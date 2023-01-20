«Выбирает мужчин, как Гурченко»: какие черты лица Ходченковой «кричат» об одиночестве

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актриса Светлана Ходченкова тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Поклонники беспокоятся, когда же звезда выйдет замуж и родит ребенка, ведь времени осталось не так много.

Звезде фильмов «Благословите женщину» и «Любовь в большом городе» Светлане Ходченковой 21 января исполняется 40 лет. Несмотря на богатую фильмографию, она продолжает удивлять зрителя новыми образами. В мире кино актрису ценят за женственность и исполнительность, но коллеги по цеху не понаслышке знают ее непростой характер.

Знаменитость очень много сделала, чтобы стать звездой экрана. Ради карьеры она долго и упорно занималась собой и пожертвовала личной жизнью. Дебютировав в кино в 20 лет, она сразу обратила на себя внимание режиссеров и поклонников, а уже через десять лет снялась в Голливуде. Вот только личного счастья так и не обрела, да и вообще частную жизнь предпочитает не афишировать: избранников скрывает, подруг не демонстрирует, а на страницах в социальных сетях часто публикует фотографии, где стоит спиной к камере или закрывает лицо.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала сделала подробный разбор личности Светланы Ходченковой и рассказала, какие черты лица предопределили одиночество звезды.

Физиогномика — техника чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

«Уши богачки» и «нос инвестора»: выбор профессии Светланы Ходченковой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса родилась в Москве, но долгое время прожила вместе с матерью в городе Железногорск (ныне — Балашиха). Родители девочки вместе не жили. Чтобы обеспечить себя и ребенка, мать бралась за всякую работу. Светлана не отставала. Еще в подростковом возрасте она начала зарабатывать. Трудности детства наложили отпечаток на характер Ходченковой.

«У нее есть начало мужское такое, стержень в ней чувствуется, характер. Она твердая, непластичная, поэтому за счет этого мужчин отталкивает. Может быть, это появилось в ней, потому что она росла без отца и ей приходилось быть твердой. Она все-таки жалела маму и старалась стать для нее опорой», — рассказала физиогномист.

Сила характера позволила Ходченковой преодолеть все трудности на пути к популярности. Но, по словам эксперта, всю жизнь в бедности и нужде она бы в любом случае не провела.

«У нее уши достаточно большие. Это говорит о том, что она будет обеспечена», — сообщила Мифф.

В 16 лет по совету матери Светлана Ходченкова пошла учиться в модельную школу при Доме моды Вячеслава Зайцева, где высокую и гармонично сложенную девушку заметили и пригласили работать в Японии. Ходченкова согласилась и на полгода отправилась на Восток.

После школы будущая звезда экрана поступила в Институт мировой экономики, но обучение не закончила, хотя получив профессию в этом направлении, она смогла бы достичь невероятных высот, как в кино, потому что Ходченкова — прирожденный инвестор. Об этом говорят ее черты лица.

«У нее длинный нос, а женщина с ее формой носа — это хороший инвестор. Поэтому она могла бы реализоваться как бизнесвумен», — рассказала специалист.

Мечты о кинокарьере посещали Ходченкову еще в детстве, но как сферу профессиональной деятельности Светлана этот вариант изначально не рассматривала. Лишь проучившись немного в институте, девушка решила поступить в Щукинское училище.

«Я думаю, в ней всегда жила актриса, она такая светлая, такая ярко-огненная, в ней живет энергия. Люди, которые рождены для признания, призвания, для того чтобы блистать, они все равно добиваются своего. То есть если бы она не стала актрисой, она все равно была бы а-ля звезда в фирме, в организации, она рождена, чтобы блистать», — сообщила физиогномист.

Также с успехом, по словам специалиста, Ходченкова могла стать хорошим юристом. Выбрав эту профессию, она несомненно бы стала знаменитостью в избранной отрасли. Про ее дела и умение защищать клиентов или обвинять преступников точно знали бы повсюду.

«Эти „лисьи“ глаза, и вот этот растянутый рот, прямой нос, яркий треугольный тип лица, покатый лоб, в то же время широкий — однозначно из нее бы получилась юристка», — заявила специалист.

