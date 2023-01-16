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Станиславский должен был продолжить дело отца-фабриканта, но любовь к сцене изменила его судьбу. Придя на подмостки из среды любителей, актеру удалось совершить революцию в этом виде искусства.

Константин Станиславский известен по всему миру благодаря созданному им театру переживания. Согласно его системе, актеру на сцене в первую очередь необходимо понять, что чувствует его герой в тот или иной момент, избавиться от доминирующей в то время «театральной болезни» — шаблонных жестов и заученных интонаций, а также каждый спектакль рождаться и умирать вместе с персонажем.

Чтобы обосновать собственную концепцию, самому Станиславскому пришлось много работать, несколько раз менять представление о профессии актера в попытках осмыслить театральный процесс. С целью помочь служителям Мельпомены он одним из первых обратил особое внимание на позицию режиссера и его работу. Свои спектакли он сначала продумывал до мелочей и расписывал действия артистов на бумаге, а потом воплощал задуманное на подмостках.

В день 160-летия со дня рождения Константина Станиславского 5-tv.ru вспоминает, как ему удалось совершить революцию в мировом театральном искусстве.

Детство и юность Константина Станиславского

Константин Сергеевич Станиславский родился 17 января 1863 года в Москве. От рождения великий театральный деятель имел фамилию Алексеев, но начав заниматься театральным искусством, решил взять псевдоним.

В семье будущего режиссера всегда тяготели к искусству. Родственниками Станиславскому приходились знаменитые в то время меценаты и коллекционеры Савва Мамонтов и братья Сергей и Павел Третьяковы. Бабушкой режиссера являлась французская актриса Мари Варлей. Все члены семьи Алексеевых, в том числе девять братьев и сестер театрального деятеля, также имели тягу к искусству.

В детстве маленький Костя страдал рахитом и был довольно слаб. Благодаря стараниям матери будущая звезда сцены окреп и стал заводилой в компании сверстников. Мальчик также имел проблемы с дикцией. До десяти лет он плохо выговаривал «р» и «л».

Российская империя. 1873 г. Русский театральный режиссер, актер Константин Станиславский в детстве. Репродукция ТАСС

Родители не жалели средств на образование детей. Те, кроме обычных предметов, еще занимались иностранными языками, фехтованием и танцами. В семье очень любили посещать театры и цирковые представления, к праздникам устраивали спектакли своими силами.

«Приходит друг, мы удаляемся в темную комнату, и я ему открываю великую тайну о том, что я решил, как только вырасту, стать директором цирка. Для того чтобы не было возврата после моего обещания, <…> мы снимаем образ со стены, и я торжественно клянусь, что буду непременно цирковым директором. Потом обсуждается программа будущих представлений. <…> В ожидании открытия моего цирка мы решили назначить частный домашний спектакль — для практики», — описал забавный случай из детства Константин Станиславский в своей книги «Моя жизнь в искусстве».

Впервые юноша вышел на сцену в 1877-м в домашнем любительском спектакле. Завораживающее чувство, которое актеры, задействованные в постановке, испытали на сцене, заставило их объединиться для создания новых театральных проектов. Так образовался Алексеевский кружок. Именно с постановок этого объединения друзей и родных Станиславского и начался его путь в большое искусство.

Двойная жизнь Станиславского: между семейным предприятием и театром

Однако за любовь к сцене Станиславскому пришлось бороться. Поначалу он выбрал более уважаемую в то время профессию и посвящал много времени работе на семейном предприятии. Чтобы не привлекать лишнего внимания, для театра Константин также взял псевдоним в честь талантливого артиста-любителя доктора Маркова, который выступал под этой фамилией.

После окончания в 1881-м гимназии при Лазоревском институте восточных языков будущий режиссер поначалу совмещал работу на фабрике отца и сценическую деятельность. Днем он трудился фабрикантом Алексеевым, а вечером перевоплощался в актера Станиславского. Много лет Константин посвятил развитию фабрики отца и стал одним из директоров предприятия, даже ездил за границу, чтобы изучать техническое оснащение подобных иностранных предприятий.

