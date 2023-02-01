Последние роли: какие российские и зарубежные актеры погибли во время съемок

Фото: www.globallookpress.com / Concord Productions Inc.

Кино — это не всегда романтика и командировки. Съемки нередко сопряжены с серьезным риском для жизни.

Со времен изобретения кинокамеры братьями Люмьер процесс создания фильмов превратился из балаганного зрелища в крупную индустрию. На что только не были готовы актеры и режиссеры в погоне за зрелищностью — и залезть на движущийся поезд, и броситься в горящий дом и встать под пули.

Даже сегодня, когда спецэффекты достигли высокого уровня, артисты ради красивого кадра отдают предпочтение натуралистичности, пренебрегая вопросами безопасности и нередко получая серьезные травмы. Известны также случаи, закончившиеся летальных исходом.

В 2021 году смертельный инцидент произошел на съемках вестерна «Ржавчина», когда Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. По сюжету ему предстояло целиться прямо в камеру. Как оказалось, реквизитное оружие было заряжено, что привело к мгновенной гибели. На днях Болдуину все же предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора и несоблюдении техники безопасности. Если вина будет доказана, актеру грозит 1,5 года тюрьмы.

Пятый канал вспоминает, какие российские и зарубежные актеры погибли на съемках и что стало тому причиной.

Сергей Бодров, «Связной»

Яковлев Александр / ТАСС

Трагическая гибель Сергея Бодрова-младшего заставила скорбеть всю страну. Звезда «Брата» погиб в конце сентября 2002 года во время съемок фильма с рабочим названием «Связной» в Кармадонском ущелье. Неожиданно сошел ледник Колка. В результате вся съемочная группа из более чем 120 человек погибла под 60-метровым слоем снега.

Спасательные работы в Северной Осетии велись почти два года, множество неравнодушных посылало денежные средства со всех уголков страны, однако поиски оказались безрезультатными. Геологи утверждали, что найти тела погибших получится только спустя 12 лет, когда растает ледник, но и 20 лет спустя из-за сели не удалось найти ни следа.

Местные жители поговаривают, что не обошлось без потусторонних сил. Якобы место, которое выбрал Сергей Бодров для съемок, является вратами в потусторонние миры, через которые путешествуют духи. Многие поклонники обратили внимание, что по сюжету фильма в живых остаются только два героя, которых должны были сыграть актеры, не присутствовавшие в тот роковой день.

Андрей Краско, «Ликвидация»

www.globallookpress.com / Andrey Fedechko

Андрей Краско обрел популярность в начале нулевых, появившись в «Брате», «Олигархе» и «72 метрах». Последняя картина особенно пришлась по душе зрителям, полюбившим его героя Янычара, капитана подводной лодки «Славянка». Казалось бы, впереди еще много интересных ролей, однако 4 июля 2006 года в возрасте 45 лет жизнь актера оборвалась. Во время съемок в сериале «Ликвидация» Сергея Урсуляка в Одессе ему стало плохо. Краско неоднократно жаловался на жару.

После того, как было отснято несколько эпизодов, включая гибель его героя, режиссер отпустил актера отдохнуть, так как ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. Бледный и едва живой он вместе с женой отправился за город, где более прохладный климат. Однако ему наоборот стало еще хуже. Карета скорой помощи прибыла, когда уже было поздно. Вскрытие показало, что у Краско случился инсульт, а состояние его сердца было очень плохим.

Инна Бордученко, «Цветок на камне»

Кадр из фильма «Иванна», режиссер Виктор Ивченко, 1959 г.

Смертельный инцидент на съемках произошел с актрисой Инной Бордученко, которой был всего 21 год. Девушка успела прославиться в советской антирелигиозной картине «Иванна», где исполнила главную роль. На тот момент она была еще студенткой третьего курса театрального вуза в Киеве. Уже спустя год она получила приглашение Анатолия Слесаренко в фильм «Цветок на камне» (рабочее название «Так никто не любил»). Ей предстояло сыграть девушку Христину, оказавшуюся в пресвитерианской секте, откуда ей помогает освободиться молодой комсомолец Арсен.

По сюжету была запланирована эффектная сцена, в которой героиня Бордученко выходит из горящего барака с красным знаменем. Но поскольку в августе тогда стояла жаркая погода, огонь полыхнул так, что крыша обвалилась прямо на актрису. Пока съемочная группа застыла в шоке, один из актеров массовки ринулся в огонь. Ему удалось вытащить из-под обломков девушку, но сам он получил многочисленные ожоги. Весь Донецк выстроился в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавшей, однако ничего не помогло, девушка скончалась в больнице спустя две недели. Советская власть осудила режиссера картины на 5 лет колонии. Фильм доснял и смонтировал Сергей Параджанов. «Цветок на камне» вышел в прокат в 1963 году, собрав 5,2 миллиона зрителей.