Решительный подбородок и типаж карьеристки: что помогло Ходченковой стать секс-символом

Карьера Ходченковой сразу пошла в гору. Еще будучи студенткой театрального вуза, она сыграла главную роль в фильме «Благословите женщину» Станислава Говорухина. Зрители, увидев дебютантку на экране, тут же восхитились удачной находкой режиссера. Светлану хвалили за то, что именно так должна выглядеть настоящая русская женщина, но самой актрисе эта роль не понравилась. Посмотрев на себя со стороны, она поняла, что нужно сбросить вес, чтобы в дальнейшем не получать предложения сыграть русскую бабу, а стать секс-символом своего времени.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Она и похудела, потому что с лишним весом была похожа на женщину, которая не получила бы каких-то сексуальных ролей», — прокомментировала эксперт.

К каждому проекту Ходченкова подходит ответственно и долго готовится к роли. Сложные образы, постельные сцены, необычный грим — кажется, что для нее нет ничего невозможного. Все, что она хочет, — это сниматься. И в этой сфере принимает все новые и новые вызовы.

«У нее достаточно тупой подбородок. Это говорит о том, что она решительна в своем выборе, то есть если она сказала, что, к примеру, что-то сделает, она это сделает. У нее твердость характера просматривается», — сделала вывод физиогномист, глядя на портрет актрисы.

Ради кино Ходченкова, кажется, действительно готова на все. В сентябре 2022-го в социальной сети она опубликовала видео, как танцует на шесте. Вероятно, это умение ей потребовалось для очередной роли. Карьеризм написан у нее на лице. Стремление к славе выдают длинный нос, широкий рот, растянутые удлиненные тонкие губы, а также плоские черты лица.

По неудержимому творческому напору Ходченкова похожа на советскую актрису Людмилу Гурченко, которая также поставила на кон все только ради того, чтобы стать звездой. Однако реалии эпохи диктуют свои правила. Несмотря на то что Светлана продолжает быть востребованной, повторить достижение предшественницы у нее, наверное, не получится, так как мир кино изменился, и не в лучшую сторону.

«Сейчас просто очень много актрис, и грань искусства немножко стерлась, весь кинематограф ушел в какое-то попсовое проявление, поэтому у Ходченковой сейчас, я думаю, будет очень сильный, очень серьезный застой в творческой карьере минимум лет на пять», — предположила эксперт.

Но предложения актрисе поступать все-таки станут, правда, не такие, о которых она мечтала. Режиссеры продолжат хотеть видеть в придуманных образах только ее, так как дебютантки не смогут ей навязать конкуренцию.

«Молодые сейчас слабы, а она их всех сильнее и умнее», — отметила эксперт.

Родинка Мэрилин Монро: чем Ходченкова похожа на голливудских звезд

Отличительной чертой Светланы Ходченковой является ее родинка возле губ. По словам эксперта, такая деталь встречается нечасто.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«С такой родинкой рождаются редко. Такая же у Синди Кроуфорд, тоже очень красивой женщины, и даже у Мэрилин Монро. То есть у Ходченковой такая нехарактерная родинка, поэтому у нее определенная энергетика», — сообщила физиогномист.

Такая деталь говорит о ее привлекательности и повышенном внимании со стороны мужчин. Светлане везет с избранниками, только она предпочитает не афишировать отношения. Возможно, в некоторые периоды жизни она встречалась с теми, кто не был свободен.

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Другой чертой, которая обеспечила славу знаменитости, является европейский тип лица, который мог позволить Ходченковой с успехом работать в Голливуде.

«Она такая красивая, хищная, блондинка европейского типажа. Я все-таки не отношу ее к русской красавице, хотя она светлая, румяная, белокожая, у нее очень выраженный европеизированный типаж. Если бы она сделала ставки на тот же Голливуд, я думаю, у нее все очень хорошо бы получилось», — прокомментировала внешность звезды специалист по физиогномике.

Актрисе посчастливилось попасть на американскую площадку, она участвовала в съемках фильма «Росомаха: Бессмертный». На этом проекте Светлана Ходченкова познакомилась с Хью Джекманом, но в Штатах надолго не задержалась, решив вернуться в российское кино. Этот выбор, вероятно, связан с расчетливостью.

