«В том, что Рианна терпела по отношению к себе насилие, больше присутствует психологический момент. Возможно, у нее были сложности либо в отношениях с папой, либо с мамой. Но если объяснить это с точки зрения физиогномики, то жертвенность свойственна творческим личностям с яркой сексуальной энергетикой, которая в ней несомненно есть. На это указывают полные губы „бантиком“. Она также амбициозная и компульсивная. Думаю, в отношениях она сама может быть задиристой», — пояснила Мифф.

Какое-то время таблоиды приписывали Рианне отношения с рэпером Дрейком. В 2017 году она встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, c которым рассталась спустя три года. В 2021-м у певицы начался роман с давним другом рэпером ASAP Rocky, от которого она родила своего первенца. Фотографии беременной Рианны облетели весь мир, обрадовав поклонников. Малыш появился на свет в 2023 году. И, конечно, одним из первых об этой новости узнал отец Рианны.

www.globallookpress.com / Steve Vas

«Я в восторге! Дочка позвонила мне и сказала, что у нее есть для меня хорошие новости. Я сразу понял, о чем она хочет мне сказать. Думаю, что сейчас подходящее время для нового члена нашей семьи. Рианна очень любит братьев, племянников и всех детей. Она будет прекрасной матерью. Это естественно для нее», — поделился Рональд Фенти.

Форма бровей и носа Рианны

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

В настоящий момент Рианна находится на пике своей славы, однако, считает физиогномист Мифф, уже скоро у нее может начаться застой в карьере, который с высокой вероятностью продлится семь лет. Поэтому ей не стоит полностью уходить в материнство.

«Рианна вполне могла бы реализоваться как актриса. Она уже снималась в кино, но ей надо больше работать в этом направлении. Дело в том, что уже после 35 лет [столько ей исполнилось в 2023 году — Прим. ред.] она может завалиться в творческий кризис. Чтобы этого не произошло, ей надо активнее сниматься в фильмах», — посоветовала физиогномист.

В ее фильмографии уже числится около 12 фильмов, среди которых «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона и «Восемь подруг Оушена» Гэри Росса. Чтобы получить новые проекты, ей нужно чаще общаться с людьми из этой сферы. Причем большую роль в успехе сыграют знакомые-мужчины.

«Рианна больше умеет дружить с мужчинами, чем с женщинами. Она не то чтобы хороший коммуникатор. Скажем так, она в себе это гасит, потому что, скорее всего, она рано осознала, что у нее красивая внешность и талант, поэтому мужчины могут для нее сделать больше. Плюс Рианна способна затмить женщин, что часто не способствует дружбе», — пояснила Мифф.

Так, после сообщения о своей беременности исполнительница хита Diamond стала объектом назойливого внимания папарацци. Кто-то из завистливых недоброжелателей пустил слух о том, что отец ее ребенка якобы изменил ей с лучшей подругой, дизайнером Аминой Муади. «Разлучницу» подвергли настоящей травле, несмотря на ее заявление о том, что все это неправда. Неизвестно, насколько это потрепало нервы Рианне, как раз занимавшейся продвижением ее одежды. Ранее звезда признавалась, что у нее только три лучших подруги, а все остальные друзья — мужчины.

Читайте также Черта Казановы: вскрылось подтверждение многочисленных измен принца Уильяма

«Она — женщина-вулкан, поэтому дружить с ней сложно. Линия роста бровей говорит, что ей нелегко сходиться с новыми людьми. Дело не в асоциальности, а осторожности. Судя по носу, Рианна — очень прямолинейна. При этом она может как развязать ссору, так и сама же ее остановить», — добавила эксперт по физиогномике.

Несмотря на возможный спад популярности в будущем, полное забвение, к счастью, Рианне не грозит. Даже если вокалистка решит на какое-то время взять паузу в музыке, она все равно найдет способ привлечь к себе внимание.

«Рианна умеет из всего делать сенсацию. Ей легко удается удивлять публику вне зависимости от веяний времени. Вот сейчас она родила и очень сильно поправилась, всех шокирует. Сейчас она начнет худеть, и это тоже будет круто, потом выпустит пару-тройку суперклассных песен и так далее. В общем, у нее головокружительная карьера и прекрасное будущее. Про таких говорят, поцелованная Богом. Рианна — счастливица», — заверила Мифф.

Общий анализ черт лица и гороскоп певицы указывает на то, в личной жизни у Рианны снова произойдут перемены.

«Думаю, что отношения с бойфрендом, от которого она родила ребенка, продлятся еще семь лет, как минимум. И вероятно, она снова родит от него девочку», — спрогнозировала физиогномист.

Есть также вероятность, что в какой-то момент пара захочет официально зарегистрировать свои отношения как муж и жена. Если же певица не пожелает выходить замуж, то в новых отношениях будет искать примерно тот же типаж партнера.