Евгений Урбанский, «Директор»

Кадр из фильма «Баллада о солдате», режиссер Григорий Чухрай, 1959 г.

Выпускник Школы-студии МХАТ и звезда экрана 50-х Евгений Урбанский погиб на съемках фильма «Директор» Алексея Салтыкова в 1966 году. Сюжет рассказывал о первопроходцах советского автомобилестроения, а местом действия была выбрана пустыня Средней Азии, где машины СССР соревновались с зарубежными.

Урбанскому предстояло выполнить сложный трюк — прыжок машины с одного из барханов. Артист участвовал в гонке без помощи каскадера. Ему нужно было разогнаться и эффектно приземлиться, однако во время съемок четвертого дубля, по-видимому, съемочная группа не поправила измененный угол трамплина, в результате чего машина перевернулась. Урбанского вытащили без сознания и доставили в ближайшую больницу, однако врачи уже не смогли ничего сделать: у него был сломан шейный позвонок.

Жена актера тогда была беременна, спустя полгода она родила дочку. На счету Урбанского было всего 10 ролей в кино, среди которых «Коммунист», «Баллада о солдате», «Пядь земли», «Царь и генерал». Что касается последнего фильма, то он все-таки спустя время был завершен, но уже без участия Евгения Урбанского. Приказом председателя Госкино Алексея Салтыкова на полтора года отлучили от режиссуры. Затем он добился разрешения переснять фильм с участием Николя Губенко в главной роли. Кадры гибели актера позднее вошли в документальную хронику «Евгений Урбанский» режиссера Екатерины Сташевской-Народицкой.

Брюс Ли, «Игра Смерти»

www.globallookpress.com / FSN-D

Знаменитый гонконгский актер и мастер боевых искусств Брюс Ли неожиданно скончался 20 июля 1973 года во время съемок картины с роковым названием «Игра Смерти». Официально причиной смерти назвали отек мозга. Перед смертью Брюс Ли жаловался на головную боль, поэтому принял таблетку «Экваджестик», в состав которого входят аспирин и транквилизатор мепробамат.

Предположительно, причиной летального исхода могла стать аллергическая реакция на препарат. Кроме того, эксперты не исключили гипонатриемию — задержку жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению натрия в крови, а также тепловой удар. В тот день в Гонконге стояла рекордно жаркая погода. За полгода до смерти Ли удалил потовые железы из подмышек, чтобы эффектнее выглядеть в кадре. Из-за этого тело стало хуже охлаждаться, поэтому случился перегрев.

Поклонники, не желавшие смириться со смертью кумира, выдвигали различные конспирологические версии. Так, будто бы на репетициях некий актер массовки предложил Брюсу Ли помочь в выполнении трюка и якобы случайно ударил его по голове. Считается, что это была месть монахов за раскрытие секретов кунг-фу — они подослали мастера, который нанес актеру «удар отстроченной смерти». Некие очевидцы уверяли, что знаменитость ругался с неким странным стариком.

Еще одна версия гласит, что Брюс Ли якобы отказался выплачивать процент прибыли с фильма криминальной группировке, которая в отместку заказала его убийство.

Брэндон Ли, «Ворон»

www.globallookpress.com / imago stock& people

Почти мистической можно назвать смерть актера Брэндона Ли, сына Брюса Ли. Несчастный случай произошел на съемках фильма «Ворон» Алекса Пройаса 31 марта 1993 года: он умер от выстрела, который должен был быть холостым. В стволе револьвера осталась заглушка, попавшая в живот и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровотечение. Пятичасовая операция не помогла спасти ему жизнь. По словам врачей, если бы Брэндону удалось выжить, то он навсегда бы остался парализованным.

Ему было всего 28 лет. Ранняя смерть актера по аналогии с его знаменитым отцом спровоцировала появление конспирологических теорий. Многие поклонники были уверены, что пулю в револьвер положили криминальные группировки, желавшие отомстить его отцу.

Примечательно, что по сюжету героя Брэндона Ли и его возлюбленную убивают банда преступников накануне их свадьбы. За 18 часов до смерти Брэдон Ли должен был обвенчаться со своей девушкой Элизой Хаттон.

Наташа Ричардсон, «Самый дикий сон»

www.globallookpress.com / Globe Photos

Наташа Ричардсон, известная ролями в таких фильмах как «Ловушка для родителей», «Белая графиня» и «Готика», также ушла из жизни, не успев завершить съемки. Ее последним появлением на экране стала подростковая комедия «Оторва». В 2009 году актриса для документального фильма «Самый дикий сон» озвучивала за кадром роль жены альпиниста Джорджа Мэллори, исчезнувшего во время восхождения на Эверест во время экспедиции 1924 года.

