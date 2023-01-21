Как правильно встретить Китайский Новый год 2023 и привлечь достаток

В Китае и странах Восточной Азии Новый год по восточному календарю наступит в ночь на 22 января

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zeng Yong

Жители Поднебесной знают секрет особой встречи Нового года, чтобы привлечь в дом удачу, богатство и успех.

Новый год или Чуньцзе в Китае — это Праздник Весны, именуемый по-китайски «Нянь» или «Гонянь». Его история насчитывает более 4 000 лет. Торжество является самым долгожданным и продолжительным в Поднебесной и других странах Восточной Азии.

Когда наступит Китайский Новый год — 2023

Первый день Нового года в Китае выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. У него нет фиксированной даты, но праздник приходится в период после 21 декабря и до 21 февраля. Празднование продолжается 15 дней.

В Китае по местному времени Новый Год 2023 по восточному календарю наступит в полночь воскресенья 22 января. По московскому времени Китайский Новый год 2023 в России наступит чуть раньше — в субботу 21 января в 19:00.

История Китайского Нового года

www.globallookpress.com / Alex Milan Tracy

Легенды гласят, что именно в день Нового года много столетий назад император Шунь занял место на китайском престоле. Именно с этого момента якобы и берет свое начало традиция праздновать Чуньцзе.

По другой версии, в былые времена в канун Нового года на землю в одну из китайских деревень являлось страшное чудовище по имени Нянь. Оно губило скот и нападало на людей. Жители боялись существа и старались укрыться от него. Однажды в деревню пришел путник, который показал, как можно отпугнуть чудовище. Когда Нянь в очередной раз явился за добычей, он увидел на домах шары из красной бумаги, а вокруг раздавался громкий треск сгорающего в огне бамбука. Чудище испугалось и больше не возвращалось.

С тех пор жители Китая ежегодно украшают дома и улицы красными фонариками и запускают в ночное небо красочные салюты.

Традиции Китайского Нового года — 2023

Китайцы свято чтят ритуалы своих предков и стараются их строго соблюдать. Конечно, некоторые из них видоизменились под влиянием современных технологий, но основополагающие остались практически без перемен.

Генеральная уборка

За неделю до Нового Года проводится традиционная уборка домов и квартир: моют, убирают и выбрасывают все старое и ненужное. Соблюдая этот ритуал, из жилища как бы «выметают» прошлогодние неудачи и приглашают процветание и благополучие.

Семейный ужин

Новогоднюю ночь в китайцы обязательно проводят в кругу родственников. Это время воссоединения семьи. Те, кто живут в других провинциях, обязательно возвращаются в родительский дом, чтобы отпраздновать Праздник Весны с близкими.

Праздничный ужин объединяет семью, прежде всего, это единение поколений: присутствующих за праздничным столом и духов предков. Для новогоднего ужина традиционно готовятся самые важные блюда года. Несколько поколений садятся за стол, наслаждаются едой и проводят время вместе. После ужина спать никто не ложится, чтобы не упустить будущее счастье. Они как бы «оберегают год».

Красные фонарики и «парные куплеты» © РИА Новости / Анна Раткогло

Китайцы верят, что красный — магнит удачи и главный цвет праздника. Каждая улица и дома на ней буквально облачаются в красное. По поверьям, именно красный цвет отгоняет нечистую силу. Жители Поднебесной украшают вход в жилище красными фонариками.

Слева и справа от входной двери вешаются «парные куплеты» — это черные иероглифы на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья. А банки и другие государственные учреждения украшаются красными новогодними символами процветания и удачи.

В этом году среди украшений — обязательны фигурки кролика. Детям принято дарить игрушки, а также новогодние картинки с изображением главного символа года.

Народные гуляния и молитва в храме www.globallookpress.com / Adrianaadie5dmkii

В Новый Год в Китае организуется множество ярких традиционных постановок и выступлений: Танец Дракона, Танец Льва и Свадьба Императора. Народные праздничные гуляния, уличные ярмарки и театрализованные представления длятся несколько дней подряд и завершаются на 15-й день «Юаньсяо» — Праздником Фонарей.

Молитва в храме — обязательный ритуал, чтобы получить благословение в наступающем году. К примеру, в Шанхае тысячи верующих собираются в храме Лунхуасы, чтобы вознести молитву о счастье и удаче.

Новогодние фейерверки www.globallookpress.com / Cfoto

Запуск фейерверков у китайцев — древняя традиция. Громыхание и треск разрывающихся петард должны отпугивать злых духов от домов. Кроме того, оглушительные канонады — фееричное прощание со старым годом и приветствие нового.

Бытует традиция, что чем громче взорвутся три самых большие петарды — тем лучше и счастливее пройдет год в личной жизни и бизнесе.

«Золотой апельсин» в каждый дом www.globallookpress.com / H. Schmidbauer

Кумкват или китайский «золотой апельсин» — неизменный атрибут праздничного оформления Чуньцзе. Маленькие, декоративные и очень урожайные деревья из рода Citrus со съедобными, мелкими плодами расставляют в квартире, офисе, дарят родным и близким с наилучшими пожеланиями.

Праздничное застолье на Китайский Новый год — 2023

Все 16 дней вплоть до Праздника Фонарей в китайских семьях накрывают праздничный стол. На нем все блюда символичны: от внешнего вида и ингредиентов, до названия.

Рыба — ключевой продукт праздничного застолья. По-китайски слово «рыба» созвучно со словом «избыток». Жители Поднебесной верят, что употребление рыбных блюд принесет прибыль и удачу в наступающем году.

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Другие традиционные угощения на Праздник Весны — это пельмени цзяоцзы, которые вся семья лепит накануне. Это блюдо китайцы едят уже более 1800 лет. В северном регионе республики цзяоцзы лепят из тонкого теста, в качестве начинки кладут фарш из свинины, говядины, курицы или креветок с тертыми овощами. Пельмешки напоминают китайцам серебряные слитки. Они считают, чем больше цзяоцзы ты съешь в праздничную ночь, тем больше денег получишь в новом году.

Угощение из клейкого риса няньгао считается символом грядущих перемен к лучшему. Еще одно традиционное китайское блюдо — спринг-роллы или жареные пирожки. А на десерт китайцы потчуют друг друга сладкими рисовыми шариками — они символизируют семейное единение.

Что дарят на Китайский Новый год — 2023

В Новый год без подарков никак. На Праздник Весны самым популярным презентом является красный конверт с деньгами и пожеланиями удачи — Хунбао. Его преподносят родным и друзьям. Также с помощью красных конвертов руководители различных компаний поздравляют своих сотрудников.

www.globallookpress.com / Alex Milan Tracy

С развитием технологий в XXI веке дарить Хунбао стали виртуально. Популярный китайский мессенджер открыл пользователям возможность отправить денежные Хунбао в личные и публичные чаты.

Еще одна традиция — дарить друг другу по два мандарина. Придя в гости, полагается вручить два цитрусовых хозяевам дома, а уходя — принять такое же количество фруктов от них.

Что нельзя делать в Китайский Новый год — 2023

Нельзя делать уборку или мыть голову в первые три дня нового года, чтобы не смыть удачу.

Детский плач приносит неудачу в семью, поэтому детей стараются успокоить и пожалеть.

Желательно избегать использование ножниц и других острых предметов.

В первые дни Чуньцзе нельзя просить деньги в долг или брать взаймы.