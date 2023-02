ТОП-10 лучших песен «великого и ужасного» Оззи Осборна

Фото: www.globallookpress.com / Francesco Castaldo

Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности на фоне проблем со здоровьем.

Вокалист Black Sabbath и рок-легенда Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с концертами из-за проблем с позвоночником.

«Я пришел к пониманию того, что физически не сумею провести грядущие концерты, потому что не могу путешествовать. Никогда не думал, что закончу гастролировать таким образом», — сокрушенно признался певец.

В последние годы здоровье британского музыканта сильно пошатнулось. В 2020-м звезде диагностировали болезнь Паркинсона. После перенесенной операции на спине и шее он страдает от проблем с подвижностью. Не так давно артист тяжело перенес грипп и пневмонию. На фоне ослабленного иммунитета он столкнулся с опасной стафилококковой инфекцией на большом пальце, а также лечился после неудачного падения. В разы его состояние ухудшилось, когда Осборн заболел коронавирусом.

За свою творческую деятельность Оззи Осборн выпустил 13 студийных альбомов, разошедшихся тиражом более 100 миллионов копий по всему миру, а его песни возглавляли верхние строчки рейтингов. Он создал узнаваемый и неповторимый стиль, получив неофициальный титул «Крестного отца хеви-метала». Осборн запомнился не только звучным тенором, готическим имиджем и текстами на остросоциальные проблемы, но и эпатажными выходками.

Пятый канал вспоминает самые главные хиты в музыкальной карьере артиста.

Black Sabbath, 1970

Сингл Black Sabbath из одноименного дебютного альбома принес первую славу легендарной группе из Бирмингема. По сюжету лирический герой видит перед собой черную фигуру с пылающими огнем глазами и бросается в бегство. Оказывается, это сам дьявол явился на землю. Текст песни Оззи Осборн написал под впечатлением от сна бас-гитариста Гизера Батлера после того, как тот дал ему прочитать книгу о черной магии XVI века.

Композиция, наряду с треком N.I.B., создала коллективу репутацию сатанистов. Тем не менее, загадочная и зловещая атмосфера положили начало таким жанрам, как хэви-метал и дум-рок, заслужив высокие оценки слушателей.

«Трудно поверить, что три ноты способны породить целый жанр, но есть основания считать, что именно эта песня — и открывающий ее рифф — как раз и есть то, откуда берет начало heavy metal. Три эти избранные ноты есть — звучание Сатаны, выползающего из ваших динамиков, чтобы похитить вашу душу. Волнующее великолепие!» – писали в журнале Kerrang!

Paranoid, 1970

На фоне успеха в том же 1970-м квартет Black Sabbath выпустил второй альбом Paranoid на антивоенную тематику в знак протеста против войны во Вьетнаме. Изначально его планировали назвать War Pigs (Боевые свиньи), однако от него пришлось отказаться, поскольку компания звукозаписи опасалась негативной реакции в США. Тем не менее, художественное оформление и посыл текстов остался неизменным. На обложке красовался смазанный образ человека с щитом и мечом в руках, а на развороте – фотография самих участников коллектива.

Примечательно, что пацифистский трек War Pigs стала заглавной песней в альбоме, и после событий 11 сентября была включена в список запрещенных к трансляции на радио песен. Зато композиция Paranoid, напротив, стала хитом, который разошелся в США 4-миллионным тиражом. В Великобритании Paranoid заняла 4-ое место в чартах, а сам одноименный альбом был признан золотым.

Suicide Solution, 1980

Скандальная история связана с песней Suicide Solution. В 1986-м Оззи Осборн был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в призыве к самоубийству. Причиной стало суицид 19-летнего подростка, утверждавшего в предсмертной записке, что его вдохновило творчество музыканта. Следствие обвиняло певца в том, что тот якобы использовал в музыке гипнотические шумы, которые затуманивают подсознание и вызывают острый психоз.

К счастью, Осборну удалось доказать свою невиновность. Несмотря на явный интерес к оккультным наукам, артист уверял, что написал песню после смерти вокалиста AC/DC Бона Скотта, захлебнувшегося рвотными массами в результате сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в самом названии использована игра слов, поэтому в переводе с английского языка это не только «Суицид – это решение», но и «Суицидальный раствор». Сам Осборн заявил, что считает алкоголь «самым убийственным наркотиком, потому что его можно купить на каждом углу».

