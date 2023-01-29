Антон Перезимник: зачем 30 января принято печь пироги круглой формы

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На Руси в этот день обязательно пекли колобки и угощали ими детей.

30 января православная церковь совершает память преподобного Антония Великого, раннехристианского подвижника и основатель отшельнического монашества.

Антоний Великий

Антоний жил в III–IV веках. Он родился в городе Кома, в Египте, в богатой коптской семье (копты — одна из этнорелигиозных групп египтян). Родители воспитали его в христианской вере.

Когда Атонию было 20 лет, мать и отец умерли, и он остался один с малолетней сестрой. Однажды придя в храм, Антоний услышал слова из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной» — и решил последовать им. Он раздал все имущество, поручил сестру известным ему благочестивым женщинам и стал служить Богу под руководством одного старца.

Спустя некоторое время Антоний ушел в Фиваидскую пустыню, после перебрался в развалины воинского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь в уединении, посте и молитве он провел 20 лет. Его не единожды искушал дьявол, но Антоний только накладывал на себя еще более суровые обеты. Однажды, когда силы святого были на исходе, ему явился Христос и сказал, что все это время был рядом с ним.

Рядом с ним вскоре стали селиться другие отшельники, вдохновленные его примером, и все чаще просили они святого организовать монашескую жизнь. В итоге после 305 годы Антоний покинул свою уединенную келью. Когда в 311 году император Максимиан начала гонения на христиан, Антоний поддерживал их и укреплял дух. В 313 году Антоний ушел в монастырь, расположенный возле Суэцкого залива, время от времени он посещал монахов, которые остались в Фиваиде.

Антоний прожил в уединении почти 70 лет. По просьбе святого Афанасия Великого в 350 году он пришел в Александрию, чтобы выступить против арианской ереси — ариане, чтобы заслужить доверие людей, распространяли слухи, что Антоний поддерживал их. Антоний же выступил публично с осуждением ереси, и это произвело сильное впечатление на многих людей. После этого он вернулся к себе в пустыню и скончался на 105 году жизни.

В VI веке его мощи были обнаружены и перенесены в Александрию, позже — в Константинополь, а в Хвеке — во Францию, в поселение Сент-Антуан-л’Аббеи, где и находятся по сей день. Глава святого Антония располагается в городе Арле в кафедральном соборе святого Трофима.

Антония почитают как основателя отшельнического монашества, хотя не он первый удалился в пустыню. Но именно он оказался первым ярким и принципиально новым представителем пустынного жительства. Антоний не основывал монастырей, но, восхищаясь его духовной мудростью, вокруг него собралось много учеников и последователей. Отшельническое монашество представляет собой жизнь нескольких отшельников в отдельных пещерах или хижинах (скитах) под руководством одного наставника. Несколько скитов вместе назывались лаврой (отсюда пошли названия многих обителей, например Троице-Сергиева лавра).

Антония считали покровителем многих профессий: крестьян, всадников, звонарей, мясников, гробовщиков, корзинщиков. Образ святого Антония и его искушения стали популярным мотивом в живописи. К этому сюжету обращались Босх, Рубенс и многие другие художники.

До наших дней сохранились 20 речей святого Антония, несколько его посланий к монастырям, правила жизни для монахов. Сохранилось немало изречений Антония, например: «Не попадет в рай тот, кого не искушали. Отними искушение — и никто не обретет спасения», «Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле», «О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, — исполни его, не разгласив о нем предварительно».

Антон Перезимник

В народном календаре праздник называется Антон Перезимник или Антонина Половина.

Крестьяне проверяли запасы кормов, важно было, чтобы их хватило до Юрьева дня (Егория Вешнего, 6 мая (23 апреля)). Также на Антона освещали сено и кормили им домашний скот, чтобы уберечь от болезней. Обязательно молились святому о безопасности животных и их прибавлении.

Обязательно в этот день пекли колобки из толокна и раздавали их детям, чтобы ускорить приход весны. А еще совершали особый обряд, целью которого было запутать нечистую силу и не пустить ее в дом. Для этого шли на ближайший перекресток, а оттуда отправлялись домой пятками вперед. Потом возле дома по своему следу проводили черту, чтобы отсечь путь злобным силам.

Считалось, что в этот день женщинам нельзя заниматься рукодельем, особенно вязать и прясть, и готовить блюда из бобовых. Это было необходимо для того, чтобы уберечь детей от болезней, особенно от кори и оспы.

Нередко на Антона была оттепель, но следом наступали морозы, поэтому говорили: «Не верь теплу на Антона — морозно будет», «Хитер Антон со всех сторон». Оттепель сегодня предвещал раннюю и сухую весну, а снегопад — позднюю.

Что можно делать 30 января

На Антона Перезимника принято печь пироги, булки, а также хлеб круглой формы, символизирующей солнце. Выпечкой нужно угощать детей, таким образом передавая им добро и здоровье.

Люди верили, что 30 января негативная энергетика особенно сильная, поэтому нужно проводить специальные ритуалы, чтобы избавить себя от порчи и темных сил. В частности, для этого было принято идти по тропинке, ведущей к дому, пятками вперед, чтобы обмануть всю нечисть. Также можно было изменить свой привычный маршрут до дома и пойти по новой дороге.

Также 30 января следует особенно остерегаться воров в общественных местах. Считалось, что в этот день существует большой риск натолкнуться на аферистов.

Что нельзя делать 30 января

30 января категорически запрещено вязать и прясть. Считалось, что таким образом можно привлечь беду. Кроме того, нельзя выходить из дома поздно вечером. В противном случае — есть риск попасть в передряги и навлечь болезнь на своих детей.

На праздник нужно следить за своими словами. Хвастаться и ругаться — не разрешается. Также не рекомендуется озвучивать свои долгосрочные планы. В противном случае они могут не сбыться.

В День Антония Великого запрещено лениться и откладывать дела на потом. Энергия праздника способствует тому, что все начатое завершится успешно.

Народные приметы