День памяти Ксении Петербургской: почему 6 февраля нельзя ужинать

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В этот день паломники съезжаются в Северную столицу к могиле святой с просьбами о детях, замужестве и излечении от недугов.

Православные христиане отмечают день блаженной Ксении Петербургской. А в народе 6 февраля прозвали Аксиньиным днем. Считается, что эта дата делит зиму пополам.

Ксения Петербургская

Святая Ксения родилась в первой половине XVIII века в период между 1719-м и 1730-м в религиозной дворянской семье. Документальных свидетельств о Ксении не сохранилось, а первые публикации преданий о святой относятся к 1840-м годам.

По достижении совершеннолетия она вышла замуж за придворного певчего Андрея Петрова, который дослужился до чина полковника. В 26 лет Ксения осталась вдовой.

Девушку потрясло, что супруг скончался без покаяния. Прощение за грехи мужа она решила вымолить сама. С тех пор Ксения стала юродивой. Она пожертвовала дом и наследство мужа знакомым, облачилась в его одежды, отзывалась только на имя покойного и говорила, что он жив, а Ксения умерла. Со временем, когда мужнина одежда истлела, Ксения оделась в красную кофту, зеленую юбку и рваные башмаки. Такой ее изображают на иконах.

Блаженная скиталась по улицам, отказывалась от милостыни, заходила на обед к знакомым, но не соглашалась на ночлег. По ночам в любое время года она молилась в поле до рассвета. Также ночью Ксения носила кирпичи для строящегося храма на Смоленском кладбище. По преданию, святая дарила мудрые наставления и благополучие просящим у нее помощи. Считалось, что Ксения предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны.

Так Ксения прожила 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище. Там же соорудили каменную часовню — поныне одну из главных святынь Петербурга. Паломники со всей России и других стран стараются попасть в Северную столицу к могиле Ксении Петербургской и часовне на Смоленском кладбище.

Канонизировали святую только в XX веке: сначала, в 1978 году, ее канонизировала Русская православная церковь за границей, а в 1988 году — Русская православная церковь.

Святую почитают как покровительницу семейного очага. К помощи блаженной Ксении обращаются в трудных жизненных обстоятельствах. Просят ее и о даровании семейного счастья, о мире между супругами, здоровье детей, о защите от клеветы. Обращаются с молитвой к Ксении и во время болезни. Считается также, что она помогает тем, кто оказался в опасности.

Аксиньин день или Ксения Полузимница

На Руси этот день называли «Аксинья», «Ксения-полузимка», «полузимница», «полухлебница», «весноуказатель», «перелом зимы».

В старину 6 февраля называли «переломом зимы». Однако скорому наступлению весны особо не радовались, поскольку считалось, что вторую половину зимы пережить сложнее, чем первую. Это было связано с тем, что запасы были израсходованы наполовину, до нового урожая должно было остаться столько же хлеба, сколько уже съели, иначе придется жить впроголодь.

Крестьяне и горожане следили за ценами на хлеб. Если они повышались, то люди были уверены, что будущий урожай будет скудным, а хлеб дорогим. Если понижались — надеялись на богатый урожай. Если на полухлебницу цена хлеба низкая, то до нового хлеба уже не поднимется.

Со дня преподобной Ксении, как полагали, до нового урожая нужно столько же хлеба, сколько уже съедено.

Были и специальные гадания на урожай. На ночь в доме ставили четверик ржи и утром смотрели: если казалось, что ржи стало больше, чем было накануне, то верили, что урожай будет хорошим, если меньше — то это предвещало плохой сезон.

Были и погодные приметы. Люди верили, какая Аксинья, такая и вся весна. Если в этот день погода была хорошей, то верили, что и весна будет такой же. А вот если разыгрывалась метель, то это предвещало проблемы с урожаем в наступающем сезоне и затяжную весну.

В целом этот день считали непростым. Сегодня не брались за трудную работу, не начинали новых дел — верили, что пользы не будет, только беды и горести. Старались даже не ужинать: было поверье, что кто первый сядет за стол вечером, тот проживет меньше всех. Также считали, что сегодня нельзя вязать узлы — никакие. Это тоже моет накликать беды. По той же причине не стоило стричь волосы и ногти, мести пол — наши предки верили, что это укоротит жизнь и выметет здоровье.

Что можно делать 6 февраля

Верующим, которые собираются посетить могилу Ксении Блаженной, советуют за три дня до дня памяти святой не грешить и не пить алкоголь. В часовню можно взять с собой записку с просьбой к юродивой.

Говорят, в этот день нужно совершить добрый поступок: навестить больных, помочь нуждающимся, дать добрый совет.

Что нельзя делать 6 февраля

На Руси с этого периода для крестьян начинались самые трудные дни, когда запасы подходили к концу, а до первого хлеба (озимых) оставалось еще долго. Предки верили, что садиться первым за стол в этот вечер — к скорой смерти. Поэтому 6 февраля старались не ужинать. В редких случаях ужинали старики, чтобы дети и внуки не преставились раньше.

Пожилым людям не дозволялось в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы.

Нельзя застилать постель.

Запрещается злиться, ругаться и обижать других. Это может повлечь за собой крупные неприятности.

Нельзя в этот день ставить квас — к неурожайному году.

Приметы 6 февраля

В народе этот день еще называют Аксиньей-полухлебницей или Аксиньей-полузимницей. Считается, что в северных регионах именно с 6 февраля идет «перелом» зимы. В старину говорили: «Какая Аксинья — такая и весна».