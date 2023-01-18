Собор Иоанна Крестителя: что можно и нельзя делать 20 января

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В этот день на Руси крестьяне запивали зло крещенской водой, чтобы не было слез, и устраивали пышные застолья.

Православные христиане отмечают 20 января собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Кто такой Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча

Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Иоанн Креститель родился в семье пожилой бесплодной пары — праведных Захарии и Елисаветы. О скором появлении на свет сына пожилому мужчине возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом <…> и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей».

Однако Захария усомнился в полученном предсказании и потребовал подтверждения пророчества, за это ангел наказал его немотой. Возможность вновь говорить вернулась к священнику после рождения сына, когда зашла речь о его наречении.

Икона Иоанна Предтечи в Иоанно-Предтеченском монастыре г. Москвы. Сергей Власов / patriarchia.ru

Святой родился на полгода раньше Иисуса. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне и, по некоторым источникам, в монастырях. Иоанн рос, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. По мнению древних христианских толкователей, он принес Богу редчайший в Ветхом Завете обет девства. Его уста были помазаны великой силой обличения. Он носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии — плодами рожкового дерева). Примерно в 28 — 30 лет начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения.

Предтеча крестил в водах реки Иордан многих иудеев, в том числе и самого Иисуса. Увидев его, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня».

Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя, то есть при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса. Пророк Иоанн Предтеча завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета.

После этого Креститель проповедовал и дальше, пока его не схватили и заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Причиной немилости стал тот факт, что Иоанн обличал Ирода за то, что тот отнял у брата его жену Иродиаду и женился на ней в нарушение иудейских законов.

Патриаршее служение в день Усекновения главы Иоанна Предтечи в Иоанно-Предтеченском монастыре г. Москвы. Сергей Власов / patriarchia.ru

Супруга подговорила свою дочь в день рождения мужа исполнить перед ним танец и попросить в подарок голову Иоанна Крестителя. Тот не хотел этого делать, но все же исполнил желание. Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде. Позже глава была утеряна и обреталась трижды.

Тело святого погребли его ученики, а о смерти сообщили Иисусу.

Почему Иоанна Крестителя называют Предтечей

«Предтеча» дословно означает «тот, кто течет перед», «первопроходец». А прозвали Иоанна Предтечей за то, что он родился раньше Христа (на полгода), то есть как бы предшествовал Ему.

Иоанна зовут также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии, Помазанника Божьего, обещанного Богом народу Израиля.

Собор Иоанна Предтечи

Собор Иоанна Предтечи празднуется непосредственно после Крещения Господня.

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в библейской истории.

В данном случае слово «собор» означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя.

20 января — Иван Бражник

Этот день на Руси называли «Иоанн Креститель», «Иван бражный», «Иван-бражник», «день бражника», «перезимье».

По традиции в первый день после Крещения нужно было «запивать зло» освященной крещенской водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Однако святой водой все не заканчивалось — после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.

На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник. Однако не все браки происходили по воле молодых, случалось, что девице или парню приходилось смириться с выбором родителей. Поэтому в этот день «запивали» не только зло, но и женское счастье. Считалось, что если запить горе немилого супружества девице в этот день, то слез меньше будет.

Бывало, что молодой человек засылает сватов, но не надеется получить согласие отца и матери девушки. Тогда на помощь, как считалось, могли прийти заговоры. Свадьба как крайне серьезное событие в жизни также могло при неправильной организации и поведении молодых и гостей быть опасно для благополучия будущей семьи. Считалось, что именно на такие праздники может явиться нечистая сила и разрушить счастье молодоженов. Знающего человека часто включали в число сватов, засылаемых к невесте, и приглашали на свадьбу, сажали на почетное место — его главной задачей было отвести порчу от молодоженов, способствовать тому, чтобы семейная жизнь была счастливой.

Еще один интересный обычай на Ивана-бражника связан с домашней скотиной. В народе в этот день совершали обрядовое кормление скота. Животным преподносят хлеб с солью и блины. Люди верили, что это может повысить плодовитость скотины.

День Ивана Бражника также называют Перезимник, так как верили, что Иоанн Предтеча нес первую весть о весне. Поэтому многие народные приметы 20 января о погоде и предсказывали будущую весну и лето.

Что можно делать 20 января

На Руси Иоанна Крестителя называли Иваном Бражником. Название произошло потому, что в этот день крестьяне запивали зло, происходившее в их жизни, в том числе бражкой. К этому правилу особенно часто прибегали девицы, которых выдавали замуж против воли. Потому что в период с Рождества до Масленицы полагалось засылать сватов. Считалось: если запить горе немилого супружества, слез меньше будет.

Ходило поверье, что в эти праздники может явиться нечистая сила и разрушить счастье молодоженов. Знающего человека включали в число сватов, засылаемых к невесте, приглашали на свадьбу и сажали на почетное место. Его просили отвести порчу от молодоженов, чтобы семейная жизнь была счастливой.

К заговорам прибегали и сами молодые люди в момент сватовства, если не надеялись получить руку возлюбленной у ее родителей.

20 января принято собираться за большим столом и не отказывать себе в еде.

Что нельзя делать 20 января

В этот день возбраняется употреблять в пищу мясные блюда. Еда на столе должна быть скромной и постной. По народным приметам, на Ивана-бражника нельзя умываться, иначе на год покинет удача.

В старину в этот день запрещалось принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей. В народе верили, что такие дарители вместе с подарком могут передать свои неприятности и болезни.

Категорически не рекомендовалось вести счет мелких денег и давать просящему в долг, чтобы не накликать финансовые трудности. При этом нельзя было оставаться безучастным к просьбам родных людей.

Народные приметы 20 января