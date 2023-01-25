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На Руси верили, что этот день необходимо посвятить труду и уходу за домашней скотиной.

27 января православные верующие чтят память грузинской святой Нины.

Равноапостольная Нина

Святая родилась около 280 года в городе Коластры, в Каппадокии. Ее отец Завулон происходил из знатного рода и доводился родственником святому великомученику Георгию, а мать Сусанна приходилась сестрой патриарху Иерусалимскому.

Согласно преданию, Нина просила Деву Марию о помощи в апостольском служении, и Богородица услышала ее молитвы. Она вручила святой крест из виноградной лозы и направила ее в Иверию (Грузию), пообещав свое покровительство.

Нина совершила много чудес молитвой. Ей удалось исцелить от тяжелой болезни царицу Нану, которая после стала ревностной христианской. Святая равноапостольная Нина особым образом почитается в Грузии — в качестве просветительницы, приведшей страну к православию.

Репродукция иконы «Святая Равноапостольная Нина». Фото: © РИА Новости / Игорь Бойко

Нина — обряды скотины

На Руси день святой Нины посвящали заботе о домашней скотине. Крестьяне чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с животными, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.

К животным бращались с ласковыми словами, угощали свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.

Что можно делать 27 января

Рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому. Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых 27 января дел.

Что нельзя делать 27 января

Сегодня нельзя долго спать и лениться. Ходило поверье, что святая накажет лодырей неприятностями.

Не стоит выяснять отношения с родственниками, обижаться ссориться с соседями и кем бы то ни было. Иначе обиды обратятся против вас самих, говорили в народе.

Не рекомендуется даже повышать голос, чтобы нечисть на крики не прилетела. А чтобы не накликать несчастье, лучше поостеречься выносить из дома мусор и стричься.

Приметы на 27 января