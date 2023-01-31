В самое сердце: кто из звезд умер от инфаркта миокарда

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

От инфаркта ежегодно умирает более семи миллионов человек. Чаще всего он убивает молодых мужчин до 40 лет.

Сердечно-сосудистые заболевания считаются эпидемией XXI века. Они не щадят никого. Ни спортсменов на пике карьеры, ни звезд в зените славы, ни обычных людей.

Около 40% россиян умирает от сердечных приступов. Ежегодно в стране выявляется до 50 000 пациентов с инфарктом миокарда. Это 136 случаев каждый день.

Инфаркт — болезнь, имеющая неблагоприятный прогноз. Под ударом, к сожалению, оказываются мужчины. Сердца этих творческих личностей не смогли выдержать обрушившихся на них испытаний — 5-tv.ru составил список звезд, умерших от сердечного приступа.

Юрий Шатунов

www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

В мае 2022 года экс-солист «Ласкового мая» скончался в машине скорой помощи от острой сердечной недостаточности.

Обширный инфаркт: Можно ли было предотвратить смерть Юры Шатунова

Накануне 48-летний певец жаловался на боли в груди после концерта в Подольске. Тяжелое детдомовское детство, работа на износ, долгие судебные тяжбы с бывшим продюсером Андреем Разиным и связанные с этим стрессы сказались на здоровье музыканта. По мнению фанатов, скандальные разборки и поразили сердце Шатунова.

Владислав Галкин

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Звезда «Дальнобойщиков» умер в феврале 2010 года в возрасте 38 лет из-за остановки сердца на фоне злоупотребления алкоголем.

Изначально Галкин попал в больницу в связи с обострившимся воспалением поджелудочной железы. Уже после выписки актер был найден мертвым в съемной квартире. Экспертиза показала, что он умер от острой сердечной недостаточности.

Кирилл Толмацкий (Децл)

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Рэпер скончался на гастролях в Ижевске в феврале 2019-го. Первоначально утверждалось, что 35-летний музыкант был под воздействием наркотиков и алкоголя.

Однако судмедэксперты назвали причиной смерти кардиомиопатию. Из-за плотного гастрольного графика певец долгое время не обращал на нее внимание. Патология привела к острой сердечной недостаточности.

Василий Шукшин

www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

Советский актер и режиссер всегда работал на износ, не жалея себя. Хотя его мучили тяжелые приступы язвы желудка.

Отмечая окончание съемок основных эпизодов фильма «Они сражались за Родину», 46-летний Шукшин, сославшись на недомогание, ушел к себе в каюту на теплоходе «Дунай». Утром его нашли мертвым.

Владимир Турчинский (Динамит)

www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Жизнь спортсмена, рекордсмена в силовых видах спорта, шоумена и актера оборвалась в 46 лет. За несколько часов до своей смерти Владимир Турчинский принял участие в съемках программы «Добрый вечер, Москва!» и успел добраться до дома. Он почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер.

Примерно за три недели до смерти мужчина обращался в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди. Врачи диагностировали предынфарктное состояние.

Владислав Дворжецкий

Фотохроника ТАСС

Харизматичный актер ушел из жизни на пике славы в 39 лет, сыграв роли в легендарных фильмах «Бег», «Солярис», «Земля Санникова» и «Капитан Немо». После первых двух сердечных приступов врачам удалось поднять Дворжецкого на ноги. Он снова неистово приступил к работе.

После перенесенного гриппа у звезды начались осложнения и его настиг третий инфаркт, оказавшийся последним.

Виктор Черномырдин

www.globallookpress.com / Anton Kavashkin

Советский и российский политик скончался в возрасте 72 лет в результате инфаркта миокарда, произошедшего на фоне тяжелого онкологического заболевания и острой почечной недостаточности.

Близкий друг Черномырдина Иван Шепелев отмечал, что Виктор Степанович «резко сдал» после смерти жены и, по-видимому, не смог перенести утрату.

Джо Дассен

imago imagesUnited Archives / ТАСС

«Голос любви», французский певец умер в результате остановки сердца. Смерть 41-летнего музыканта была мгновенной. В 30 лет он перенес перикардит — вирус, вызвавший необратимые изменения в сердце.

За полгода до смерти у исполнителя был сердечный приступ. На этом проблемы со здоровьем не закончились. За месяц до трагедии на концерте в Каннах у Джо произошел инфаркт.

Элвис Пресли

www.globallookpress.com / United Archives kpa Publicity

Официальной причиной смерти короля рок-н-рола считается инфаркт миокарда. Известно, что за несколько лет до своей кончины Пресли набрал лишний вес, что сказалось на его здоровье.

У артиста был диагностирован диабет и атеросклероз, который часто становится причиной инфарктов и инсультов. Кроме того, Элвис употреблял запрещенные вещества. Врачи оказались бессильны, сердце 42-летнего музыканта не выдержало.

Луи Армстронг

www.globallookpress.com / United Archives kpa Grimm

Суперзвезда джаза продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Сердечные приступы преследовали 69-летнего музыканта. Очередные боли в сердце все-таки заставили его лечь в больницу. Джазмен умер во сне — сердечная недостаточность привела к отказу почек.