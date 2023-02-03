Агафий Полухлебник: почему 5 февраля нельзя смотреть на падающие звезды

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Православные верующие чтят память святого Агафангела, который сообщал добрые новости, оказывал помощь нуждающимся и наставлял на путь верный.

Православные христиане 5 февраля почитают мученика Агафангела.

Агафангел Римлянин

В переводе с греческого имя означает «добрый вестник». Агафангел жил в IV веке и был учеником святого Климента, епископа Ан­кир­ско­го.

Во время гонений на христиан при императоре Дио­кли­ти­а­не Климента схватили по доносу и подвергли пыткам, чтобы заставить отказаться от веры. Его ве­ша­ли на де­ре­ве, ре­за­ли те­ло ост­рым же­ле­зом до ко­стей, би­ли пал­ка­ми и кам­ня­ми, вер­те­ли на ко­ле­се и жгли на мед­лен­ном огне. Каждый раз глубокие раны чудесным образом исцелялись и заживали.

Сам император, уви­дев епископа Климента со­вер­шен­но здо­ро­вым, не по­ве­рил и под­верг того еще бо­лее же­сто­ким пыт­кам, а за­тем за­клю­чил в тем­ни­цу. К свя­то­му стали сте­ка­ться лю­ди для на­став­ле­ний, ис­це­ле­ний и кре­ще­ния, так что тюрьма пре­вра­ти­лась в храм. Пораженный такой картиной, император отослал святого в Ни­ко­ми­дию к сво­е­му со­пра­ви­те­лю Мак­си­ми­а­ну.

На ко­раб­ле к свя­то­му при­со­еди­нил­ся уче­ник Ага­фан­гел, из­бе­жав­ший каз­ни с дру­ги­ми ис­по­вед­ни­ка­ми и же­лав­ший по­стра­дать и уме­реть за Хри­ста вме­сте с Кли­мен­том. Мак­си­ми­ан от­дал обоих пра­ви­те­лю Агрип­пи­ну, ко­то­рый под­верг их та­ким нече­ло­ве­че­ским ис­тя­за­ни­ям, что да­же в зри­те­лях-языч­ни­ках вспых­ну­ло чув­ство со­стра­да­ния к му­че­ни­кам и они по­би­ли кам­ня­ми палачей.

По­лу­чив сво­бо­ду, свя­тые Климент и Агафангел ис­це­ля­ли жи­те­лей го­ро­да воз­ло­же­ни­ем рук, кре­сти­ли и на­став­ля­ли лю­дей. Их снова схва­тили по рас­по­ря­же­нию Мак­си­ми­а­на и отправ­или на ро­ди­ну в го­род Ан­кир, где князь Ан­кир­ский Ку­ри­ний вновь под­верг их му­че­ни­ям, а за­тем ото­слал в го­род Ами­сию к на­мест­ни­ку До­ме­тию, от­ли­чав­ше­му­ся осо­бой же­сто­ко­стью.

В Ами­сии Климент и Агафангел бы­ли бро­ше­ны в ки­пя­щую из­весть, про­бы­ли в ней сут­ки и оста­лись невре­ди­мы. С них сди­ра­ли ко­жу, би­ли же­лез­ны­ми пал­ка­ми, кла­ли на рас­ка­лен­ные же­лез­ные кро­ва­ти и по­ли­ва­ли се­рой. Свя­тые претерпели и эти мучения. Их отправили в Тарс.

По до­ро­ге в пу­стыне свя­то­му Кли­мен­ту пришло от­кро­ве­ние, что он еще 28 лет бу­дет стра­дать за Христа. Пре­тер­пев мно­же­ство му­че­ний, свя­тые бы­ли за­клю­че­ны в тем­ни­цу.

По­сле смер­ти Мак­си­ми­а­на свя­той Ага­фан­гел был усе­чен ме­чом. Свя­то­го Кли­мен­та осво­бо­ди­ли ан­кир­ские хри­сти­ане из тем­ни­цы и от­вез­ли в пе­щер­ный храм. Там по­сле со­вер­ше­ния ли­тур­гии свя­той воз­ве­стил ве­ру­ю­щим ско­рое окон­ча­ние го­не­ний и свое близ­кое от­ше­ствие. Свя­той му­че­ник дей­стви­тель­но вско­ре был обезглавлен во­и­на­ми, во­рвав­ши­ми­ся в храм.

Агафий Полухлебник

5 февраля считался днем забот. Практически вся работа была связана с домом и заготовкой зерна. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома. Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Детей, родившихся в день Полухлебника, считали тружениками, которые живут не ради себя, а ради общего блага. Им пророчили успехи во всех делах, вот только здоровье оставляло желать лучшего.

На Руси говорили, что сон, приснившийся в ночь на 5 февраля, расскажет, как вести себя в отношении своей второй половинки.

Что нельзя делать 5 февраля

Запрещается танцевать — это навлекает беду.

Если вы нашли деньги, не стоит их забирать себе.

Ночью смотреть на падающие звезды — к смерти близких.

Когда все работают, лучше присоединиться к ним. Лежать без дела в этот день — накликать на себя не только беду, но и проблемы со здоровьем.

Приметы 5 февраля