«Это все опасная игра, потому что если уехать в Голливуд, то есть большая доля вероятности мыть посуду в ресторанах, как делают многие актеры. Я думаю, она здесь заняла свою нишу. Ее здесь все устраивает», — отметила эксперт.

Скулы одиночки у Светланы Ходченковой

Но стремление к славе и необыкновенный карьеризм рискуют навсегда лишить Светлану Ходченкову личного счастья.

«Карьеристки очень часто бывают одиноки, хотя при этом они очень обеспеченные», — поделилась наблюдением физиогномист.

Особой чертой, которая выдает стремление завоевать более высокий статус, являются ярко выраженные скулы. Именно они говорят о строгости характера и настроенности на самореализацию. Такая черта у актрисы также присутствует. Именно из-за желания достигать новых и новых высот в кинематографе она отказалась от многих жизненных радостей, в том числе и от семейного счастья.

«Я могу с большей долей вероятности сказать, что Светлана обречена на одиночество. Только потому, что она боится прощаться со свободой. Она боится выпасть из обоймы. Она очень поглощена работой, самореализацией», — рассказала эксперт.

Поклонники Ходченковой обеспокоены одиночеством любимой звезды. Казалось, что личное счастье женщина обрела в 2005-м, когда вышла замуж за бывшего однокурсника актера Владимира Яглыча. Ходченкова даже взяла фамилию супруга, хотя в профессиональной деятельности продолжала выступать под девичьей. Но союз распался через пять лет.

Светлана Ходченкова с бывшем мужем Владимиром Яглычем. Филиппов Алексей / ТАСС

Горевала Светлана недолго. Уже в 2011-м она получила красивое предложение руки и сердца на сцене театра от бизнесмена Георгия Петришина, но свадьба так и не состоялась. Меньше чем через год после громкого жеста пара рассталась. Об остальных подробностях личной жизни Ходченкова не распространяется. Но словам эксперта, если знаменитость примет решение, то без проблем наладит эту сферу жизни.

«Замуж она выйдет, только если сама этого захочет. И если решит завести детей, то тоже у нее это будет, однако всего один ребенок и, скорее всего, мальчик. Но она сама не желает подобных изменений, потому что боится потерять свободу», — сказала физиогномист.

Эксперт сообщила, что ей нужен взрослый и статусный партнер, потому что с ровесниками и молодыми мужчинами ей не о чем поговорить, да и тем нечего предложить знаменитости. Вероятно, по словам специалиста, Светлана Ходченкова выбирает мужчин по принципу Людмилы Гурченко, то есть обращает внимание лишь на тех, кто может ей предложить возможности для творческого развития.

«Избранник Ходченковой должен соответствовать запросам: богат, красив, успешен, обладать чувством юмора, при этом ни на кого больше не смотреть. В общем, одним словом — мужчина мечты», — сказала эксперт.

Свою жизнь Светлана могла бы связать с иностранцем, но этот вариант ей не интересен.

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На вершине кинематографического Олимпа Ходченкова тоже предпочитает оставаться одна, но у нее в последнее время появилась серьезная конкурентка — Юлия Пересильд, которая побывала в космосе, что увеличило количество ее поклонников. Но Ходченкова не завидует. Она продолжит упорно работать, чтобы достичь успеха.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Однако период творческого застоя в карьере может предоставить возможность звезде наладить личную жизнь. Сделать это получится только в ближайшее время, пока ей не исполнится 45, иначе рискует на всю жизнь остаться одна.

Ходченковой сложно пускать посторонних в свою жизнь. Об этом говорят и ее социальные сети. На многих фотографиях в личном аккаунте женщина появляется либо спиной к фотографу, либо прячет лицо.

«Она не любит никому ничего демонстрировать. Я не думаю, что она боится, что ее сглазят. Она просто не любит демонстрировать частную жизнь. Это ее личное пространство», — сообщила специалист.

Закрытость актрисы и нежелание делиться сокровенным приковывает к ее персоне все большее внимание. Именно загадка, которая есть в Ходченковой, заставляет поклонников долгие годы наблюдать за ее персоной и следить за творчеством актрисы.