Непростой человек: врач оценил шансы Костомарова вернуться на лед

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Личный архив Ивана Тарасенко; 5-tv.ru

Фигурист Роман Костомаров большую часть жизни провел на льду. Мог ли постоянный холод спровоцировать тяжелое состояние спортсмена, рассказал эксперт.

Состояние здоровья Олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжает ухудшаться. Из-за сепсиса у звезды фигурного катания начали синеть ноги. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Многие задаются вопросом: сможет ли Костомаров полноценно восстановиться после болезни и снова выйти на лед. Причину серьезных осложнений многие видят в том, что спортсмен много времени проводил в холоде — и на тренировках, и на выступлениях.

Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко ответил эксклюзивно Пятому каналу, могли ли такие условия как лед и холод подточить здоровье знаменитого фигуриста.

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По его словам, постоянное влияние низких температур должно было наоборот положительно сказаться на общем состоянии и способствовать закаливанию организма. Благодаря спорту Костомаров, скорее всего, сможет быстрее пойти на поправку и в будущем полноценно восстановиться после болезни.

«Никто не может спрогнозировать, как поведет себя организм. Но учитывая, что он — спортсмен, есть вероятность, что восстановительные функции у него будут лучше, чем у простого человека. Просто нужна хорошая реабилитация», — пояснил врач.

Специалист уверен, что лед и холод не могли стать основной причиной тяжелой формы заболевания. По его словам, состояние Костомарова спровоцировал ряд других факторов.

«Скорее всего, это стечение обстоятельств: состояния организма, тех агентов, которые вызвали эту пневмонию, сопротивляемости организма. Холод и лед вряд ли здесь являются причиной», — отметил пульмонолог.

Его позицию поддержал врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он пояснил, что постоянное пребывание на льду и в холодных помещениях действительно может спровоцировать проблемы со здоровьем и вызвать осложнения при заболеваниях, но в случае с фигуристами дело обстоит несколько иначе.

Ведь спортсмены привыкли к работе при пониженных температурах, много лет проводят в подобных условиях и уже закалили организм.

«Конечно, особые условия влияют, но они не главный фактор совершенно. Человек был подготовлен, он много лет тренировался. Здесь речь об инфекциях. Это может быть внутрибольничная инфекция, может быть внебольничная. Пневмония явно крайне тяжелая, потому что он попал на искусственную вентиляцию легких, и даже ЭКМО (метод насыщения крови кислородом — Прим. ред.)», — пояснил Николай Крючков.

Врач предположил, что главным фактором проблем со здоровьем Костомарова может быть гуляющая инфекция, хотя левосторонняя пневмония также развивается как последствие уже перенесенного коронавируса.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в больницу 10 января. В Коммунарке он находится под круглосуточным наблюдением врачей, в клинику уже приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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