Mr. Crowley, 1980

Композиция Mr. Crowley стала первой после ухода Осборна из «Black Sabbath». Пока участники группы думали о смене направления, он, напротив, настаивал на том, чтобы придерживаться единого стиля. Кроме творческих разногласий, Оззи с трудом выдерживал гастрольную жизнь: он сильно пристрастился к выпивке, а его поведение стало невменяемым. Кульминацией конфликта стал провал пластинки Never Say Die.

Скоро Оззи выкинули из собственной группы. Пережить затяжной период депрессии ему помогла вторая жена Шэрон Арден, которая также стала его менеджером. Она вдохновила его на создание сольного альбома Blizzard of Ozz, который имел оглушающий успех. Самой популярной стала песня Mr. Crowley, посвященная известному оккультисту Алистеру Кроули. Сам текст насыщен символизмом, в частности, когда певец упоминает белую лошадь, за образом которой скрывается конь одного из всадников Апокалипсиса, олицетворяющий смерть.

Bark At The Moon, 1983

Заглавную песню альбома Bark at the Moon Оззи Осборн записал с гитаристом Джейком Ли, который пришел на замену после смерти в авиакатастрофе Рэнди Роандса. Впоследствии Ли утверждал, что отказаться от прав на песню его заставила Шэрон, жена и продюсер певца. В 2003-м он решил подать в суд, чтобы доказать непосредственное участие в написании песни, однако иск был отклонен.

Сюжет песни рассказывает об оборотне, который наводил ужас на горожан. Монстра убили, но чары Луны его воскресили, и он решил отомстить.

, 1988

В песне-памфлете Miracle Man из альбома No Rest for the Wicked Оззи Осборн высмеял лицемерие известного моралиста и американского пастора Джимми Сваггерта, которого он назвал Джимми Синнером (или попросту Грешником). Проповедник был известным телеевангелистом, чьи передачи с проповедями транслировали более 3 тысяч каналов. В них он часто говорил о тлетворном влиянии рок-музыки и лично музыки Осброна, заигрывавшего с оккультной тематикой. Однако в 1988-м религиозный деятель оказался замешан в сексуальном скандале. Священника обнаружили в компании проститутки, за что его отстранили в итоге лишили сана. В своих текстах Оззи с иронией признался, что ждет, когда в мире появится человек без пороков, но вряд ли им окажется «двуличный грешник и самодовольный клоун из телевизора».

I Don’t Want To Change The World, 1991

Еще одна песня I Don’t Want To Change The World, посвященная вопросам морали, вышла в шестом студийном альбоме No More Tears. В ней Оззи признается, что не хочет менять мир, но также сам не готов приспосабливаться под идеалы общества. Он заявляет, что все обвинения его в греховности – ложь, поскольку он следует своим путем, и Бог на его стороне.

Mama, I'm Coming Home, 1992

Романтическую балладу Mama, I'm Coming Home из альбома No More Tears Оззи Осборн посвятил своей любимой жене Шэрон, которую ласково называет «мама». Любопытно, что таким образом он к ней обращался по телефону, сообщая о завершении гастролей.

В тексте он благодарит избранницу за поддержку в трудные периоды жизни и признается в любви. Соавтором песни стал фронтмен и бас-гитарист рок-группы Motörhead Лемми Лемми Килмистер. Саму мелодию Оззи вынашивал много лет, но завершить ее смог только с вокалистом Pride & Glory Закком Уайлдом.

I Just Want You, 1995

Одной из самых популярных песен в творчестве Осборна стала лирическая I Just Want You, которая вышла в составе седьмого студийного альбома «Ozzmosis» в 1995-м. В ней вокалист снова возвращается к антивоенной тематике, заявляя, «не бывает войн, которых нельзя было бы выиграть» и «не бывает некриминальных преступлений». Главное, чему следует посвятить себя – это любви.

Сам клип наполнен символизмом, переменно чередуя черно-белые и цветные кадры. Посыл простой: маленькие дети с детства надевают экипировку и берут в руки оружие, чтобы бесцельно погибнуть.

Dreamer, 2001

Оззи Осборн неоднократно признавался, что стал заниматься музыкой благодаря лидеру The Beatles Джону Леннону. Было бы удивительно, если бы в своем творчестве он не нашел место для своего кумира. Нетрудно заметить сходство Dreamer с песней Imagine. Сходство не только в перекликающихся мотивах и строчках, но и образе, в котором Осборн предстал в клипе. На нем были черные очки в круглой оправе, а длинные волосы имели такой же пробор. Официальное видео на песню снял режиссер и музыкант Роб Зомби.

Осборн написал эту песню в конце 90-х, однако решил выпустить только в 2001-м, включив в альбом Down to Earth.