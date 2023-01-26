Ловушка для родителей: как суррогатное материнство «убивает» нерожавшую женщину

Фото, видео: www.globallookpress.com / rgb fotografie; Личный архив Хадишат Бопхоевой; 5-tv.ru

Отказ от физиологической беременности может вызвать серьезные нарушения в женском организме.

Популяризация суррогатного материнства может привести к негативным последствиям для женского организма, предупреждают гинекологи. В первую очередь могут пострадать те мамочки, кто намеренно отказывается самостоятельно рожать ребенка.

Какими неприятностями для репродуктивной системы это может закончиться? Действительно ли, отказ от беременности может вызвать онкологию впоследствии — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева.

Звездные суррогатные наследники

Американская актриса Пэрис Хилтон недавно обрела наследника с помощью сурмамы. Женщина родила голливудской звезде сына. Год назад Хилтон вышла замуж за Картера Реума. По слухам, пара пережила несколько выкидышей. Поэтому гламурная блондинка, видимо, вдохновившись примером своей бывшей помощницы Ким Кардашьян, которая воспользовалась суррогатным материнством ради рождения еще одного сына и дочери.

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Многие зарубежные и российские селебрити не скрывают, что родителями они стали через услуги сурмам. В их числе: Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Криштиану Роналду, Наоми Кэмпбелл, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Эммануил Виторган, Тина Канделаки.

Однако все чаще встречаются случаи, когда здоровая женщина пропускает этап беременности и родов, начиная свое материнство одновременно с рождением малыша суррогатной матерью.

Ловушка суррогатного материнства

В случае если будущая мать намеренно отказывается от самостоятельного вынашивания ребенка в пользу сурмамы, например, из-за нежелания потерять форму или получить осложнения, то все равно подвергает организм опасности по ряду причин.

«Нежелание женщины рожать может негативно сказаться на ее здоровье, потому что сама беременность приводит к аменорее, то есть отсутствию менструации. Все девять месяцев и плюс еще время лактации женская репродуктивная система находится в покое: нет овуляции, менструации», — пояснила доктор Бопхоева.

Кроме того, эти физиологические процессы обеспечивают профилактику онкологии женской половой системы и молочных желез. При беременности в женском организме растет уровень прогестерона, по сравнению с эстрогеном. После родов количество эстрогена не возрастает, а, наоборот, падает. Поэтому вынашивание и рождение ребенка уменьшает вероятность злокачественной опухоли слизистой оболочки матки и молочных желез. Соответственно, отказ от появления наследников естественным путем приводит к обратным последствиям — риск появления онкологии возрастает.

Что касается грудного вскармливания, то этот процесс снижает риск развития рака молочной железы. Доказано, что лактация в течение 12 месяцев уменьшает вероятность появления рака злокачественных образований на 4,3%.

Абсолютные риски развития «женского» рака

По словам эксперта, онкологическое заболевание может появиться из-за наследственности.

«Фактором риска рака груди и шейки матки является, во-первых, генетические особенности (со стороны молочных желез) плюс еще токсические воздействия со стороны женщины на свой организм: курение, злоупотребление алкоголем или наркотиками», — рассказала врач гинеколог-эндокринолог.

Возникновение рака шейки матки чаще всего провоцируют хронические инфекции, вирус папилломы человека 16 и 18 типа.

Показания для суррогатного материнства в России

Вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью в России разрешено законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и проводится в определенных случаях.

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Прибегнуть к суррогатному материнству вправе одинокая женщина или пара, в которой женщина не способна выносить ребенка из-за серьезных проблем со здоровьем.

К таковым относятся:

врожденное или приобретенное отсутствие матки;

деформация матки при врожденных пороках развития или после перенесенных заболеваний;

патология эндометрия;

общемедицинские противопоказания к вынашиванию беременности и родам;

привычное невынашивание беременности;

неудачные повторные попытки ЭКО (три и более) при хорошем качестве эмбрионов.

К чему может привести популяризация суррогатного материнства

Сомнения у медиков в этом вопросе, как оказалось, нет. Специалисты уверены, что использование услуг сурмам без прямых на то показаний, что допустимо в ряде зарубежных стран, может привести к глобальным негативным последствиям.

«Если суррогатное материнство станет доступным и повсеместным, конечно, это большая трагедия для общества. Женщины меньше реализуют свой репродуктивный потенциал, и возрастут риски по онкологии молочных желез и гинекологической сфере», — считает Бопхоева.

В целом отношение россиян к суррогатному материнству за последние несколько лет изменилось в положительную сторону. Проведенные опросы в России показали, что допустимым — в случае если это единственный вариант иметь детей — его считают 70% респондентов. При этом доля суррогатных программ среди всех вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) официально за последние лет десять не менялась. Данный показатель составляет около 1,5% всех программ ВРТ.