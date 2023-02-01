Ефим Зимний: почему 2 февраля лучше ничего не терять и не подбирать

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В это время в старину на Руси начинался сезон метелей, которым нередко приписывали магические способности.

Православные христиане 2 февраля отмечают церковный праздник почитания святого иеромонаха Евфимия Великого.

Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи, который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой народ. После он выступал как защитник православия перед последователями монофизитства.

Евфимий Великий

Евфимий Великий происходил из города Мелитины в Малой Армении, что около реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, были знатными людьми и приверженцами христианства. Евфимий очень рано лишился отца, и мать отдала его на воспитание местному епископу Отрию. Тот крестил Евфимия, и под его руководством будущий святой стал священнослужителем, прошел все ступени церковной иерархии и занял должность архиерея, в чьи обязанности входило смотреть за местными обителями.

Когда Евфимию было 28 лет, он отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам и посетить здешних отшельников. После встречи с ними Евфимий пошел в Фаранскую лавру преподобного Харитона и остался здесь, но поселился в одинокой келье за пределами обители. Рядом с ним так же отшельником жил Феоктист, и они стали духовными братьями. Через пять лет они вместе перебрались в пещеру в пустыню Кутила и ушли здесь в затвор.

Постепенно о них узнавали другие люди, ищущие аскетичной жизни, и они стали приходить в пустыню и селиться рядом с подвижниками.

Однако слава тяготила Евфимия, и он покинул монастырь, отправившись в пустыню Рува, и поселился на высокой горе Марда около Мертвого моря. В поисках уединения преподобный углубился в пустыню Зиф и поселился в пещере, в которой некогда скрывался святой царь Давид от преследований царя Саула. Там преподобный Евфимий основал монастырь. Приходившие к святому нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе, где и остановился. Там впоследствии было погребено его святое тело.

Преподобный Евфимий скончался в 473 году в возрасте 97 лет.

Ефимий Зимний

На Руси этот день называли «Ефим», «Ефимьев день», «Ефимий Великий», «Ефимий зимний», «Ефим метельный», «Ефимки».

В это время начиналось время метелей, которое было крайне неприятным для крестьян. Иногда разыгрывалась такая вьюга, что целыми днями нельзя было не только отправиться в дорогу, но и выйти за ворота.

Считалось, что о том, будет ли метель, можно узнать по поведению домашних животных. Например, если кошка скребет пол или куры хвостами вертят, то надо готовиться к сильному ветру со снегом.

Метели, вихри считались существами одушевленными — в них показывалась нечистая сила. Вихровой, обитающий в вихре, иногда представал перед людьми мужчиной, однако его можно было прогнать, бросив в вихрь нож. В вихре могли прятаться также леший, черти, души умерших неестественной смертью.

Считалось, что когда ветер завывает в трубе, это плачет покойник, если буря срывает крыши — это выражение гнева умерших. Иногда считали, что буря разыгрывается перед чьей-то безвременной смертью.

Помимо уже упомянутых были и другие погодные приметы. Например, если на Ефимия в полдень солнце — то лето будет дождливым, а весна ранней, а вот если дует сильный ветер, то наступивший год будет сырым. Если небо было белесым, но без тумана, а солнце на закате — багряным, то будет переменчивая погода без сильных морозов. А вот если на Ефима метель, то и вся Масленица метельная.

Что можно делать 2 февраля

На Ефимия Зимнего очень важно ничего не потерять, иначе весь следующий год человека будут преследовать неудачи и материальные трудности. Найденные деньги или какие-то вещи подбирать нельзя — они тоже принесут финансовые проблемы.

День и вечер, а тем более ночь лучше провести дома — наши предки верили, что на улице гуляет нечисть и она может увести человека далеко от дома.

Хозяйки избегали перебирать сегодня крупы, верили, что это может привести к ссорам в семье. Зато можно и нужно было печь хлеб — это сулило удачу.

Что нельзя делать 2 февраля

Категорически запрещено брать в руки нож — если порезаться, то можно принести болезнь кому-то из близких. Также не рекомендуется поднимать с земли мелочь — есть вероятность обречь себя на нищету. И внимательно следите в этот день за своими аксессуарами одежды — при потере перчаток или варежек — потеряешь имущество или деньги. Также нельзя выходить поздно ночью из дома, так как на улице бесчинствует нечисть — она может запутать следы, чтобы путник домой не вернулся.

Приметы