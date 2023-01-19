Про патриотизм, юмор и веру: главные фильмы Николая Досталя

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Николай Досталь

Фото: Кадр из фильма "Монах и бес", режиссер Николай Досталь, 2016г.

За свою карьеру Николай Досталь многократно удостаивался почетных российских и зарубежных премий. Над созданием ряда кинолент он трудился не только как режиссер, но и сценарист

На 77-м году ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Николай Досталь.

За свою карьеру народный артист России и заслуженный деятель киноискусств снял целый ряд известных картин, снискавших одобрение кинофестивалей.

5-tv.ru вспоминает главные работы Николая Досталя.

«Облако-рай» (1991)

Кадр из фильма «Облако-рай», режиссер Николай Досталь, 1990 г.

Известность в России и за рубежом Николаю Досталю принесла именно эта картина.

Комедийно-драматический фильм с Андреем Жигаловым в главной роли повествует о том, чего все хотят, но чего все на самом деле боятся.

Скучающий молодой парень из провинциального поселка городского типа пытается разнообразить свою жизнь и надоедает соседям. Сболтнув наобум, что собирается на Дальний Восток, он внезапно получает большую поддержку от всех жителей и даже становится местным героем. Желание удивить всех внезапно сбывается и всего за один день меняет жизнь испуганного парня.

За простеньким сюжетом прячутся серьезные сравнения и метафоры. На дворе 1991-й год. Какая судьба ждет граждан СССР? Куда они отправятся и куда их занесет по примеру этого скучающего паренька? А главное, что будет с теми, кто остался в том поселке.

Фильм удостоен множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз российского национального кинофестиваля «Кинотавр».

Спустя 15 лет Досталь снял продолжение фильма под названием «Коля — перекати поле» с тем же актерским составом.

«Коля-перекати поле» (2005)

Кадр из фильма «Коля-перекати поле», режиссер Николай Досталь, 2005 г.

Спустя 15 лет после премьеры «Облако-рай» Николай Досталь снял продолжение истории по собственному сценарию.

Тот самый Коля возвращается на свою малую родину и встречает своих старых друзей и знакомых. Главный герой случайно узнает, что у него подрастает сын, но чтобы не втягивать столько людей в конфликт, он с испугу выдумывает историю о своем неизлечимом заболевании.

Картина завоевала главный приз кинофестиваля «Окно в Европу» в 2005 году. Досталь также получил премию города Москвы 2007 года в области литературы и искусства.

Монах и бес (2016)

Кадр из фильма «Монах и бес», режиссер Николай Досталь, 2016 г.

«Православная» лента Николая Досталя о вере, душе, грехе и чуде принесла режиссеру сразу несколько престижных наград.

Фильм, снятый на стыке фантастической трагикомедии и мистики, переносит зрителя в монастырь царской России XIX века.

Картина получила гран-при фестиваля православного кино «Покров» в Киеве, главный приз фестиваля исторического кино «Вече» в Великом Новгороде. Сам Досталь был удостоен приза за лучшую режиссуру на Всероссийском фестивале «Виват кино Россия» (2017) в Санкт-Петербурге.

«Полицейские и воры» (1997).

Кадр из фильма «Полицейские и воры», режиссер Николай Досталь, 1998 г.

Работая над этим фильмом, Досталь выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

Его ленту с Геннадием Хазановым и Вячеславом Невинным в главной роли сразу окрестили комедией со смыслом. Многие увидели в ней гениальный ремейк классического итальянского кино за всю историю постперестроечного кинематографа.

Комедия получила премию «Ника» в номинации за лучшую мужскую роль (Вячеслав Невинный) и за лучшую роль второго плана (Владимир Зельдин).

«Завещание Ленина» (2007)

Кадр из сериала «Завещание Ленина», режиссер Николай Досталь, 2007 г.

Драма, которую Николай Досталь снял по произведениям Варлама Шаламова.

Жизнь автора «Колымских рассказов» была полна суровых испытаний и лишений. Он провел 17 лет в страшных лагерях ГУЛАГа на Колыме. Шаламов получил срок за распространение письма Ленина, в котором тот подверг критике Сталина. Письмо получило название «завещание Ленина».

Ленту отметили премией «Золотой орел» в 2008-м как лучший телевизионный сериал и в номинации «Лучший актер на ТВ» (Игорь Класс, Владимир Капустин). Сам Николай Досталь был удостоен премии «Ника» за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа.

«Раскол» (2011)

Кадр из сериала «Раскол», режиссер Николай Досталь, 2011 г.

Исторический телесериал отправляет зрителя в XVII век, когда церковные реформы патриарха Никона встретили сопротивление, которое возглавил протопоп Аввакум.

В 2012 году «Раскол», снятый Досталем по собственному сценарию, был удостоен кинопремии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».

Штрафбат (2004)

Кадр из сериала «Штрафбат», режиссер Николай Досталь, 2004 г.

Телесериал был снят по одноименному роману Эдуарда Володарского.

В своей работе Досталь рассказал о жизни штрафбатальона в период Великой Отечественной войны. Трагические судьбы штрафников, совершивших воинские преступления, разжалованные и отправленные на передовую, а также бывшие политзаключенные, которые стремятся искупить свою вину кровью. Кинолента ставит сложные философские вопросы. В частности, о сложном выборе человека.

Фильм удостоен премии «Золотой орел» как лучший телевизионный сериал.

Маленький гигант большого секса (1992)

Кадр из фильма «Маленький гигант большого секса», режиссер Николай Досталь, 1992 г.

Фильм-экранизация новеллы журналиста и прозаика Фазиля Искандера снимался по собственному сценарию Досталя.

Действие картины происходит летом в курортном городе на берегу Черного моря. Главный герой — фотограф и ценитель женщин — в исполнении Геннадия Хазанова вспоминает о своих многочисленных победах на любовном фронте. Среди них — красивый, но пугающий роман с любовницей Берии.

Фильм не выиграл наград, но зато полюбился российскому зрителю.