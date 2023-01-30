Садальский против всех: почему на актера подают в суд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему Садальского обвиняют в клевете другие актеры и даже директор «Ленкома».

Станислав Садальский оказался в центре сразу нескольких скандалов! Из-за чего актер поругался с директором «Ленкома» Марком Варшавером? За что на него подает в суд актриса Татьяна Кравченко? В чем Стас обвинил свою коллегу? С кем еще из знаменитостей выяснял отношения Садальский? И какое наказание может грозить артисту, если его оппоненты одержат победу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Таня — шикарная партнерша, но неявка на спектакль — это главное преступление у артиста», — уверен Садальский.

Во время недавних гастролей в Санкт-Петербурге со звездой сериала «Сваты» Татьяной Кравченко случилось ЧП. Буквально за пару часов до спектакля женщина вдруг пропала. Она не отвечала на звонки организаторов, игнорировала сообщения руководства и коллег. Именно такую версию произошедшего озвучил в своем микроблоге актер Станислав Садальский.

«Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались. Ситуацию это уже бы не спасло, самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро», — рассказал Садальский.

Но билеты на постановку уже проданы. Две с половиной тысячи зрителей ждут. В итоге было решено срочно вызвать другую артистку. Зое Буряк пришлось экстренно учить текст роли и мизансцены.

«Грандиозная актриса, которая без разговоров согласилась помочь, задав только один вопрос: „В кого играем?“» — высказался Станислав.

Садальский был крайне возмущен таким легкомысленным отношением Кравченко к профессии.

«В советское время умирали дети, родители, гроб стоял в квартире, но артист выходил на сцену. И слова Станиславского — священнодействуй либо убирайся вон», — выразил свою мысль Садальский.

По словам Станислава, если бы действительно случилось что-то ужасное, Татьяну еще можно было оправдать. Но актер уверен: женщина пропустила гастроли не по уважительной причине.

«Все волновались, жива ли Кравченко. Актрисе было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум!» — возмутился Садальский.

«Окончила Школу-студию МХАТ, училась у Массальского, пришла к нам. Тогда она еще не выпивала, но потом как-то это пришло. По-моему, у нее муж был режиссер с „Ленфильма“, который немножко пристрастил ее к этому», — рассказала актриса Людмила Поргина.

Причем от Садальского досталось не только Татьяне, но и директору «Ленкома» Марку Варшаверу. Стас заявил: это руководитель виноват в сложившейся ситуации, потому что поощряет пьянство подчиненных.

«Если человек к празднику, не к празднику иногда выпивает, наверное, многие это делают. Ну и что? Он на себя бы лучше посмотрел», — считает Варшавер.

Между Варшавером и Садальским уже давно разгорается конфликт. Сначала Станислав обвинил директора в том, что тот пытается выгнать из театра его хорошую подругу Александру Захарову.

«Обожаю Сашу Захарову. Это моя любовь. Он (Варшавер. — Прим. ред.) всегда был бездарным артистом и сейчас мстит», — заявил Садальский.

После этого Стас сказал, что в принципе недоволен работой Марка Борисовича в качестве директора и художественного руководителя легендарного «Ленкома».

«Позорно, когда бухгалтер правит. Бухгалтер вообще не имеет никакого отношения к искусству», — подчеркнул Стас Садальский.

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Варшавер разозлился. Он опроверг увольнение Захаровой и обещал подать на Садальского в суд за клевету. А сейчас собирается добавить к своему иску еще одну претензию — за оскорбление.

«Я это сделал только с одной позиции, чтобы наконец прекратить его хамство для других», — высказал свою позицию Марк Варшавер.

Не стала молчать и Кравченко. Она объяснила: не поехала на гастроли в Петербург из-за личной обиды на Стаса. Говорит, что предупредила администраторов заранее. А Садальский преувеличил проблему.

«Я просто сказала, что видеть его не могу. Все врет, все ложь. Я позвонила за сутки, не за два часа, а за сутки позвонила. Говорю: „Марк Борисович, я не буду с ним выходить на одну сцену“», — уточнила Татьяна Кравченко.

Программа «Светская хроника» встретилась с актрисой во время ее гастролей в Барнауле. Кравченко вышла после спектакля и была в хорошем настроении. Но как только услышала про Садальского, поменялась в лице. Татьяна сказала, что слова актера про ее алкоголизм — ложь.

«Можно, наверное, нас упрекнуть во многих вещах нелицеприятных: где-то резко ответил, где-то выпил лишнее. Такое бывает, но мне кажется, не надо это. Профессия актера такая сложная, такая мучительная», — высказалась актриса Поргина.

«Уж не Садальскому обвинять Кравченко в алкоголизме. Если ты сам носишь с собой постоянно бутылки. Даже если она и любит выпить, какое твое дело вообще?» — считает светский журналист Денис Сорокин.

Теперь Кравченко тоже хочет наказать коллегу по закону.

«Да мне не нужны деньги. Мне надо закрыть его поганый рот!» — выдала свои планы Кравченко.

«Это безумие, безобразие. Он уже настолько всем надоел, нет слов. Мы подаем в суд. Пусть он рассудит, скажет, кто прав, кто виноват», — сообщил Варшавер.

«Давайте обо мне, не будем о говне», — резко ответил Садальский.

Острый на язык артист уже давно привык публично выяснять отношения с другими знаменитостями. Стас ругался с Викторией Боней и Юлией Меньшовой, Даной Борисовой и Николаем Басковым. Нелицеприятно высказывался об Анастасии Ивлеевой и Ольге Бузовой, после чего отбивался в интернете от их фанатов.

«Это бывший актер, который достал всех. Садальский лучше бы снялся в каком-нибудь кино. Сколько можно? Послушать господина Садальского, все для него плохие. Ну это же какой-то кошмар», — считает светский обозреватель Леван Тодуа.

До этого никто из оппонентов не подавал на Станислава в суд. Все ограничивалось разборками в онлайне. Но теперь ситуация другая.

«Клевета — это уголовная ответственность. Максимальная сумма штрафа может составить миллион рублей или лишение свободы на срок до двух лет», — уточнил адвокат Евгений Гибадуллин.

Актер явно не ожидал такого поворота и сильно разнервничался. На фоне стресса у мужчины произошло кровотечение и его забрали в больницу. Когда Садальского перевели из реанимации, он заявил, что во всем виноваты Кравченко и Варшавер.

«В директорском кабинете смастерили куклу вуду с моим именем и навтыкали в нее иголки. Все зло от них!» — заявил Садальский.

Актриса и директор театра пока не давали комментариев. Но уже подтвердили, что не собираются отступать и твердо намерены наказать Стаса за его резкие высказывания.