В марте Ричардсон получила черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Мон-Трамблан в Квебеке. По словам представителей курорта, она каталась без шлема на трассе для новичков и после падения не получила видимых повреждений. Актриса отказалась от медицинской помощи, но спустя время ее состояние резко ухудшилось. Наташа Ричардсон впала в кому и была доставлена в госпиталь.

Спустя два дня ее семья приняла решение отключить Наташу от системы обеспечения жизнедеятельности, так как у нее наступила смерть мозга. По мнению врачей, гибели можно было избежать, если бы актриса своевременно обратилась за медицинской помощью. Ее органы были предоставлены для трансплантации нуждающимся.

По-видимому, сюжет документального фильма служил предостережением, считают поклонники актрисы. Сам режиссер признался, что смотреть фильм было мучительно из-за эффекта сбывшегося пророчества.

Марта Мэнсфилд, «Районы Вирджинии»

Звезда актрисы немого кино Марты Мэнсфилд так и не успела взлететь. Ее жизнь трагически оборвалась в возрасте 24 лет. После завершения съемок мелодрамы «Районы Вирджинии» периода Гражданской войны девушка решила отдохнуть в автомобиле на площадке в компании друзей и коллег.

Один из приятелей захотел покурить, но пламя спички случайно задело легкое платье Марты, которое мгновенно загорелось. Актер, игравший возлюбленного ее героини, попытался потушить огонь своей одеждой, но смог лишь спасти шею и лицо Мэнсфилд. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, однако ожоги были настолько серьезные, что она скончалась на следующий день. Фильм вышел на экраны, однако никакой посмертной славы актрисе не принес.

Ривер Феникс, «Дурная кровь»

www.globallookpress.com / United Archives / kpa Publicity

Однако не всегда смертельные случаи происходили непосредственно на съемочной площадке. Тем не менее, гибель этих актеров сильно подрывала производство фильма. Эта потеря не только для индустрии, но и культуры в целом. К ним можно отнести таких звезд как Мэрилин Монро и Шэрон Тейт, но в этот раз речь пойдет о Ривере Фениксе и Хите Леджере.

Ривер Феникс, старший брат Хоакина Феникса, ушел из жизни прямо на взлете своей карьеры в возрасте 23 лет. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Второй страстью после кино у Ривера была музыка, поэтому в тот роковой день, 30 октября 1993 года, он планировал выступить со своим близким другом Фли из рок-группы Red Hot Chili Peppers в лос-анджелесском клубе, которым владел Джонни Депп. Туда с ним приехали его сестры и Хоакин. Через некоторое время Ривер отлучился, чтобы встретиться с наркоторговцами. За несколько часов до концерта его видел Леонардо Ди Каприо, который рассказывал, что Ривер выглядел «не просто бледным, а белым». Вернувшись к друзьям, Ривер почувствовал недомогание. Он должен был выступать сразу после Джонни Деппа, но прямо перед своим выходом решил выйти на улицу освежиться и упал в конвульсиях. Он умер на руках Хоакина, который в панике пытался набрать «911», но было уже поздно.

Риверу не хватило всего 11 дней, чтобы завершить съемки триллера «Дурная кровь» Джорджа Слейзера, где он исполнил главную роль. По сюжету актер играл овдовевшего мужчину, отправившегося в пустыню, где проводятся ядерные испытания. В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, по его мнению, обладают магической силой. Случайная автомобильная авария сводит с ним двух супругов. И теперь герой Ривера планирует избавиться от мужа, чтобы создать с его возлюбленной «новый мир».

Премьера фильма должна была состояться в 1993 году, однако из-за смерти Ривера незаконченный фильм лежал на полке почти 19 лет. Согласно правилам, лента подлежала уничтожению, поэтому Слейзер выкрал у владельцев студии пленку, нашел финансирование и закончил фильм, который увидел свет в 2012 году. Среди известных картин Ривера Феникса — «Маленький Никита», «Берег москитов», «Индиана Джонас и последний крестовый поход», «Мой личный штат Айдахо».

Хит Леджер, «Воображариум доктора Парнаса»

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

На пике карьеры из жизни также ушел Хит Леджер, не успев завершить съемки в фантастической картине «Воображариум доктора Парнаса» (2009) Терри Гиллиама. В картине его персонаж доиграли за него три актера — Джонни Депп, Колин Фарелл и Джуд Лоу.

22 января 2008 года актер был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире на Махэттене. Как показало вскрытие, причиной смерти стала острая интоксикация, вызванная действием болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов. Остается неясным, почему врачи выписали именно такое количество и порядок употребления препаратов.

Актер прославился ролями в таких картинах как «10 причин моей ненависти», «Горбатая гора», «Братья Гримм», «Казанова» и «Темный рыцарь».