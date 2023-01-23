«Мне надо на сцену»: что скрывала и чем болела Инна Чурикова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, какой осталась в памяти людей легендарная актриса.

Умерла выдающаяся актриса Инна Чурикова! Какую страшную болезнь она до последнего дня скрывала ото всех? Кому достанется многомиллионное наследство звезды? И почему единственный сын знаменитой артистки не успел с ней проститься? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Плакать не могу больше. Я не спала всю ночь, я все время видела ее, Иннуську», — поделилась актриса Людмила Поргина.

Страну потрясла трагическая новость — не стало легенды советского и российского кино Инны Чуриковой. Ей было 79 лет. Это последнее фото актрисы. В новый год она запечатлела себя с любимыми мужчинами — мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном. На семейном снимке она выглядела по-настоящему счастливой.

«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!» — прокомментировала фото Чурикова.

«Она потрясающая мать, она совершенно потрясающая и любящая жена. Этот союз, на который мы все смотрели и удивлялись, преклонялись, восхищались», — сказал актер Андрей Соколов.

СМИ пишут: незадолго до смерти Инна Михайловна заболела гриппом и перенесла воспаление легких. 4 января артистку госпитализировали в Боткинскую больницу. Звезда выходила на связь с друзьями и уверяла, что скоро пойдет на поправку.

«У нее была двусторонняя пневмония, которая дала осложнения. Переживала и мне звонила. Говорила, что она обязательно поправится и выйдет на сцену. Представляете, услышать от Инны Михайловны Чуриковой: „Вы меня не списывайте, пожалуйста, и наш спектакль, я обязательно вернусь“», — вспоминает директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Мы ждали ее в театре. Она не появилась на начало сезона, и мы ждали ее все эти месяцы», — рассказал актер Виктор Раков.

Когда состояние артистки резко ухудшилось, врачи позвонили сыну Чуриковой. 44-летний Иван находился в Лондоне. Мужчина прилетел в Москву и сразу из аэропорта поехал в больницу, но было уже поздно. Сердце актрисы остановилось.

«Основная фраза была у Инны Михайловны в больнице: „Мне надо на сцену, мне надо на сцену“», — утверждает актриса Александра Захарова.

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В последние годы Инна Чурикова испытывала серьезные проблемы со здоровьем. В 2012 году она поскользнулась на льду и сломала себе руки. В 2019 актриса оступилась на сцене и рухнула в зрительный зал. У нее диагностировали перелом ребер. В 2022 Инна Михайловна снова упала и получила переломы грудины, ребер и подвздошной кости. Пишут, что это произошло из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. В ходе обследования врачи обнаружили у артистки множественные кисты в головном мозге. С тех пор на публике она не появлялась.

«Когда она заболела, уже с сентября мы не виделись, и мы вынуждены были спектакли отменять», — рассказал Кирилл Крок.

«По картинке МРТ в данном случае мы можем судить о том, что какой-то процесс был с сосудистым поражением, и он вызвал образование этих кист», — уточнил врач-невролог Александр Евдокимов.

Траурная церемония прошла в Храме Христа Спасителя. Проводить в последний путь звезду театра и кино пришли ее родные, коллеги и поклонники. Супруг и сын артистки не сдерживали эмоций. Они встали на колени у гроба и плакали на кладбище возле могилы.

«Это даже не актриса, не просто актриса. Такие рождаются очень редко, может, раз в 100 лет», — заявил актер Евгений Миронов.

«Она исключительный человек: ни одного оскорбительного слова, ни скандала, ничего. Доброты невероятной», — добавила актриса Людмила Поргина.

Артистка посвятила жизнь служению искусству. На ее счету более 40 киноработ. Знаменитая проводница поезда из «Ширли-Мырли», неподражаемая Васса Железнова, белокурая Жази из «Неуловимых Мстителей» и легендарная Марфушка из сказки «Морозко». Чурикова была многогранна и непредсказуема.

Инна Чурикова была одной из тех редких звезд, чья личная жизнь не была окутана скандалами и сплетнями. В 60-х она познакомилась с начинающим режиссером Глебом Панфиловым. Прожила с ним всю жизнь, стала матерью сына Ивана.

«Глеб Анатольевич любил ее, обожал ее, верил в нее и создавал с ней те великие произведения, которые мы с вами видим, знаем», — сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Своей семье Чурикова оставила внушительное наследство:

— Роскошную усадьбу на элитной Николиной Горе. Недвижимость оценивается почти в 300 миллионов рублей.

— Квартиру в центре Москвы, которая на сегодняшний день стоит около 60 миллионов

— Коллекцию антиквариата.

Близкие актрисы уверены: Глеб Панфилов отдаст свою долю сыну Ивану.