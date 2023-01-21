Только глазами моргает: врач назвала главную ошибку Ивлеевой в погоне за красотой

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

Злоупотребление уколами красоты может привести к неожиданным последствиям для здоровья.

Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву заподозрили в злоупотреблении уколами красоты. На одном из последних видео в социальных сетях поклонники обратили внимание, что звезде приходится морщить нос, чтобы широко улыбнуться, при этом все остальное лицо остается практически неподвижным.

С приходом популярности Ивлеева решилась на серьезные бьюти-трансформации. Ведущая программы «Орел и решка» неоднократно заявляла, что достаточно лояльно относится к пластической хирургии и процедурам в кабинете косметолога. Она сделала себе новую грудь, губы, поставила виниры. Не обошлось без скульптурирования лица. Параллельно со съемками на ТВ и в кино Анастасия продолжает активно вести странички в соцсетях и публиковать видео, поэтому все изменения во внешности тут же подметила миллионная аудитория.

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В чем причина подобных контрастов? Как избежать «подводных камней», отправляясь за красотой — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Российского университета дружбы народов (РУДН) Ольга Забненкова.

Почему ботокс лишает лицо улыбки

Ботокс — это нейропротеин типа А. Инъекционное введение препарата называется ботулинотерапией. В косметологии процедура проводится с применением стабилизированного, очищенного от белковых примесей ботулотоксина.

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Действие препарата заключается в том, что, попадая в мимическую мышцу в строго определенных дозах, он безопасно блокирует передачу нервных импульсов в ней. В результате мышца расслабляется, а морщины разглаживаются. Подобный эффект сделал ботулинотерапию самой востребованной омолаживающей безоперационной методикой.

Однако если увеличить количество препарата или вколоть его неверно, лицо может пережить неожиданную трансформацию. Появляются заблокированные зоны. Какие-то лицевые мышцы перестают работать, а другие, наоборот, становятся чрезмерно активными, поскольку им приходится компенсировать «соседей». Человек теряет возможность полноценно хмуриться или широко улыбаться, зато часто морщит нос и напрягает зону вокруг глаз.

По словам доктора Забненковой, именно это и произошло с Анастасией Ивлеевой. А причина такого эффекта очевидна.

«Хотели как лучше — получили как бывает. Избыточное введение нейропротеина — препарата, который расслабляет мимику, дает всегда негативный эффект: амимичное лицо, а в ряде случаев — даже опущение верхней губы», — пояснила эксперт.

Из позитивного — все эти эффекты временные. По словам доктора Забненковой, через четыре — шесть месяцев действие препарата заканчивается. Поэтому лицо постепенно возвращается к естественной мимике. Кстати, морщины также не заставят себя долго ждать.

Может ли перекосить лицо от ботокса

Среди наиболее распространенных осложнений, которые встречаются после инъекций ботулотоксина, специалисты выделяют:

птоз (опущение) верхнего века и брови

Препарат может проникнуть в соседние мягкие ткани и повлиять на соседние мышцы. Например, при инъекции в область бровей может заодно «отключить» и мышцы верхнего века, создав эффект полуприкрытого глаза.

асимметрия

При работе с верхней третью круговой мышцы глаза косметолог может попасть в большую и малую скуловые мышцы или сделать вкол слишком низко. В таком случае есть риск возникновения асимметрии уголков рта, оскала при улыбке, трудностей во время приема пищи. Один из способов устранить полученный дефект — ослабить действие ботулотоксина. Для этого назначаются специальные препараты и курс микротоковой терапии.

покраснение, онемение

Подобный дискомфорт также возможен после процедуры. Иногда — слезливость глаз, ощущение, похожее на легкую простуду и головную боль.

Кроме того, превышение установленной дозировки нейротоксинов способно привести к затруднению дыхания и ухудшению зрения, в частности, к диплопии — двоению в глазах.

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Может ли ботокс мигрировать по лицу

Редко, но случается, что нейротоксин может накапливаться в соседних зонах, вызывая передозировку. Подобная ситуация может привести к отеку всего лица. Чтобы не столкнуться с таким осложнением, Ольга Забненкова рекомендует учитывать важный нюанс, отправляясь в кабинет косметолога.

«Не могу сказать, что гиперкоррекция — это частое явление, потому что есть отработанные дозировки препаратов. Они позволяют сохранить мимику. Поэтому, если вы выбираете эту методику, попросите врача сохранить вам мимику. В любом случае любая передозировка — это всегда временный эффект. Есть методики, которые ускоряют восстановление мимики», — пояснила доцент РУДН.

Что делать, если ввели слишком много филлера

Косметические процедуры с филлерами также могут приводить к нежелательным последствиям. Одной из причин по-прежнему остается чрезмерное введение филлеров в проблемные зоны.

«А на будущее — не колите full face (лицо целиком. — Прим. ред.) и не колите большими дозировками. Во всем должна быть мера, в том числе и в желании быть максимально красивой», — посоветовала дерматолог.

По мнению Ольги Владимировны, опытный косметолог всегда поможет в этом вопросе. Врач индивидуально подберет необходимые дозировки препарата или, наоборот, устранит излишки геля, введенного ранее. Главное — не прогадать с выбором квалифицированного специалиста и лицензированной клиники.

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Основные причины отека лица после филлеров

К 30 — 35 годам четкость контуров по линиям верхней и нижнечелюстной дуги медленно начинает теряться. Что же касается объема подкожно-жировой клетчатки на лице, то он, напротив, увеличивается. Вместе с этим, под кожей задерживается жидкость — появляются отеки. В первую очередь, под глазами набухают так называемые «мешки».

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В этих случаях контурную пластику с применением филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК) рекомендуется проводить с предельной осторожностью.

Известно, что молекулы ГК способны притягивать к себе дополнительную влагу.

«Гиалуроновая кислота фантастически моделирует лицо в 25, 30, 35 лет. Но старше 40 лет появляется склонность к отекам, к сожалению, избыточный объем филлеров может давать отечное лицо, одутловатость, что совсем не соответствует канонам красоты. Поэтому помните, что у каждого метода есть свои показания и свой возраст», — считает эксперт по инъекционным методикам.

Чем ботокс отличается от филлеров

Нейропротеин используется для проведения ботулинотерапии, а филлеры требуются для процедуры контурной пластики. Эти методики отличаются принципом действия и показаниями.

При ботулинотерапии воздействие оказывается на мимические мышцы. Ботулотоксин, попадая в ткань, безопасно блокирует импульсы от нервных окончаний к мышце, по сути, на определенный период времени расслабляя и «отключая» ее. Находясь под воздействием препарата, мимические мышцы остаются неподвижными, кожа над ними разглаживается. Расслабление гиперактивных мышц приводит к исчезновению морщин и складок.

Филлеры, наоборот, «работают» с мягкими тканями, кожей, не затрагивая мышцы. Они, в первую очередь, способны восполнить недостающий объем, скорректировать асимметрию, устранить складки, заломы. При этом препараты благотворно влияют на качество кожи, заметно улучшая ее качество. Например, филлеры с гиалуроновой кислотой интенсивно увлажняют, а с коллагеном способствуют активации внутренних процессов регенерации.