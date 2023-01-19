Про патриотизм, юмор и веру: главные фильмы Николая Досталя
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Николай Досталь
Фото: Кадр из фильма "Монах и бес", режиссер Николай Досталь, 2016г.
За свою карьеру Николай Досталь многократно удостаивался почетных российских и зарубежных премий. Над созданием ряда кинолент он трудился не только как режиссер, но и сценарист
На 77-м году ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Николай Досталь.
За свою карьеру народный артист России и заслуженный деятель киноискусств снял целый ряд известных картин, снискавших одобрение кинофестивалей.
5-tv.ru вспоминает главные работы Николая Досталя.
«Облако-рай» (1991)
Известность в России и за рубежом Николаю Досталю принесла именно эта картина.
Комедийно-драматический фильм с Андреем Жигаловым в главной роли повествует о том, чего все хотят, но чего все на самом деле боятся.
Скучающий молодой парень из провинциального поселка городского типа пытается разнообразить свою жизнь и надоедает соседям. Сболтнув наобум, что собирается на Дальний Восток, он внезапно получает большую поддержку от всех жителей и даже становится местным героем. Желание удивить всех внезапно сбывается и всего за один день меняет жизнь испуганного парня.
За простеньким сюжетом прячутся серьезные сравнения и метафоры. На дворе 1991-й год. Какая судьба ждет граждан СССР? Куда они отправятся и куда их занесет по примеру этого скучающего паренька? А главное, что будет с теми, кто остался в том поселке.
Фильм удостоен множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный Леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз российского национального кинофестиваля «Кинотавр».
Спустя 15 лет Досталь снял продолжение фильма под названием «Коля — перекати поле» с тем же актерским составом.
«Коля-перекати поле» (2005)
Спустя 15 лет после премьеры «Облако-рай» Николай Досталь снял продолжение истории по собственному сценарию.
Тот самый Коля возвращается на свою малую родину и встречает своих старых друзей и знакомых. Главный герой случайно узнает, что у него подрастает сын, но чтобы не втягивать столько людей в конфликт, он с испугу выдумывает историю о своем неизлечимом заболевании.
Картина завоевала главный приз кинофестиваля «Окно в Европу» в 2005 году. Досталь также получил премию города Москвы 2007 года в области литературы и искусства.
Монах и бес (2016)
«Православная» лента Николая Досталя о вере, душе, грехе и чуде принесла режиссеру сразу несколько престижных наград.
Фильм, снятый на стыке фантастической трагикомедии и мистики, переносит зрителя в монастырь царской России XIX века.
Картина получила гран-при фестиваля православного кино «Покров» в Киеве, главный приз фестиваля исторического кино «Вече» в Великом Новгороде. Сам Досталь был удостоен приза за лучшую режиссуру на Всероссийском фестивале «Виват кино Россия» (2017) в Санкт-Петербурге.
«Полицейские и воры» (1997).
Работая над этим фильмом, Досталь выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера.
Его ленту с Геннадием Хазановым и Вячеславом Невинным в главной роли сразу окрестили комедией со смыслом. Многие увидели в ней гениальный ремейк классического итальянского кино за всю историю постперестроечного кинематографа.
Комедия получила премию «Ника» в номинации за лучшую мужскую роль (Вячеслав Невинный) и за лучшую роль второго плана (Владимир Зельдин).
«Завещание Ленина» (2007)
Драма, которую Николай Досталь снял по произведениям Варлама Шаламова.
Жизнь автора «Колымских рассказов» была полна суровых испытаний и лишений. Он провел 17 лет в страшных лагерях ГУЛАГа на Колыме. Шаламов получил срок за распространение письма Ленина, в котором тот подверг критике Сталина. Письмо получило название «завещание Ленина».
Ленту отметили премией «Золотой орел» в 2008-м как лучший телевизионный сериал и в номинации «Лучший актер на ТВ» (Игорь Класс, Владимир Капустин). Сам Николай Досталь был удостоен премии «Ника» за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа.
«Раскол» (2011)
Исторический телесериал отправляет зрителя в XVII век, когда церковные реформы патриарха Никона встретили сопротивление, которое возглавил протопоп Аввакум.
В 2012 году «Раскол», снятый Досталем по собственному сценарию, был удостоен кинопремии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».
Штрафбат (2004)
Телесериал был снят по одноименному роману Эдуарда Володарского.
В своей работе Досталь рассказал о жизни штрафбатальона в период Великой Отечественной войны. Трагические судьбы штрафников, совершивших воинские преступления, разжалованные и отправленные на передовую, а также бывшие политзаключенные, которые стремятся искупить свою вину кровью. Кинолента ставит сложные философские вопросы. В частности, о сложном выборе человека.
Фильм удостоен премии «Золотой орел» как лучший телевизионный сериал.
Маленький гигант большого секса (1992)
Фильм-экранизация новеллы журналиста и прозаика Фазиля Искандера снимался по собственному сценарию Досталя.
Действие картины происходит летом в курортном городе на берегу Черного моря. Главный герой — фотограф и ценитель женщин — в исполнении Геннадия Хазанова вспоминает о своих многочисленных победах на любовном фронте. Среди них — красивый, но пугающий роман с любовницей Берии.
Фильм не выиграл наград, но зато полюбился российскому зрителю.