В театральном искусстве Станиславский также всю жизнь учился. Начав работать на сцене, он брал уроки у театральных знаменитостей своего времени: Марии Ермоловой, Гликерии Федотовой, Александра Ленского и других.

Кроме работы и творческого увлечения, на плечи Станиславского в то время легла и общественная деятельность. Личные качества и любовь к искусству привели к тому, что в 1886-м актера избрали членом дирекции и казначеем Московского отделения Русского музыкального общества и состоящей при нем консерватории.

Через два года после этого по инициативе самого Станиславского и его друзей Федора Комиссаржевского и художника Федора Соллогуба было основано Общество искусства и литературы, при котором организовали драматическую труппу. На сцене последнего объединения в 1889-м состоялся дебют Константина в качестве режиссера. Им стала постановка пьесы «Горящие письма» Петра Гнедича. Через два года он взял всю постановочную деятельность театра в свои руки.

Спутницу жизни театральный деятель тоже встретил на подмостках. Супругой Станиславского стала актриса Мария Перевощикова, известная публике под цветочной фамилией — Лилина. Брак они заключили в 1889-м. Мария стала не просто супругой, а настоящей музой гениального режиссера. Именно ей Константин доверял самые сложные роли. Супруга режиссера, как верная ученица, следовала всем его требованиям и играла во всех спектаклях мужа. Особенно зрителям она запомнилась в постановках по чеховским произведениям. Именно она была Машей в «Чайке», Соней в «Дяде Ване», Наташей в «Трех сестрах» и Аней в «Вишневом саду». Женщина подарила супругу троих детей: Ксению, Киру и Игоря. Старшая дочь скончалась в младенчестве, а младшие внесли огромную лепту в сохранение наследия отца.

Станиславский и Немирович-Данченко: создание Московского Художественного театра

Многолетняя дружба и сотрудничество двух театральных гениев — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко — привели созданию большого числа различных постановок, а также основанию Московского Художественного театра (МХТ), который впоследствии получил звание академического, миссию которого определили так: кардинально изменить общепринятые театральные правила.

«Программа начинающегося дела была революционна. Мы протестовали и против старой манеры игры, и против театральности, и против ложного пафоса, декламации, и против актерского наигрыша, и против дурных условностей постановки, декораций, и против премьерства, которое портило ансамбль, и против всего строя спектаклей, и против ничтожного репертуара тогдашних театров», — вспоминал Станиславский.

Встреча двух театральных деятелей состоялась в 1897-м. Уже во время первой встречи они решили создать совместный театр и составили правила, по которым тот должен жить. Решив объединить усилия, они сразу разделили обязанности. Литературно-художественной деятельностью стал заниматься Немирович-Данченко, а художественную часть взял на себя Станиславский, но это разграничение признали условным.

Народные артисты СССР Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко. © РИА Новости

Зародился Московский художественный театр в подмосковном городе Пушкино. Именно там начались репетиции.

Первые несколько сезонов театр играл на арендованной сцене театра Щукина в Каретном ряду. Уже к третьему сезону стало ясно, что нужна другая площадка. Каждому спектаклю создавали отдельные декорации. Оформление всех постановок уже не помещалось в этом здании, но денег на строительство своего не хватало. МХТ долгое время существовал на средства благотворителей и меценатов, а дотации от государства, как императорские театры, он не получал.

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Финансирование проекта организовали по принципу «товарищества на паях». Театр впервые принадлежал не актерам, а 13 заемщиков. Свою долю в этом предприятии имели и Станиславский, и Немирович-Данченко. Особый вес среди пайщиков принадлежал меценату Савве Морозову. К 1902-му он взял на себя все финансирование театра. Осенью 1902-го театр переехал в Камергерский переулок, где на средства Морозова Федор Шехтель перестроил театр домовладельца Лианозова. Проект знаменитый архитектор выполнил безвозмездно. Уже пятый сезон театр встречал в своем здании.

В 1920-м ему присвоили статус государственного, а вместе с этим и звание академического.

Революция на подмостках: успех постановок МХТ

Константин Станиславский работал с труппой подробно, объясняя каждое движение души героя и заставляя служителей Мельпомены ощутить то, что испытывает персонаж. Эта подробность касалась и тщательного подбора реквизита. Так, для постановки трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» организовали целую экспедицию. Создатели спектакля в различных городах и деревнях искали предметы древности и старинные ткани.

«Был собран целый музей из старинных вещей — вышивок, материй, полотенец, набоек, ковров и проч., которые удалось скупить и собрать по деревням и у старьевщиков», — описывал путешествие режиссер.

Постановка имела большой успех. Публика и подумать тогда не могла, что театр может так точно передавать давно забытую эпоху.

Премьера спектакля «Чайка» в Художественно-общедоступном театре. Репродукция ТАСС

Другой триумф постановок Станиславского и Немировича-Данченко произошел через год. В декабре 1898 года состоялась премьера чеховской «Чайки». Драматургия этого автора вызывала сомнения у многих современников. Первая постановка этой пьесы силами Александринского театра в Санкт-Петербурге оказалась провальной.

Новое предложение о постановке «Чайки» Антон Чехов, уже тогда серьезно больной, воспринял с большим волнением. Труппа понимала, что очередного провала автор не выдержит, поэтому очень боялась реакции зала.

«Как мы играли — не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рев, треск, бешеные аплодисменты. <…> Успех рос с каждым актом и окончился триумфом. Чехову была послана подробная телеграмма», — упоминал в мемуарах Станиславский.

Актеры поняли, что зрителям нужно привыкнуть к новому звучанию драматургии со сцены и к тем переменам, которые незаметно для всех произошли в театральном искусстве.

Система Станиславского: как великому режиссеру удалось создать театр переживания

Больше ста лет в театральном и смежных с ним искусствами действует система Станиславского. Этот метод направлен на то, что зритель на сцене должен увидеть не актера, а героя, и пережить вместе с ним те события, которые выпадают на долю персонажа.

«Всеми этими внешними приемами игры актеры ремесленного толка хотят заменить живое, подлинное, внутреннее переживание и творчество. Но ничто не сравнится с истинным чувством, а оно не поддается передаче механическими приемами ремесла», — писал Станиславский в книге «Работа актера на собой».

О переживаниях на сцене говорили еще предшественники знаменитого режиссера, но систематизировать эту концепцию и разработать технику смог только Константин Станиславский. Работу по созданию собственной концепции актерского мастерства он вел в течение десяти лет.

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Каждому знакома фраза, которую приписывают Станиславскому: «Не верю». Она связана с тем, что от своих артистов он требовал правдивых эмоций. Ему было важно, чтобы актер действовал здесь и сейчас, чтобы слова пьесы ему как бы приходили в голову, словно на подмостках стоит обычный человек.

Репродукция картины Николая Ульянова «К. С. Станиславский за работой». © РИА Новости

Другим важным открытием для Константина Станиславского стало обращение к актерскому ансамблю. Режиссер хотел, чтобы участники спектакля работали слаженно и ни один из них не выделялся на фоне других. Но каждый образ требовалось создавать многогранным. Постановщик советовал искать сцены, где злой персонаж может проявлять доброту, а гуманный и приветливый — жестокость.

Революционным изобретением Станиславского стало понятие «четвертой стены». Артисты, согласно его системе, должны действовать так, словно пространство сцены разделяет невидимая завеса. Это открытие дало возможность актерам создавать свой мир на сцене и даже поворачиваться к зрителям спиной, что тогда считалось неуважением к залу и поначалу вызывало недопонимание у публики.

Актеры, как считал знаменитый режиссер, должны обладать богатой фантазией, чтобы придумывать обстоятельства, в которых живут и действуют их герои.

Создание театральной школы при МХАТе: триумф театра Станиславского

Константин Станиславский, преодолев долгий путь к созданию собственной системе, понимал, что полученные им в ходе многочисленных проб и ошибок знания нужно передавать начинающим артистам. В 1912-м при МХАТе была создана первая студия актерского мастерства, где он преподавал сам.

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После того как во время юбилейного вечера во МХАТе в 1928-м году у игравшего на сцене у Станиславского произошел сердечный приступ, режиссер погрузился в педагогический процесс.

Скончался театральный деятель 7 августа 1938 года. Ему было 75 лет. Уже после смерти Константина Станиславского вышла его книга «Работа актера над собой».